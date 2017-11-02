2 ноября 2017, 17:10
Эвакуатор и штрафстоянка в Петербурге подорожали
Комитет по тарифам Администрации Санкт-Петербурга решил «определить базовый уровень тарифов на перемещение одного задержанного транспортного средства на территории Петербурга на 2018 год».
Другими словами, базовый тариф на эвакуацию автомобилей в Санкт-Петербурге вырос – нарушать правила парковки стало еще менее выгодно.
Согласно документу, базовый тариф на эвакуацию для категорий А, В и М в 2018 году составит 2 815 рублей, что на 100 рублей больше тарифа текущего года. Базовый тариф на эвакуацию ТС категорий С и D достиг 16 894 рублей.
Одновременно увеличилась стоимость хранения автомобиля на штрафстоянке в течение часа. Ранее для категорий А, В и М она составляла 48,44 рубля, в 2018 году цена поднялась до 50,23 рублей, для категорий С и D — более 100 рублей.
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Петербургские дорожники отчитались об успехах за девять месяцев
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