Evolute готовит доступный гибрид дешевле 2,5 млн рублей

Ранее мы писали Обновленный Evolute i-Space дебютировал на Урале В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» прошла премьера обновленного российского кроссовера Evolute i-Space ... Читать далее

Новинка недавно дебютировала на китайском рынке, и теперь ее производство планируют запустить в России под брендом Evolute. По словам представителя компании, это будет «суперсовременный продукт», который призван закрыть пробел в сегменте бюджетных гибридов, пишут «Известия»

Напомним, что по итогам 2024 года Evolute i-Space стал самым доступным среди официально реализуемых гибридных автомобилей в России (сейчас он стоит от 2,5 млн рублей). Это позволило бренду занять прочные позиции в условиях ограниченного предложения и высокого спроса на электрифицированные транспортные средства. Однако, как отметил Андрей Резников, ранее российский рынок страдал от нехватки действительно современных решений в категории локализованных электромобилей. Теперь же компания намерена менять ситуацию, предлагая потребителям актуальные технологии и современный дизайн.

В 2026 году на заводе в Липецкой области может прекратиться выпуск моделей, которые в Китае считаются устаревшими. «В следующем году у нас в производстве не останется платформ старше одного года», – подчеркнул он. Это связано с тем, что китайские производители стремительно развивают линейки своих автомобилей, и Evolute вынуждена подстраиваться под новые реалии. При этом переход на новые платформы накладывает определенные ограничения – в частности, усложняет локализацию компонентов. В связи с этим компания сосредоточится на быстрой адаптации универсальных компонентов, подходящих под новые требования.

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