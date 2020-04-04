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4 апреля 2020, 09:56

Эвакуацию машин на время карантина необходимо отменить!

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Либеральные демократы, то ли от чистого сердца, то ли на потребу дня, предлагают смягчить для автомобилистов правила парковки на карантинный период. К этому, в частности, призывает на своей страничке в социальных сетях представитель партии Ярослав Нилов.
Эвакуацию машин на время карантина необходимо отменить

Фото: ЛДПР

«Просим ввести мораторий на работу эвакуаторов, парконов и убрать платные парковки! – пишет народный депутат. - Зачем мучать людей?! Сейчас важна социальная гибкость, снисходительность и отношение с учётом непростой ситуации, в которой все мы оказались».

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Вопрос, надо сказать, актуальный: во многих российских городах на минувшей неделе валом прокатилась волна рейдов по эвакуации машин с улиц. Местные власти и ГИБДД ссылаются на то, что вирус вирусом, а автомобили надо парковать правильно. При этом совершенно никого не волнует, в городах сильно не хватает мест для хранения машин, а чиновники для исправления ситуации ничуть не шевелятся.

В комментариях к посту г-на Нилова люди откровенны и эмоциональны. Руслан Осипенко: «А ведь платные парковки в настоящее время - это прямое нарушение санэпидемпредписания. Мэр должен сделать все, чтобы уменьшить возможность заражения, а он не сделал. Пора писать обращение в Генеральную прокуратуру. Кроме того, эвакуация автотранспорта, кому машины мешают (все водители сидят по домам), забрать эвакуированный транспорт – значит, нарушить. Мы Вас поддержим». Сергей Чекунов: «Никаких эвакуаторов до окончания пандемии»!

Александр Лучин: «Забирают машину, а после за ней надо ехать на метро на другой конец города, подвергая здоровье опасности. Ведь они честно пишут, что метро - это транспорт повышенной опасности». Владимир Савицкий: «Ярослав Евгеньевич! Совершенно реальное требование»!


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Эвакуацию машин на время карантина необходимо отменить!
«Просим ввести мораторий на работу эвакуаторов, парконов и убрать платные парковки! – пишет народный депутат. - Зачем мучать людей?! Сейчас важна социальная гибкость, снисходительность и отношение с учётом непростой ситуации, в которой все мы оказались».{{material_129552}} Вопрос, надо сказать, актуальный: во многих российских городах на минувшей неделе валом прокатилась волна рейдов по эвакуации машин с улиц. Местные власти и ГИБДД ссылаются на то, что вирус вирусом, а автомобили надо парковать правильно. При этом совершенно никого не волнует, в городах сильно не хватает мест для хранения машин, а чиновники для исправления ситуации ничуть не шевелятся. В комментариях к посту г-на Нилова люди откровенны и эмоциональны. Руслан Осипенко: «А ведь платные парковки в настоящее время - это прямое нарушение санэпидемпредписания. Мэр должен сделать все, чтобы уменьшить возможность заражения, а он не сделал. Пора писать обращение в Генеральную прокуратуру. Кроме того, эвакуация автотранспорта, кому машины мешают (все водители сидят по домам), забрать эвакуированный транспорт – значит, нарушить. Мы Вас поддержим». Сергей Чекунов: «Никаких эвакуаторов до окончания пандемии»!Александр Лучин: «Забирают машину, а после за ней надо ехать на метро на другой конец города, подвергая здоровье опасности. Ведь они честно пишут, что метро - это транспорт повышенной опасности». Владимир Савицкий: «Ярослав Евгеньевич! Совершенно реальное требование»!
2020-04-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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