Вышло исследование: почему Evolute i-Joy стал самым доступным электрокроссовером и что скрывает его конструкция

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 января 2026, 17:04

Evolute i-Joy второго поколения: электрокроссовер с минимальной ценой в России

Evolute i-Joy второго поколения: электрокроссовер с минимальной ценой в России

Вышло исследование: почему Evolute i-Joy стал самым доступным электрокроссовером и что скрывает его конструкция

Evolute i-Joy второго поколения: электрокроссовер с минимальной ценой в России

Evolute i-Joy второго поколения - электрокроссовер, который удивил ценой и оснащением. Разбираемся, чем он отличается от конкурентов, почему его сравнивают с китайскими моделями и на что стоит обратить внимание при покупке.

Evolute i-Joy второго поколения - электрокроссовер, который удивил ценой и оснащением. Разбираемся, чем он отличается от конкурентов, почему его сравнивают с китайскими моделями и на что стоит обратить внимание при покупке.

В 2026 году российский рынок электромобилей пополнился обновленным Evolute i-Joy - моделью, которая сразу привлекла внимание благодаря низкой цене среди электрокроссоверов. Автомобиль появился на свет после дебюта на шанхайском автосалоне и быстро привлек внимание экспертов и автолюбителей.

Главный козырь i-Joy - стоимость. Базовая комплектация стартует с отметки 1,85 миллиона рублей, что делает его самым доступным электрокаром в стране. При этом производитель обещает разгон до 100 км/ч за 8 секунд, а заявленный запас хода — 386 км. Однако, как отмечают владельцы, в нынешних условиях пробег редко превышает 300 км, особенно в холодное время года.

Происхождение и особенности сборки

Марка Evolute появилась в России в 2022 году, предложив бюджетный электромобиль с яркой внешностью. Производство организовано на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, где осуществляется крупноузловая сборка из китайских комплектующих. За инвестиции и технологии отвечает Dongfeng, российская сторона, отвечает за финальную сборку и брендирование.

Интересно, что второе поколение i-Joy практически повторяет китайский Dongfeng Nammi 06, но с менее мощным двигателем (163 л.с. против 181 л.с.). При этом купить оригинальный Nammi 06 в России невозможно, утилизационный сбор нивелирует разницу в цене. Поэтому для тех, кто хочет получить китайский электрокроссовер без лишних затрат, Evolute i-Joy становится логичным выбором.

Технические параметры и комплектация

Габариты автомобиля составляют 4306x1868x1654 мм, колесная база - 2715 мм. Эти размеры позволяют комфортно чувствовать себя в стандартных условиях и на трассе, но для бездорожья модель не подходит. Разгон до 100 км/час не превышает 8 секунд - серьезный аргумент в пользу динамики с мощностью 163 л.с.

Комплектация получила: бесключевой доступ, аудиосистему с шестью динамиками, климат-контроль, камеру кругового обзора, датчики парковки, подогрев стекол и сидений. Внешний вид выполнен в стиле модерн с элементами футуризма, что позволяет выделиться в потоке.

Плюсы и минусы: взгляд изнутри

Среди достоинств i-Joy - доступная цена, привлекательный дизайн, быстрый разгон и достойная электроника. Однако есть и недостатки: запаса хода заметно ниже заявленного, а климат-контроль на обогреве работает неидеально. Кроме того, модель не является оригинальным решением, что вызывает вопросы у части покупателей.

Управляемость автомобиля получила высокую оценку: машина уверенно держит дорогу на скорости, легко справляется с подъемами и обгонами. Руль с электроусилителем влияет на маневры, хотя к его работе нужно привыкнуть. На бездорожье производительности может не хватать, но для города и трассы этого более чем достаточно.

Комфорт и эргономика: что внутри

Салон автомобиля отделан экокожей премиального качества. Пространства достаточно даже для высоких пассажиров, а панорамная крыша визуально расширяет салон. Сиденья мягкие, а водительское кресло имеет память настроек. С точки зрения управления: большинство функций сгруппировано на центральной консоли, что может показаться не всем удобным.

Качество сборки на уровне: пластик в отделке не самый дорогой, но подогнан аккуратно, без щелей. Автомобиль оснащен подвеской средней жесткости: спереди — независимая «Макферсон», сзади — торсионная балка. Такая настройка обеспечивает плавный ход и хорошо гасит неровности дороги

Цены и комплектации: что обеспечивают дилеры

Evolute i-Joy доступен в трех вариантах: «Бизнес» (1,85 млн рублей), «Сити» (1,99 млн рублей) и «Сити+» (2,05 млн рублей). Все цены указаны с учетом государственной поддержки, которая снижает стоимость на 35%. Это делает модель особенно привлекательной для тех, кто рассматривает переход на электромобиль.

В целом, Evolute i-Joy второго поколения — интересное предложение для городской эксплуатации, поездок по городам и даже работы в такси. Однако для дальних путешествий стоит присмотреть более мощные и дальние варианты.

Напомним, вышло исследование: чем белорусские Belgee отличаются от китайских Geely и почему это важно для водителей в России и СНГ.

Упомянутые модели: Evolute I-joy
Упомянутые марки: Evolute, DongFeng
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Эволют, ДонгФенг

Похожие материалы Эволют, ДонгФенг

Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Тамбов Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться