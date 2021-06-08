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8 июня 2021, 18:44

Евгений Казимирчук: «Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию»

Устранив многолетний пробел в российском трудовом стаже, марка Opel полна решимости отыграть упущенное время. Отныне компания будет действовать по принципу черной полосы, которая при определенных обстоятельствах становится полосой взлетной.
Фото: Opel

Корреспондент 110km.ru встретился с Евгением Казимирчуком, бренд-менеджером региона Opel Евразия и задал ему несколько вопросов относительно ближайшей стратегии компании на российском рынке.

- Возвратившись в Россию, Opel отказался от легковых моделей. Это осознанный шаг и не жалеют ли в компании об этом?

- Нельзя сказать, что компания отказалась от продажи легковых машин. Модели, которые были представлены в России до 2015 года, были разработаны с участием GM. Это другая компания, с другими производственными процессами и иными платформами. Сегодняшние автомобили Opel разработаны на платформах Группы PSA. Получается, что они представляют собой несколько иной продукт, нежели к которому привыкли клиенты Opel, но они, уверяю Вас, точно не хуже. А по некоторым показателям даже превышают потребительские характеристики прошлого.

- Что Вы имеете ввиду?

- Прежде всего, потребление топлива и оптимальность мощности силовых агрегатов. На большинстве моделей она не превышает 150 л.с. Это осознанное решение, поскольку влечет за собой экономичность и низкую налоговую нагрузку.

- С выходом Crossland в российской линейке Opel теперь два кроссовера. Это, конечно же, лучше, чем один, однако на фоне европейской гаммы явно немного. Почему у нас не представлен Mokka, который в свое время расходился вполне живенько?

- Совершенно верно. У нас нынче и, правда, два кроссовера – презентованный в 2020-м Grandland X из сегмента SUV C и долгожданный Crossland. Естественно, решение о выводе моделей на российский рынок принималось не сегодня. Mokka – совершенно новый автомобиль, он только-только запускается на европейском рынке, и в перспективе мы рассматриваем возможность поставок его на российский рынок.

- Если так оно и произойдет, не будут ли Mokka и Crossland дублировать друг друга, ведь по габаритам они одноклассники?

- Не будут, это разные автомобили, хоть и схожи по размерам и по ряду технических параметров. Mokka более агрессивный по дизайну и более яркий автомобиль. Он рассчитан на более молодежную аудиторию. Поэтому внутрикорпоративного каннибализма точно не будет.

- Упомянутый Вами Grandland X на нашем рынке без малого год. Достаточное время, чтобы подвести некоторые итоги продаж. Как Вы думаете, что можно было бы сделать иначе, для более успешного продвижения автомобиля?

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- Первое, что надо было сделать – это отменить ковид. В июне 2020 года мы привезли первые машины и попробовали их поставить в дилерские центры, но, к сожалению, пандемия наши планы подрезала на корню. Невзирая ни на что, нам удалось собрать определенное количество интереса к модели. Жалеем лишь о том, что не смогли поставить нужное количество машин потребителям.

Сейчас ситуация меняется – автомобили получили более высокую доступность. Суммарные продажи моделей Opel за первые 4 месяца превышают показатель всех месяцев 2020-го. Явно, что Grandland X находится в стадии динамики, видно, что он интересен, и нас это радует. Есть, впрочем, и другая проблема – автомобильная индустрия в целом испытывает определенные трудности с наличием электронных компонентов (чипов). Понятно, что это коснулось и Grandland X, но мы стараемся подтвердить у штаб-квартиры изначально оговоренные квоты для России и поставить нашим дилерам необходимое количество машин.

- Вы считаете, что подбор комплектаций для Grandland X был правильный?

- Мне кажется, да. Мы предложили 3 комплектации – Enjoy, Innovation и Cosmo. И надо заметить, что российский потребитель сделал акцент на более дорогих версиях - самой востребованной стала версия Cosmo. При этом стартовая комплектация оказалась не столь интересной, хоть ее цена наиболее привлекательная. Получается, что то соотношение стоимости и оборудования, которое лежит в верхнем сегменте данного предложения, себя полностью оправдало.

Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Изображение загружается

Фото: Opel

Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Изображение загружается

Фото: Opel

Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Изображение загружается

Фото: Opel

Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Изображение загружается

Фото: Opel

Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Изображение загружается

Фото: Opel

Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Изображение загружается

Фото: Opel

Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Изображение загружается

Фото: Opel

Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Изображение загружается

Фото: Opel

Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Изображение загружается

Фото: Opel

Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию

- Почему так произошло, ведь обычно наибольшим спросом пользуются средние комплектации?

- Покупая максимальную комплектацию, клиент значительно экономит на стоимости опций, которые у нас включены в стандартное оборудование, в отличие от конкурентов, где опции заказываются отдельно и имеют более высокую стоимость. Это делает наш продукт в соотношении «цена/оборудование» наиболее привлекательным.

Opel Grandland X
От 1.6 л, 150 л.с
Новый от 2 349 000 до 2 577 000 Р

- Нынешние покупатели Opel – это те же люди, что приходили в фирменные шоу-румы до 2015 года, или уже приходится говорить о новом покупателе?

- Другая аудитория. Выходя на рынок с продуктом Zafira Life, чья стоимость в районе 3 млн рублей, мы естественно, затронули совершенно иной потребительский пласт, который находится в более высоком ценовом сегменте. То же самое и в отношении Grandland X с ценой от 2 млн рублей - Opel никогда не имел таких дорогих продуктов. И тем не менее, судя по статистике продаж Trade in, можем сказать, что предыдущие клиенты марки рассматривают наши новые модели для покупки.

- Правильно я понимаю, что на сегодняшний день объемообразующей моделью в российской линейке Opel является Zafira Life?

- Да, все верно. Эта пассажирская модель построена на той же платформе, что и собираемая в Калуге коммерческая версия Vivaro. Zafira Life – полноценный семейный автомобиль с уникальной возможностью трансформации салона. Имея 2 вариации длины и компоновки, это уникальное предложение на рынке, что покупатели оценили по достоинству.

- Вы упомянули Vivaro. Компания довольна продажами коммерческой линейки или в этом сегменте сильно не развернешься?

- Трудный вопрос. Opel, естественно, хочет быть более агрессивно представленным на рынке и занимать большую долю этого самого рынка. Но надо сказать, что Opel, как коммерческий автомобиль, впервые представлен на отечественном рынке. Раньше бренд никогда не предлагал коммерческие модели. Сегодня у нас есть Vivaro и Combo Cargo, и мы видим потребительский интерес к ним. Для компании это рост с нуля.

- Теперь о модной теме электрификации транспорта. Масса брендов имеют в своей линейке электрокары, и Opel здесь не исключение. Вот только везти в Россию заряжаемые машины компании не спешат. Какова здесь позиция Opel?

- В Европе все модели Opel электрифицированы. И это оправдано - государства охотно стимулируют продажи таких машин. Например, покупая автомобиль за 50-60 тыс. евро, клиент может экономить до 20 тыс. евро за счет субсидии государства. Это хороший стимул. У нас, к сожалению, таких субсидий пока не предвидится. Да и не это, наверное, самое главное. Куда важнее наличие инфраструктуры электротранспорта, которая у нас пока развита не сильно. В компании Opel это понимают. Но как только увидят динамику развития именно инфраструктуры, заинтересованности государств и реальной поддержки потребителя, естественно, мы сразу же выведем на российский рынок свои электрокары.

Opel Crossland
От 1.2 л, 110 л.с
Новый от 1 929 000 до 2 194 000 Р

- Поговорим о главной вашей новинке – Crossland, который только-только пошел в продажу. Автомобиль – яркий представитель сегмента SUV B, который у нас неимоверно популярен. Получается, Crossland априори ожидает успех?

