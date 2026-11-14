«Власть» на номере УАЗ и электромотор вместо ДВС: как видят будущее внедорожника дизайнеры и тюнеры

УАЗ-649 от Granstudio и электрический Spartan: как видят будущее внедорожника дизайнеры и тюнеры

Эвауд Люппенс из итальянского ателье Granstudio показал УАЗ-649 с классической решеткой и узкими фарами; на рендерах видны огромные колеса. Это авторская фантазия. Рядом представлены официальный концепт Hunter и реакция поклонников марки.

Эвауд Люппенс из итальянского ателье Granstudio показал УАЗ-649 с классической решеткой и узкими фарами; на рендерах видны огромные колеса. Это авторская фантазия. Рядом представлены официальный концепт Hunter и реакция поклонников марки.

Пользователи резко раскритиковали дизайн виртуального «Охотника», опубликованный самим УАЗом. В компании пообещали принять во внимание мнение комментаторов, однако подробностей о машине не сообщили. Автором концепции пресс-служба назвала дизайнера Сергея Крицберга.

На этом фоне появился другой образ будущего внедорожника. Голландский дизайнер Эвауд Люппенс, работающий в итальянском ателье Granstudio, опубликовал рендеры УАЗ-649 нового поколения. Узкие светодиодные фары сочетаются с большими колесами. Черные бамперы обрамляют решетку радиатора, напоминающую классическую модель. На номере написано «Власть». Это фантазия на тему будущего УАЗа, а не одобренный проект компании.

В автомобильном дизайне впечатление выглядит убедительно, а отделочные решения и необычные покрытия также меняют внешний вид кузова. В рендерах Люппенса акцент сделан на силуэте и наружных деталях.

Отдельный пример — доработка Hunter, подготовленная в Чехии: версия получила название Spartan. Штатный ДВС заменили двигателем переменного тока, сохранились механическая коробка передач и полный привод. Мощность электрической установки составляет около 160 лошадиных сил. Емкость блока аккумуляторов — от 56 до 90 киловатт-часов.

Для сравнения в описании приведены характеристики обновленного Hunter: бензиновый двигатель объемом 2,7 литра развивает 135 л. с. и 217 Н·м крутящего момента. Он работает с пятиступенчатой механической коробкой передач. Подключаемый полный привод оснащен понижающим рядом и блокировкой заднего дифференциала.

Что касается актуального модельного ряда УАЗа, то его основой остается модернизированный «Патриот», получивший 2,0-литровый дизель на 136 л. с. либо бензиновый ZMZ Pro объемом 2,7 литра на 150 л. с., 6-ступенчатую механическую коробку, полностью светодиодную оптику и переработанный интерьер с новым рулем и шайбой-селектором полного привода вместо рычага.

Классический «Хантер» по-прежнему оснащается бензиновым двигателем 2,7 литра мощностью 135 л. с. в паре с 5-ступенчатой МКПП, а его электрическая версия Spartan EV выпускалась чешской MW Motors, однако проект приостановлен из-за санкций. «Буханка» также сохраняется в производственной гамме: гендиректор УАЗа ранее сообщал, что предприятие рассматривает несколько вариантов обновления этой модели и «Хантера».

Таким образом, актуальная линейка УАЗа строится вокруг модернизированного «Патриота» с новыми агрегатами, тогда как «Хантер» и «Буханка» остаются в статусе ожидающих обновления моделей.