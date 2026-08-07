Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 07:40

EVOLUTE i-JOY: электрокроссовер, который изменил рынок России в 2026 году

EVOLUTE i-JOY: электрокроссовер, который изменил рынок России в 2026 году

Почему российский электромобиль EVOLUTE i-JOY стал бестселлером 2026 года: комфорт, экономия и адаптация к морозам

EVOLUTE i-JOY: электрокроссовер, который изменил рынок России в 2026 году

Компактный электрокроссовер EVOLUTE i-JOY уверенно занял лидирующие позиции среди электромобилей в России в 2026 году. Модель выделяется адаптацией к российским условиям, экономичностью и современными технологиями, что особенно актуально на фоне роста интереса к экологичному транспорту.

Компактный электрокроссовер EVOLUTE i-JOY уверенно занял лидирующие позиции среди электромобилей в России в 2026 году. Модель выделяется адаптацией к российским условиям, экономичностью и современными технологиями, что особенно актуально на фоне роста интереса к экологичному транспорту.

В 2026 году российский рынок электромобилей переживает поворотный момент: EVOLUTE i-JOY стала самой востребованной полностью электрической моделью в стране. Причина - сочетание технологичности, экономии и адаптации к внешним условиям, что особенно важно для автомобилистов, ищущих альтернативу бензиновому авто.

EVOLUTE i-JOY - это компактный кроссовер, который с конца 2022 года выпускается в Липецкой области. Производитель уделяет особое внимание антикоррозийной обработке и подготовке к суровым зимам, что отличает модель от многих зарубежных аналогов. Высокая посадка, просторный салон и продуманная эргономика создают комфорт для городской среды, где каждый сантиметр парковки на вес золота.

Вместо привычного ДВС здесь установлен современный электромотор. Это обеспечивает мгновенный отклик педали газа и практически бесшумное движение. Зарядить машину можно как от обычной розетки, так и на специализированных станциях, которые активно работают в регионах. Полного заряда хватает на несколько дней, что позволяет забыть о регулярных визитах на заправку и ощутимо сэкономить на топливе.

Дизайн EVOLUTE i-JOY – это баланс между современностью и практичностью. Четкие линии кузова, выразительная оптика и вместительный салон при компактных габаритах, делают модель актуальной для мегаполиса. Внутри - современные системы и помощники водителя, что особенно ценят молодые семьи и активные горожане.

Преимущества i-JOY отмечают не только эксперты, но и владельцы: тишина в салоне, доступная стоимость, современные технологии, высокая посадка и экологичность. Для тех, кто еще сомневается, гибридный i-SPACE остается компромиссным решением.

EVOLUTE — российский бренд №1 по продажам новых легковых электромобилей в 2022-2025 годах. В 2026 году интерес к электрокроссоверам продолжает расти, что способствует расширению дилерской сети и появлению новых моделей, таких как i-SKY. Для российского рынка это означает не только развитие экологически чистого транспорта, но и соблюдение новых стандартов комфорта и технологичности в массовом сегменте.

Упомянутые модели: Evolute I-joy
Упомянутые марки: Evolute
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