- Мы очень довольны, что у нас появился продукт, который выступает в этом сегменте и подходит потребностям отечественного потребителя. Сомнений в выводе его на наш рынок не было. Во-первых, он дополнил нашу линейку пассажирских моделей. Во-вторых, Crossland – импортный автомобиль, а в России, как Вы сами знаете, есть большая категория покупателей, которые рассматривают для покупки именно импортируемые машины. При этом надо признать, что из всех импортируемых из Европы автомобилей Opel является самым доступным.

- «Кроссланду» у нас предложен всего один мотор. Не мало? И почему, например, нам не дали версию 130 сил, которая доступна европейским покупателям?

- В Европе продажи строятся на бензиновом и дизельном двигателях, но идут в том числе с механической КПП. Мы же в России потихонечку отвыкаем от «механики». И получить сюда версию с АКПП – это определенные инвестиции для бренда. Мы смогли соблюсти определенный баланс – получили бензиновый двигатель с определенной калибровкой и мощностью. Если же потребуется расширение модификаций, можно будет рассматривать и другие модификации.

Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Изображение загружается

Фото: Opel

Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Изображение загружается

Фото: Opel

Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Изображение загружается

Фото: Opel

Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Изображение загружается

Фото: Opel

Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Изображение загружается

Фото: Opel

Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Изображение загружается

Фото: Opel

Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию
Евгений Казимирчук Мы рассматриваем возможность поставок Opel Mokka в Россию

Вообще, надо с чего-то начинать. Crossland с мотором 110 сил - наиболее предлагаемый вариант для так называемых экспортных стран, тех, что расположены за пределами «большой Европы».

- Их правильно называть «третьими» странами?

- Нет, не правильно. Это страны с более лояльными требованиями по экологичности двигателей, и эти требования соответствуют всем законодательным ограничениям и нормативам местных рынков. При этом с точки зрения экономичности и динамики эти двигатели ничуть не дискриминируют потребительские потребности.

- Сегмент SUV B, если так можно выразиться, затоваренный. Здесь сильные конкуренты. Чем их бить будете?

- Во-первых, дизайном. У нас появился новый формат Opel Vizor, который отличается от любого конкурента. Во-вторых, качественными материалами, системами безопасности, наконец, есть много предложений по опциям.

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- Какое место в продвижении Crossland отводится дилерам?

- У них ключевая роль. Дилерский центр - то единственное место, где можно купить автомобиль Opel. Да, у нас работает онлайн магазин, где мы представляем свои автомобили. Но фактическая транзакция и передача автомобилей клиентам осуществляются в дилерских центрах. Поэтому для нас наличие дилерской сети – дееспособная функция. В настоящее время мы работаем над расширением сети официальных партнеров. Сегодня их 13, а к концу года будет 20. Есть планы к 2024-2025 г.г. покрыть 90% крупных российских городов.

- Выводя Crossland в Россию, на что обращалось внимание при формировании комплектаций?

- В первую очередь, вариативность. У автомобиля 4 комплектации. Начальная версия в текущей реальности максимально доступна – 1 699 000 рублей. С ростом комплектаций потребитель получает большее количество опций. И максимальная комплектация имеет практически все опции, доступные для автомобиля такого класса, включая проекционный дисплей, обогрев лобового стекла и т.п.

- С Mokka мы разобрались. А какие еще новинки Opel нам следует ожидать в обозримой перспективе?

- Естественно, я их знаю, но назвать не имею право - это коммерческая тайна. Но точно скажу, что для всех поклонников марки ближайшие 3-4 года будут интересными и насыщенными, когда бренд будет выводить по 2 модели ежегодно.

- Намекните, в каких хоть сегментах ждать пополнение? Только в SUV?

- Не только. Раскрывать не стану, всему свое время.

Упомянутые модели: Opel Crossland (от 1 699 000 Р), Opel Grandland X (от 1 949 000 Р)
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