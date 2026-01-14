Почему гибридный кроссовер может изменить рынок: неожиданные детали

Evolute i-SPACE с полным приводом: дилеры ждут взрывной спрос на новинку

Полноприводный Evolute i-SPACE выходит на рынок уже в январе. Эксперты уверены в высоком интересе. Российская сборка и мощность делают модель заметной. Что еще скрывает новинка - читайте далее.

В январе российские автосалоны пополнятся свежей версией гибридного кроссовера Evolute i-SPACE с полным приводом. По информации «АВТОСТАТ», дилеры уже готовятся к наплыву покупателей, ведь новинка обещает стать одной из самых востребованных в своем сегменте. Представители компании «РОЛЬФ» отмечают, что стоимость полноприводной модификации не будет существенно отличаться от переднеприводной, что может стать решающим фактором для многих автолюбителей.

Николай Иванов, руководитель отдела продаж новых автомобилей «РОЛЬФ», уверен: доля полноприводных i-SPACE в общем объеме реализации способна достичь половины всех продаж модели. Причина проста - российская сборка и достойное качество исполнения. Эти параметры, по мнению эксперта, делают кроссовер особенно привлекательным для покупателей, которые ищут баланс между ценой, надежностью и современными технологиями.

Полноприводная версия i-SPACE оснащена дополнительным электромотором на задней оси, что позволяет развивать внушительные 367 л.с. и 470 Нм крутящего момента. Такой запас мощности обеспечивает разгон до сотни всего за 7,1 секунды - результат, достойный внимания даже среди более дорогих конкурентов. При этом налогооблагаемая мощность составляет 159 л.с., что может порадовать владельцев с точки зрения налоговой нагрузки.

Инженеры Evolute сделали ставку не только на динамику, но и на экономичность. Несмотря на впечатляющие характеристики, расход топлива у гибрида составляет всего 5,6 литра на 100 км, а запас хода достигает 1 000 км по циклу WLTC. Быстрая зарядка через разъем CCS2 позволяет восполнить заряд батареи с 30% до 80% всего за 20 минут - это серьезное преимущество для тех, кто не любит ждать.

Как сообщает «АВТОСТАТ», интерес к новинке подогревает и тот факт, что модель уже получила ОТТС и будет предлагаться в пятиместном исполнении. Для российского рынка это важный момент: многие семьи выбирают именно такие автомобили для повседневных поездок и путешествий. В сочетании с современным оснащением и привлекательной ценой, i-SPACE способен потеснить привычных лидеров сегмента.