Эвакуацию машин на время карантина необходимо отменить!
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Фото: ЛДПР
«Просим ввести мораторий на работу эвакуаторов, парконов и убрать платные парковки! – пишет народный депутат. - Зачем мучать людей?! Сейчас важна социальная гибкость, снисходительность и отношение с учётом непростой ситуации, в которой все мы оказались».
В комментариях к посту г-на Нилова люди откровенны и эмоциональны. Руслан Осипенко: «А ведь платные парковки в настоящее время - это прямое нарушение санэпидемпредписания. Мэр должен сделать все, чтобы уменьшить возможность заражения, а он не сделал. Пора писать обращение в Генеральную прокуратуру. Кроме того, эвакуация автотранспорта, кому машины мешают (все водители сидят по домам), забрать эвакуированный транспорт – значит, нарушить. Мы Вас поддержим». Сергей Чекунов: «Никаких эвакуаторов до окончания пандемии»!
Александр Лучин: «Забирают машину, а после за ней надо ехать на метро на другой конец города, подвергая здоровье опасности. Ведь они честно пишут, что метро - это транспорт повышенной опасности». Владимир Савицкий: «Ярослав Евгеньевич! Совершенно реальное требование»!
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