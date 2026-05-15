Новый кроссовер Evolute выходит в продажу: как его подготовили к суровой зиме

15 мая 2026, 08:12
В России стартует Evolute i-Sky: новый электрокроссовер с мощным мотором и современными опциями
В России стартует Evolute i-Sky: новый электрокроссовер с мощным мотором и современными опциями
Российский рынок электромобилей пополнился свежей новинкой: Evolute готовит к выпуску кроссовер i-Sky, который займет промежуточную позицию между популярными моделями бренда. Мало кто знает, но комплектация и технические характеристики обещают удивить даже опытных водителей. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот автомобиль - объясняем, что изменится для покупателей и какие детали скрыты в оснащении.
Появление нового электрического кроссовера Evolute i-Sky на российском рынке может серьезно повлиять на выбор автолюбителей, которые ищут современный и технологичный автомобиль в сегменте между моделями i-Joy и i-Space. В условиях растущего интереса к электромобилям, особенно в крупных городах, эта новинка становится актуальной альтернативой для тех, кто ценит комфорт, безопасность и актуальные опции.
Как сообщает Российская Газета, Evolute i-Sky получил полностью светодиодную оптику, 19-дюймовые легкосплавные диски и скрытые дверные ручки с электроприводом. Габариты автомобиля составляют 4685 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1613 мм в высоту, а колесная база - 2775 мм. Под капотом установлен электромотор мощностью 218 л.с. с крутящим моментом 310 Н·м, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 8 секунд.
Внутри кроссовера водителя встречает мультифункциональное рулевое колесо, большой 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы и цветная приборная панель диагональю 10,25 дюйма. Среди дополнительных опций - панорамная стеклянная крыша, камеры кругового обзора, электропривод багажника, бесключевой доступ и беспроводная зарядка для смартфона. Безопасность обеспечивают шесть подушек, антиблокировочная система и система курсовой устойчивости.
Особое внимание уделено адаптации к российским условиям: предусмотрен подогрев передних сидений, руля и форсунок стеклоомывателя. Кузов прошел антикоррозийную обработку и катодную оцинковку, что особенно важно для эксплуатации в регионах с суровым климатом и агрессивными реагентами на дорогах.
Пока стоимость и дата старта продаж держатся в секрете, но эксперты уже обсуждают, как появление Evolute i-Sky может изменить расстановку сил среди электрокроссоверов. Интересно, что в последнее время производители все чаще делают ставку на расширение ассортимента SUV с электрической тягой, и это подтверждается не только российскими, но и мировыми трендами. Например, недавно был представлен электрокроссовер с рекордной динамикой, который уже вызвал ажиотаж среди поклонников премиальных моделей - подробнее о нем можно узнать в материале о новом электрическом Cayenne Coupe.
Таким образом, Evolute i-Sky становится заметным игроком на рынке, предлагая сочетание актуальных технологий, продуманной комплектации и адаптации к российским реалиям. Ожидания от новинки высоки, и многие ждут, когда производитель раскроет все детали о цене и старте продаж.
Похожие материалы Эволют
-
15.05.2026, 08:54
Максим Соколов: АвтоВАЗ рассматривает выпуск беспилотных Lada с новыми технологиями
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов впервые открыто допустил появление беспилотных автомобилей Lada. Почему это заявление может изменить рынок, какие технологии уже внедряют в массовые модели и что мешает запуску автопилота прямо сейчас - разбираемся, что стоит за громкими словами топ-менеджера. Мало кто знает, но испытания уже идут, а эксперты отмечают: перемены ближе, чем кажется.Читать далее
-
15.05.2026, 08:43
Владельцы Zeekr 001 в России выявили неожиданные минусы электрокара
Zeekr 001 долго считался лидером среди электромобилей в России, но теперь владельцы делятся неожиданными трудностями. Почему запас хода резко падает, что не так с электроникой зимой и какие мелочи раздражают каждый день - выяснили на основе реальных отзывов. Какие проблемы могут ждать новых покупателей - объясняем подробно.Читать далее
-
15.05.2026, 08:23
Mazda CX-5 второго поколения: реальные плюсы и минусы рестайлинга
Мало кто знает, но рестайлинговая Mazda CX-5 второго поколения оказалась не такой однозначной, как кажется на первый взгляд. Владельцы делятся неожиданными деталями эксплуатации, отмечая как сильные стороны, так и скрытые недостатки. Какие проблемы чаще всего всплывают, что действительно радует, а что вызывает вопросы - рассказываем, почему этот кроссовер обсуждают до сих пор.Читать далее
-
15.05.2026, 07:46
Пять слабых мест Toyota RAV4 IV: что чаще всего выходит из строя и как это исправить
Toyota RAV4 четвертого поколения давно считается одним из самых надежных кроссоверов, но даже у этой модели есть уязвимые места. Эксперты раскрыли, какие детали чаще всего требуют ремонта, почему проблемы появляются именно сейчас и как не попасть на дорогой ремонт. Советы специалистов помогут сэкономить и избежать неприятных сюрпризов.Читать далее
-
15.05.2026, 06:52
Haval Jolion и Renault Duster: тест на асфальте и бездорожье, неожиданные выводы
Эксперты сравнили Haval Jolion и Renault Duster в условиях города и вне дорог. Оценивались динамика, оснащение, комфорт и реальная проходимость. Результаты оказались неожиданными и важны для тех, кто выбирает кроссовер в 2026 году.Читать далее
-
15.05.2026, 06:20
Toyota Land Cruiser FJ Series: компактный внедорожник для Японии с новым электромобилем
Toyota расширяет линейку Land Cruiser, выпуская FJ Series - компактную версию легендарного внедорожника, предназначенную только для японского рынка. Вместе с ним дебютирует необычный электрический Land Hopper, который способен удивить даже опытных автолюбителей. Почему эти новинки вызывают столько обсуждений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.05.2026, 20:42
