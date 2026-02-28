Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

28 февраля 2026, 18:29

Evolute i-Space 4x4: полный привод, новая подвеска и экономия на налогах

Полноприводный гибрид Evolute i-Space меняет правила и удивляет ценой — стоит ли покупать кроссовер

Вышло исследование: новый Evolute i-Space с полным приводом и гибридной установкой удивил сочетанием мощности, экономии и адаптации к российским дорогам. Какие нюансы скрывает новинка, и почему она может стать хитом - объяснили эксперты.

Российский автомобильный рынок претерпевает значительные изменения, и появление полноприводной версии гибридного кроссовера Evolute i-Space стало важным событием в сегменте семейных автомобилей. Эта новинка предлагает водителям не просто очередную модель, а современное технологичное решение с привлекательными условиями приобретения, расширяя возможности выбора не только по комплектациям, но и по типам привода.

Если всего несколько лет назад китайские кроссоверы в России были преимущественно переднеприводными, то теперь ситуация кардинально меняется. Спустя два года после дебюта переднеприводной версии, Evolute представил модификацию 4x4, которая сразу привлекла внимание серьезными техническими доработками. Автомобиль прошел глубокий рестайлинг: обновился интерьер и экстерьер, а гибридная установка стала мощнее благодаря добавлению заднего электромотора, увеличив общую отдачу системы до 367 лошадиных сил.

Внедрение полного привода потребовало серьезных конструктивных изменений, включая перенастройку задней подвески, что привело к отказу от третьего ряда сидений. Теперь i-Space предлагается только как пятиместный автомобиль с увеличенным багажником, хотя вместо запасного колеса владельцы получат лишь ремкомплект. На дороге обновленный кроссовер демонстрирует уверенную управляемость и стабильность благодаря перенастроенной подвеске и постоянному распределению крутящего момента, эффективно работая даже на сложных покрытиях и горных серпантинах.

При этом важно понимать особенности эксплуатации полноприводной трансмиссии, которая напрямую зависит от уровня заряда батареи. При падении заряда ниже 15% задний привод автоматически отключается, и автомобиль становится переднеприводным. В легком бездорожье электроника неплохо имитирует блокировки, но клиренс и длинная база требуют осторожности, так что для серьезного оффроуда модель не предназначена.

С экономической точки зрения гибрид предлагает ощутимые выгоды: средний расход топлива невысок, а запас хода в гибридном режиме достигает 1000 км. Поддержка быстрой зарядки и возможность прогрева салона от ДВС делают эксплуатацию комфортной. Благодаря локализации производства на заводе в Липецкой области и государственным программам поддержки, итоговая цена на хорошо оснащенную версию с учетом всех льгот составляет около 2,9 миллиона рублей.

Главными достоинствами модели стали отличная динамика, уверенное поведение на скользкой дороге, просторный салон и невысокий транспортный налог. К недостаткам можно отнести отсутствие запаски и некоторые эргономические нюансы. Тем не менее, сочетание цены, технологий и оснащения делает этот полноприводный гибрид одним из самых интересных предложений в своем классе на российском рынке.

Упомянутые модели: Evolute i-SPACE
Упомянутые марки: Evolute
