Вышло исследование: почему Evolute i-Joy стал самым доступным электрокроссовером и что скрывает его конструкция

25 января 2026, 17:04
Evolute i-Joy второго поколения: электрокроссовер с минимальной ценой в России
Evolute i-Joy второго поколения - электрокроссовер, который удивил ценой и оснащением. Разбираемся, чем он отличается от конкурентов, почему его сравнивают с китайскими моделями и на что стоит обратить внимание при покупке.
В 2026 году российский рынок электромобилей пополнился обновленным Evolute i-Joy - моделью, которая сразу привлекла внимание благодаря низкой цене среди электрокроссоверов. Автомобиль появился на свет после дебюта на шанхайском автосалоне и быстро привлек внимание экспертов и автолюбителей.
Главный козырь i-Joy - стоимость. Базовая комплектация стартует с отметки 1,85 миллиона рублей, что делает его самым доступным электрокаром в стране. При этом производитель обещает разгон до 100 км/ч за 8 секунд, а заявленный запас хода — 386 км. Однако, как отмечают владельцы, в нынешних условиях пробег редко превышает 300 км, особенно в холодное время года.
Происхождение и особенности сборки
Марка Evolute появилась в России в 2022 году, предложив бюджетный электромобиль с яркой внешностью. Производство организовано на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, где осуществляется крупноузловая сборка из китайских комплектующих. За инвестиции и технологии отвечает Dongfeng, российская сторона, отвечает за финальную сборку и брендирование.
Интересно, что второе поколение i-Joy практически повторяет китайский Dongfeng Nammi 06, но с менее мощным двигателем (163 л.с. против 181 л.с.). При этом купить оригинальный Nammi 06 в России невозможно, утилизационный сбор нивелирует разницу в цене. Поэтому для тех, кто хочет получить китайский электрокроссовер без лишних затрат, Evolute i-Joy становится логичным выбором.
Технические параметры и комплектация
Габариты автомобиля составляют 4306x1868x1654 мм, колесная база - 2715 мм. Эти размеры позволяют комфортно чувствовать себя в стандартных условиях и на трассе, но для бездорожья модель не подходит. Разгон до 100 км/час не превышает 8 секунд - серьезный аргумент в пользу динамики с мощностью 163 л.с.
Комплектация получила: бесключевой доступ, аудиосистему с шестью динамиками, климат-контроль, камеру кругового обзора, датчики парковки, подогрев стекол и сидений. Внешний вид выполнен в стиле модерн с элементами футуризма, что позволяет выделиться в потоке.
Плюсы и минусы: взгляд изнутри
Среди достоинств i-Joy - доступная цена, привлекательный дизайн, быстрый разгон и достойная электроника. Однако есть и недостатки: запаса хода заметно ниже заявленного, а климат-контроль на обогреве работает неидеально. Кроме того, модель не является оригинальным решением, что вызывает вопросы у части покупателей.
Управляемость автомобиля получила высокую оценку: машина уверенно держит дорогу на скорости, легко справляется с подъемами и обгонами. Руль с электроусилителем влияет на маневры, хотя к его работе нужно привыкнуть. На бездорожье производительности может не хватать, но для города и трассы этого более чем достаточно.
Комфорт и эргономика: что внутри
Салон автомобиля отделан экокожей премиального качества. Пространства достаточно даже для высоких пассажиров, а панорамная крыша визуально расширяет салон. Сиденья мягкие, а водительское кресло имеет память настроек. С точки зрения управления: большинство функций сгруппировано на центральной консоли, что может показаться не всем удобным.
Качество сборки на уровне: пластик в отделке не самый дорогой, но подогнан аккуратно, без щелей. Автомобиль оснащен подвеской средней жесткости: спереди — независимая «Макферсон», сзади — торсионная балка. Такая настройка обеспечивает плавный ход и хорошо гасит неровности дороги
Цены и комплектации: что обеспечивают дилеры
Evolute i-Joy доступен в трех вариантах: «Бизнес» (1,85 млн рублей), «Сити» (1,99 млн рублей) и «Сити+» (2,05 млн рублей). Все цены указаны с учетом государственной поддержки, которая снижает стоимость на 35%. Это делает модель особенно привлекательной для тех, кто рассматривает переход на электромобиль.
В целом, Evolute i-Joy второго поколения — интересное предложение для городской эксплуатации, поездок по городам и даже работы в такси. Однако для дальних путешествий стоит присмотреть более мощные и дальние варианты.
Напомним, вышло исследование: чем белорусские Belgee отличаются от китайских Geely и почему это важно для водителей в России и СНГ.
