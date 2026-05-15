Новый кроссовер Evolute выходит в продажу: как его подготовили к суровой зиме

В России стартует Evolute i-Sky: новый электрокроссовер с мощным мотором и современными опциями

Российский рынок электромобилей пополнился свежей новинкой: Evolute готовит к выпуску кроссовер i-Sky, который займет промежуточную позицию между популярными моделями бренда. Мало кто знает, но комплектация и технические характеристики обещают удивить даже опытных водителей. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот автомобиль - объясняем, что изменится для покупателей и какие детали скрыты в оснащении.

Российский рынок электромобилей пополнился свежей новинкой: Evolute готовит к выпуску кроссовер i-Sky, который займет промежуточную позицию между популярными моделями бренда. Мало кто знает, но комплектация и технические характеристики обещают удивить даже опытных водителей. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот автомобиль - объясняем, что изменится для покупателей и какие детали скрыты в оснащении.

Появление нового электрического кроссовера Evolute i-Sky на российском рынке может серьезно повлиять на выбор автолюбителей, которые ищут современный и технологичный автомобиль в сегменте между моделями i-Joy и i-Space. В условиях растущего интереса к электромобилям, особенно в крупных городах, эта новинка становится актуальной альтернативой для тех, кто ценит комфорт, безопасность и актуальные опции.

Как сообщает Российская Газета, Evolute i-Sky получил полностью светодиодную оптику, 19-дюймовые легкосплавные диски и скрытые дверные ручки с электроприводом. Габариты автомобиля составляют 4685 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1613 мм в высоту, а колесная база - 2775 мм. Под капотом установлен электромотор мощностью 218 л.с. с крутящим моментом 310 Н·м, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 8 секунд.

Фото: Evolute

Внутри кроссовера водителя встречает мультифункциональное рулевое колесо, большой 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы и цветная приборная панель диагональю 10,25 дюйма. Среди дополнительных опций - панорамная стеклянная крыша, камеры кругового обзора, электропривод багажника, бесключевой доступ и беспроводная зарядка для смартфона. Безопасность обеспечивают шесть подушек, антиблокировочная система и система курсовой устойчивости.

Особое внимание уделено адаптации к российским условиям: предусмотрен подогрев передних сидений, руля и форсунок стеклоомывателя. Кузов прошел антикоррозийную обработку и катодную оцинковку, что особенно важно для эксплуатации в регионах с суровым климатом и агрессивными реагентами на дорогах.

Фото: Evolute

Пока стоимость и дата старта продаж держатся в секрете, но эксперты уже обсуждают, как появление Evolute i-Sky может изменить расстановку сил среди электрокроссоверов. Интересно, что в последнее время производители все чаще делают ставку на расширение ассортимента SUV с электрической тягой, и это подтверждается не только российскими, но и мировыми трендами. Например, недавно был представлен электрокроссовер с рекордной динамикой, который уже вызвал ажиотаж среди поклонников премиальных моделей - подробнее о нем можно узнать в материале о новом электрическом Cayenne Coupe.

Таким образом, Evolute i-Sky становится заметным игроком на рынке, предлагая сочетание актуальных технологий, продуманной комплектации и адаптации к российским реалиям. Ожидания от новинки высоки, и многие ждут, когда производитель раскроет все детали о цене и старте продаж.