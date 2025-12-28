Почему новый Compass от Evelo — не просто трицикл, а полноценный транспорт для города

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 декабря 2025, 18:42

Evelo Compass - современный электровелосипед-трицикл для взрослых с дифференциалом

Evelo Compass - современный электровелосипед-трицикл для взрослых с дифференциалом

Почему новый Compass от Evelo — не просто трицикл, а полноценный транспорт для города

Evelo Compass - современный электровелосипед-трицикл для взрослых с дифференциалом

Трициклы для взрослых возвращаются в новом формате. Evelo Compass - это не просто велосипед с тремя колесами, а современное решение для комфортных поездок по городу. Модель сочетает мощность, устойчивость и удобство, а также оснащена настоящим дифференциалом. Узнайте, чем этот электровелосипед отличается от привычных вариантов и почему он может стать отличной альтернативой привычному транспорту.

Трициклы для взрослых возвращаются в новом формате. Evelo Compass - это не просто велосипед с тремя колесами, а современное решение для комфортных поездок по городу. Модель сочетает мощность, устойчивость и удобство, а также оснащена настоящим дифференциалом. Узнайте, чем этот электровелосипед отличается от привычных вариантов и почему он может стать отличной альтернативой привычному транспорту.

В последние годы заметно вырос интерес к альтернативным видам городского транспорта. Особенно популярными среди взрослых стали электровелосипеды и трициклы. Причины очевидны: классический велосипед подходит не всем, а кому-то необходима повышенная устойчивость, возможность перевозить больше грузов или просто более комфортная поездка. Именно для таких задач и был создан новый Evelo Compass — современный трицикл, который удивляет даже искушенных пользователей.

Многие помнят трехколесные велосипеды из детства, которые были скорее игрушкой, чем серьезным транспортом. Однако времена изменились. Современные трициклы для взрослых — это полноценные машины, рассчитанные на ежедневную эксплуатацию. Evelo Compass — яркий тому пример. Он разработан для взрослых пользователей, обладает прочной рамой и высокой грузоподъемностью, что делает его отличным выбором для городских поездок. Это идеальный вариант для тех, кто испытывает проблемы с балансом, хочет чувствовать себя увереннее на дороге или просто предпочитает расслабленную и комфортную езду.

Ключевая особенность Compass — наличие настоящего дифференциала. Это техническое решение редко встречается в трициклах, но именно оно обеспечивает плавность хода и превосходную управляемость. Благодаря дифференциалу задние колеса вращаются независимо друг от друга, что особенно важно при поворотах и маневрах на узких улицах. В результате управление становится не только комфортным, но и безопасным, интуитивно понятным даже для новичков.

Мощный электродвигатель позволяет с легкостью преодолевать подъемы и перевозить тяжелые грузы. Compass отлично подойдет для поездок за покупками или перевозки объемных предметов. Вместительная корзина сзади позволяет взять с собой все необходимое, а впечатляющий запас хода на одном заряде аккумулятора обеспечивает свободу передвижения по городу без лишних остановок.

Дизайн продуман до мелочей: эргономичное сиденье, удобная вертикальная посадка и простое управление. Все элементы изготовлены из качественных материалов, что гарантирует долговечность и надежность. Такой трицикл подойдет как для ежедневных поездок на работу, так и для прогулок в парке или за городом.

Evelo Compass — это не просто очередная новинка на рынке электротранспорта. Это продуманное решение для тех, кто ценит комфорт, безопасность и универсальность. Если вы задумываетесь о смене привычного транспорта или ищете удобный способ для передвижения по городу, стоит обратить внимание на этот трицикл. Он меняет представление о том, каким может быть городской транспорт для взрослых.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянская область Московская область Астрахань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться