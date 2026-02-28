Полноприводный гибрид Evolute i-Space меняет правила и удивляет ценой — стоит ли покупать кроссовер

28 февраля 2026, 18:29
Evolute i-Space 4x4: полный привод, новая подвеска и экономия на налогах
Вышло исследование: новый Evolute i-Space с полным приводом и гибридной установкой удивил сочетанием мощности, экономии и адаптации к российским дорогам. Какие нюансы скрывает новинка, и почему она может стать хитом - объяснили эксперты.
Российский автомобильный рынок претерпевает значительные изменения, и появление полноприводной версии гибридного кроссовера Evolute i-Space стало важным событием в сегменте семейных автомобилей. Эта новинка предлагает водителям не просто очередную модель, а современное технологичное решение с привлекательными условиями приобретения, расширяя возможности выбора не только по комплектациям, но и по типам привода.
Если всего несколько лет назад китайские кроссоверы в России были преимущественно переднеприводными, то теперь ситуация кардинально меняется. Спустя два года после дебюта переднеприводной версии, Evolute представил модификацию 4x4, которая сразу привлекла внимание серьезными техническими доработками. Автомобиль прошел глубокий рестайлинг: обновился интерьер и экстерьер, а гибридная установка стала мощнее благодаря добавлению заднего электромотора, увеличив общую отдачу системы до 367 лошадиных сил.
Внедрение полного привода потребовало серьезных конструктивных изменений, включая перенастройку задней подвески, что привело к отказу от третьего ряда сидений. Теперь i-Space предлагается только как пятиместный автомобиль с увеличенным багажником, хотя вместо запасного колеса владельцы получат лишь ремкомплект. На дороге обновленный кроссовер демонстрирует уверенную управляемость и стабильность благодаря перенастроенной подвеске и постоянному распределению крутящего момента, эффективно работая даже на сложных покрытиях и горных серпантинах.
При этом важно понимать особенности эксплуатации полноприводной трансмиссии, которая напрямую зависит от уровня заряда батареи. При падении заряда ниже 15% задний привод автоматически отключается, и автомобиль становится переднеприводным. В легком бездорожье электроника неплохо имитирует блокировки, но клиренс и длинная база требуют осторожности, так что для серьезного оффроуда модель не предназначена.
С экономической точки зрения гибрид предлагает ощутимые выгоды: средний расход топлива невысок, а запас хода в гибридном режиме достигает 1000 км. Поддержка быстрой зарядки и возможность прогрева салона от ДВС делают эксплуатацию комфортной. Благодаря локализации производства на заводе в Липецкой области и государственным программам поддержки, итоговая цена на хорошо оснащенную версию с учетом всех льгот составляет около 2,9 миллиона рублей.
Главными достоинствами модели стали отличная динамика, уверенное поведение на скользкой дороге, просторный салон и невысокий транспортный налог. К недостаткам можно отнести отсутствие запаски и некоторые эргономические нюансы. Тем не менее, сочетание цены, технологий и оснащения делает этот полноприводный гибрид одним из самых интересных предложений в своем классе на российском рынке.
Похожие материалы Эволют
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
14.01.2026, 08:07
Evolute i-SPACE с полным приводом: дилеры ждут взрывной спрос на новинку
Полноприводный Evolute i-SPACE выходит на рынок уже в январе. Эксперты уверены в высоком интересе. Российская сборка и мощность делают модель заметной. Что еще скрывает новинка - читайте далее.Читать далее
-
29.12.2025, 13:08
Полноприводный Evolute i-Space появится в России в 2026 году
В 2026 году на российском рынке дебютирует новая версия Evolute i-Space. Кроссовер получит полный привод и увеличенную мощность. Запас хода составит до 1000 км. Ожидается, что модель удивит экономичностью и динамикой. Подробности о старте продаж и характеристиках - в нашем материале.Читать далее
-
01.10.2025, 11:00
Октябрьские новинки на дорогах России: восемь самых ожидаемых премьер этой осени
Осень принесла много интересных новинок. Российский авторынок пополнился новыми моделями. Среди них есть кроссоверы и пикапы. Также появились гибридные седаны. Журналисты изучили самые яркие премьеры. Узнайте о них первыми.Читать далее
-
29.09.2025, 10:57
Evolute i-Space 2025: как изменился самый доступный гибрид на российском рынке
В России обновился популярный кроссовер. Модель получила массу серьезных изменений. Изменился не только внешний вид. Салон и техника тоже стали другими. Журналисты изучили все доработки автомобиля и рассказали о первых впечатлениях.Читать далее
-
26.09.2025, 14:10
Обновленный гибрид Evolute i-Space: мощнее, дешевле и с низким налогом
Российский кроссовер серьезно обновился. Он получил новый салон и внешность. Силовая установка стала заметно мощнее. При этом цена на машину снизилась. Разбираемся во всех деталях новинки. Все подробности в нашем материале.Читать далее
-
11.09.2025, 14:59
Обновленный гибридный кроссовер Evolute I-Space появился в продаже в России
В России стартовали продажи новой модели. Автомобиль получил заметные улучшения. Изменился его внешний вид. Салон стал более технологичным. Производитель назвал официальные рублевые цены. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
28.07.2025, 08:59
Москвич 8 и еще 9 самых дешевых 7-местных кроссоверов в России
Семиместные кроссоверы — идеальный выбор для большой семьи или тех, кто часто путешествует с друзьями. В России сегодня можно найти немало таких моделей по цене от 1,9 до 3 миллионов рублей. В рейтинг самых доступных 7-местных паркетников вошли 10 моделей — в нём и китайские новинки, и отечественные бренды.Читать далее
-
25.07.2025, 11:25
Дилеры прогнозируют рост спроса на обновленный гибридный кроссовер Evolute i-SPACE в августе 2025 года
В августе 2025 года стартуют продажи обновленного кроссовера Evolute i-SPACE в двух версиях: пяти- и семиместной. Семиместный вариант остается фаворитом среди покупателей. Улучшенная гибридная система предлагает электродвигатель мощностью 218 л.с., а запас хода на электричестве вырос более чем на 35%. Дилера ожидают двукратный рост спроса, и вот почему.Читать далее
-
14.07.2025, 08:16
Evolute готовит доступный гибрид дешевле 2,5 млн рублей
Компания Evolute анонсировала выход новой модели с гибридной силовой установкой. Как сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников, автомобиль будет относиться к С-классу и станет более доступным по сравнению с уже известным российским покупателям кроссовером Evolute i-Space.Читать далее
