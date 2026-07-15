Сотни километров без подзарядки и полный цикл производства: раскрываем главные фишки Evolute i‑Sky

15 июля 2026, 14:37
Evolute i-Sky выходит на российский рынок: старт производства и новые детали
Evolute i-Sky выходит на российский рынок: старт производства и новые детали
Осенью в России стартует производство электрокара Evolute i-Sky, который обещает занять новую нишу между популярными моделями бренда. Уже в августе начнутся продажи, а к концу года появятся и гибридные версии. Почему это событие может изменить рынок и что говорят специалисты - разбираемся в деталях.
Российский рынок электромобилей получает новый импульс: уже этой осенью на заводе «Моторинвест» в Липецке стартует выпуск модели Evolute i-Sky. Для отечественных автолюбителей это не просто очередная новинка - речь идет о попытке занять важную нишу между уже известными i-Joy и i-Space, что может заметно изменить расстановку сил среди производителей электрокаров в стране.
Как сообщает «Российская Газета», запуск производства намечен на начало осени, а спрос на новинку, по словам представителей бренда, уже сейчас превышает возможности предприятия. В компании не исключают перехода на работу в несколько смен, чтобы удовлетворить интерес покупателей. При этом продажи i-Sky стартуют уже в августе, что делает модель одной из самых ожидаемых премьер года.
Особое внимание уделено комплектации и техническим характеристикам. Переднеприводный кроссовер длиной 4685 мм, шириной 1900 мм и высотой 1613 мм оснащен электродвигателем мощностью 218 л.с. и литий-железо-фосфатной батареей на 62 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 424 км. Разгон до 100 км/ч занимает около 8 секунд, а максимальная скорость достигает 160 км/ч. Внутри - мультифункциональное рулевое колесо, большой 14,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы, цветная приборная панель на 10,25 дюйма, панорамная крыша, камеры кругового обзора, электропривод багажника, бесключевой доступ и беспроводная зарядка для смартфона. Безопасность обеспечивают шесть подушек, ABS, система курсовой устойчивости и комплекс ADAS.
Производство организовано по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов, а также антикоррозийную обработку и катодную оцинковку. К концу года к электрокару присоединятся гибридные версии, что расширит выбор для покупателей, предпочитающих разные типы силовых установок. Такой подход может стать ответом на растущий интерес к экологичным автомобилям и усилить позиции Evolute на рынке.
Интересно, что подобные шаги по расширению модельного ряда и локализации производства становятся все более заметной тенденцией среди автопроизводителей, работающих в России. Например, недавно обсуждалась стратегия выхода зарубежных брендов на рынки СНГ с китайскими моделями, что также влияет на конкуренцию и выбор покупателей - подробнее об этом можно узнать в материале о новых экспортных планах Volkswagen для стран СНГ.
Для справки: Evolute i-Sky позиционируется как промежуточная модель между i-Joy и i-Space, что позволяет бренду закрыть сразу несколько сегментов рынка. По имеющимся данным, полный цикл производства и расширение линейки могут указывать на долгосрочные планы компании по укреплению позиций в России. Важно отметить, что спрос на электромобили и гибриды в стране продолжает расти, а локализация сборки становится одним из ключевых факторов для успеха на внутреннем рынке.
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