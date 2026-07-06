Почему эксперты считают новый Evolute i-Sky важным шагом для российского автопрома

6 июля 2026, 13:04
Evolute i-Sky выходит на рынок: старт производства в Липецке в 2026 году
Evolute i-Sky выходит на рынок: старт производства в Липецке в 2026 году
На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге впервые показали электрический кроссовер Evolute i-Sky, который уже в августе 2026 года начнут собирать в Липецке. Модель обещает стать заметным игроком в сегменте C-класса, предлагая современные технологии и адаптацию к российским условиям. Что изменится для покупателей и почему этот запуск обсуждают эксперты - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей запуск производства Evolute i-Sky - не просто очередная новинка, а важный сигнал о развитии отечественного рынка электромобилей. В условиях, когда спрос на экологичные автомобили растет, а цены на электрокары и гибриды продолжают меняться, появление новой модели, адаптированной под российские реалии, становится событием, способным повлиять на выбор многих покупателей.
На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге компания представила Evolute i-Sky - электрический кроссовер, который займет промежуточное положение между компактным i-Joy и флагманским i-Space. Как сообщает Autonews, серийное производство стартует в августе 2026 года на заводе «Моторинвест» в Липецке. Уже на презентации стало ясно: производитель сделал ставку на сочетание современных технологий и практичности для российских дорог.
Внешне i-Sky выделяется полностью светодиодной оптикой, 19-дюймовыми легкосплавными дисками, скрытыми дверными ручками с электроприводом и системой бесключевого доступа. Крупный спойлер на пятой двери подчеркивает динамичный силуэт, а кузов прошел катодную оцинковку и дополнительную антикоррозийную обработку - важный плюс для эксплуатации в суровых климатических условиях.
Габариты кроссовера: длина 4685 мм, ширина 1900 мм, высота 1613 мм, колесная база 2775 мм. Внутри - лаконичный и современный интерьер с несколькими цветовыми решениями, отделкой из экокожи, большой панорамной крышей и беспроводной зарядкой для гаджетов. Центральный дисплей на 14,6 дюйма и цифровая приборная панель 10,25 дюйма делают управление интуитивным, а электропривод двери багажника и камеры кругового обзора добавляют удобства в повседневной эксплуатации.
Водительское кресло регулируется по шести направлениям, рулевая колонка - по высоте и вылету. Центральный подлокотник с боксом для хранения и «парящая» консоль с дополнительными нишами подчеркивают внимание к деталям. Для безопасности предусмотрены шесть подушек, ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, ESP, ассистент экстренного торможения и система помощи при движении на склоне.
Техническая часть не менее интересна: электромотор мощностью 218 л.с. и 310 Нм разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 8 секунд. Литий-железо-фосфатная батарея на 62 кВт·ч с жидкостным охлаждением обеспечивает запас хода до 424 км. Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд с 30 до 80% всего за 28 минут, что особенно актуально для городских поездок и дальних маршрутов.
Для российского климата предусмотрен подогрев передних сидений, руля, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал с автоматическим складыванием. Все это делает i-Sky конкурентоспособным не только среди электрокаров, но и среди традиционных кроссоверов.
Интересно, что на фоне роста интереса к электромобилям в России, продажи таких моделей за последний год удвоились. Как отмечают эксперты, запуск Evolute i-Sky может стать дополнительным стимулом для развития инфраструктуры зарядных станций и усилить конкуренцию в сегменте. Для сравнения, на рынке уже появляются новые игроки: например, Tata Sierra EV, о котором недавно рассказывали в материале о тенденциях среди электрических кроссоверов.
В целом, появление Evolute i-Sky на российском рынке может указывать на то, что отечественные производители готовы не только догонять, но и предлагать решения, учитывающие специфику эксплуатации в России. Важно отметить, что модель ориентирована на массового покупателя, а не только на энтузиастов электромобилей. Это создает предпосылки для дальнейшего роста сегмента и постепенного расширения ассортимента доступных электрокаров в стране.
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