Как устроено производство кроссоверов Haval в Тульской области: детали и технологии
Завод Haval в Тульской области стал одним из крупнейших игроков на российском рынке кроссоверов. Здесь внедряют современные технологии, уделяют внимание локализации и дорабатывают автомобили специально для российских дорог и климата. Почему это важно для покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
14.05.2026, 20:37
Velocitor X-1: электрический eVTOL с уникальной системой безопасности выходит на рынок США
Американский стартап Velo X Aerospace запускает предзаказы на одноместный электрический летательный аппарат Velocitor X-1. Новинка обещает изменить подход к безопасности и городским перевозкам, а массовое производство намечено на 2027 год.Читать далее
-
14.05.2026, 20:33
Сравнение Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan: цены, оснащение и особенности для России
Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan продолжают борьбу за лидерство среди кроссоверов в России. В материале - разбор технических нюансов, различий в оснащении и практических особенностей, которые влияют на выбор российских водителей сегодня.Читать далее
-
14.05.2026, 20:29
Модульный автодом на базе УАЗ Буханки: подъемная крыша, трансформация салона и новые решения
Российская компания LuxForm вывела на рынок модульный автодом на базе УАЗ Буханки с подъемной крышей и гибкой планировкой салона. Новинка ориентирована на европейских и российских автотуристов, предлагая свежий взгляд на комфорт и функциональность в путешествиях.Читать далее
Похожие материалы Эволют
-
15.05.2026, 08:54
Максим Соколов: АвтоВАЗ рассматривает выпуск беспилотных Lada с новыми технологиями
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов впервые открыто допустил появление беспилотных автомобилей Lada. Почему это заявление может изменить рынок, какие технологии уже внедряют в массовые модели и что мешает запуску автопилота прямо сейчас - разбираемся, что стоит за громкими словами топ-менеджера. Мало кто знает, но испытания уже идут, а эксперты отмечают: перемены ближе, чем кажется.Читать далее
-
15.05.2026, 08:43
Владельцы Zeekr 001 в России выявили неожиданные минусы электрокара
Zeekr 001 долго считался лидером среди электромобилей в России, но теперь владельцы делятся неожиданными трудностями. Почему запас хода резко падает, что не так с электроникой зимой и какие мелочи раздражают каждый день - выяснили на основе реальных отзывов. Какие проблемы могут ждать новых покупателей - объясняем подробно.Читать далее
-
15.05.2026, 08:23
Mazda CX-5 второго поколения: реальные плюсы и минусы рестайлинга
Мало кто знает, но рестайлинговая Mazda CX-5 второго поколения оказалась не такой однозначной, как кажется на первый взгляд. Владельцы делятся неожиданными деталями эксплуатации, отмечая как сильные стороны, так и скрытые недостатки. Какие проблемы чаще всего всплывают, что действительно радует, а что вызывает вопросы - рассказываем, почему этот кроссовер обсуждают до сих пор.Читать далее
-
15.05.2026, 07:46
Пять слабых мест Toyota RAV4 IV: что чаще всего выходит из строя и как это исправить
Toyota RAV4 четвертого поколения давно считается одним из самых надежных кроссоверов, но даже у этой модели есть уязвимые места. Эксперты раскрыли, какие детали чаще всего требуют ремонта, почему проблемы появляются именно сейчас и как не попасть на дорогой ремонт. Советы специалистов помогут сэкономить и избежать неприятных сюрпризов.Читать далее
-
15.05.2026, 06:52
Haval Jolion и Renault Duster: тест на асфальте и бездорожье, неожиданные выводы
Эксперты сравнили Haval Jolion и Renault Duster в условиях города и вне дорог. Оценивались динамика, оснащение, комфорт и реальная проходимость. Результаты оказались неожиданными и важны для тех, кто выбирает кроссовер в 2026 году.Читать далее
-
15.05.2026, 06:20
Toyota Land Cruiser FJ Series: компактный внедорожник для Японии с новым электромобилем
Toyota расширяет линейку Land Cruiser, выпуская FJ Series - компактную версию легендарного внедорожника, предназначенную только для японского рынка. Вместе с ним дебютирует необычный электрический Land Hopper, который способен удивить даже опытных автолюбителей. Почему эти новинки вызывают столько обсуждений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.05.2026, 20:42
Как устроено производство кроссоверов Haval в Тульской области: детали и технологии
Завод Haval в Тульской области стал одним из крупнейших игроков на российском рынке кроссоверов. Здесь внедряют современные технологии, уделяют внимание локализации и дорабатывают автомобили специально для российских дорог и климата. Почему это важно для покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
14.05.2026, 20:37
Velocitor X-1: электрический eVTOL с уникальной системой безопасности выходит на рынок США
Американский стартап Velo X Aerospace запускает предзаказы на одноместный электрический летательный аппарат Velocitor X-1. Новинка обещает изменить подход к безопасности и городским перевозкам, а массовое производство намечено на 2027 год.Читать далее
-
14.05.2026, 20:33
Сравнение Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan: цены, оснащение и особенности для России
Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan продолжают борьбу за лидерство среди кроссоверов в России. В материале - разбор технических нюансов, различий в оснащении и практических особенностей, которые влияют на выбор российских водителей сегодня.Читать далее
-
14.05.2026, 20:29
Модульный автодом на базе УАЗ Буханки: подъемная крыша, трансформация салона и новые решения
Российская компания LuxForm вывела на рынок модульный автодом на базе УАЗ Буханки с подъемной крышей и гибкой планировкой салона. Новинка ориентирована на европейских и российских автотуристов, предлагая свежий взгляд на комфорт и функциональность в путешествиях.Читать далее