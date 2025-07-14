Evolute готовит доступный гибрид дешевле 2,5 млн рублей
Напомним, что по итогам 2024 года Evolute i-Space стал самым доступным среди официально реализуемых гибридных автомобилей в России (сейчас он стоит от 2,5 млн рублей). Это позволило бренду занять прочные позиции в условиях ограниченного предложения и высокого спроса на электрифицированные транспортные средства. Однако, как отметил Андрей Резников, ранее российский рынок страдал от нехватки действительно современных решений в категории локализованных электромобилей. Теперь же компания намерена менять ситуацию, предлагая потребителям актуальные технологии и современный дизайн.
В 2026 году на заводе в Липецкой области может прекратиться выпуск моделей, которые в Китае считаются устаревшими. «В следующем году у нас в производстве не останется платформ старше одного года», – подчеркнул он. Это связано с тем, что китайские производители стремительно развивают линейки своих автомобилей, и Evolute вынуждена подстраиваться под новые реалии. При этом переход на новые платформы накладывает определенные ограничения – в частности, усложняет локализацию компонентов. В связи с этим компания сосредоточится на быстрой адаптации универсальных компонентов, подходящих под новые требования.
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Какую машину выбрать для путешествия по России. Список из 5 моделей
Путешествовать по нашей необъятной стране – это особое искусство. От Калининграда до Владивостока, от степей Калмыкии до Уральских гор и сибирских лесов – Россия удивляет разнообразием ландшафтов и дорог. Поэтому к выбору автомобиля для путешествия нужно подходить с умом. Мы собрали пять абсолютно разных моделей, каждая из которых может стать идеальным спутником в дороге.Читать далее
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Семиместные кроссоверы остаются практичным выбором для семей и дальних поездок. При этом современный рынок предлагает модели, которые не требуют значительных затрат. Эксперты назвали пять самых бюджетных 7-местных SUV, доступных на российском рынке.Читать далее
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Вместительный семиместный автомобиль станет отличным выбором для большой семьи или для любителей дальних путешествий в компании друзей. Выбор таких моделей на российском рынке сейчас невелик, но даже при бюджете в 2,5 млн рублей можно подобрать интересный вариант.Читать далее
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Кроссовер Evolute i-Space подешевел в России на 760 тысяч рублей
Российская марка Evolute ввела прямую скидку, которая позволила снизить цену 7-местного гибридного кроссовера Evolute i-Space на вполне внушительные 560 – 760 тысяч рублей в зависимости от комплектации.Читать далее
-
11.07.2024, 07:50
Названы 6 главных автоновинок лета 2024 года
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