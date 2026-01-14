Почему гибридный кроссовер может изменить рынок: неожиданные детали

14 января 2026, 08:07
Evolute i-SPACE с полным приводом: дилеры ждут взрывной спрос на новинку
Evolute i-SPACE с полным приводом: дилеры ждут взрывной спрос на новинку
Полноприводный Evolute i-SPACE выходит на рынок уже в январе. Эксперты уверены в высоком интересе. Российская сборка и мощность делают модель заметной. Что еще скрывает новинка - читайте далее.
В январе российские автосалоны пополнятся свежей версией гибридного кроссовера Evolute i-SPACE с полным приводом. По информации «АВТОСТАТ», дилеры уже готовятся к наплыву покупателей, ведь новинка обещает стать одной из самых востребованных в своем сегменте. Представители компании «РОЛЬФ» отмечают, что стоимость полноприводной модификации не будет существенно отличаться от переднеприводной, что может стать решающим фактором для многих автолюбителей.
Николай Иванов, руководитель отдела продаж новых автомобилей «РОЛЬФ», уверен: доля полноприводных i-SPACE в общем объеме реализации способна достичь половины всех продаж модели. Причина проста - российская сборка и достойное качество исполнения. Эти параметры, по мнению эксперта, делают кроссовер особенно привлекательным для покупателей, которые ищут баланс между ценой, надежностью и современными технологиями.
Полноприводная версия i-SPACE оснащена дополнительным электромотором на задней оси, что позволяет развивать внушительные 367 л.с. и 470 Нм крутящего момента. Такой запас мощности обеспечивает разгон до сотни всего за 7,1 секунды - результат, достойный внимания даже среди более дорогих конкурентов. При этом налогооблагаемая мощность составляет 159 л.с., что может порадовать владельцев с точки зрения налоговой нагрузки.
Инженеры Evolute сделали ставку не только на динамику, но и на экономичность. Несмотря на впечатляющие характеристики, расход топлива у гибрида составляет всего 5,6 литра на 100 км, а запас хода достигает 1 000 км по циклу WLTC. Быстрая зарядка через разъем CCS2 позволяет восполнить заряд батареи с 30% до 80% всего за 20 минут - это серьезное преимущество для тех, кто не любит ждать.
Как сообщает «АВТОСТАТ», интерес к новинке подогревает и тот факт, что модель уже получила ОТТС и будет предлагаться в пятиместном исполнении. Для российского рынка это важный момент: многие семьи выбирают именно такие автомобили для повседневных поездок и путешествий. В сочетании с современным оснащением и привлекательной ценой, i-SPACE способен потеснить привычных лидеров сегмента.
Похожие материалы Эволют
-
29.12.2025, 13:08
Полноприводный Evolute i-Space появится в России в 2026 году
В 2026 году на российском рынке дебютирует новая версия Evolute i-Space. Кроссовер получит полный привод и увеличенную мощность. Запас хода составит до 1000 км. Ожидается, что модель удивит экономичностью и динамикой. Подробности о старте продаж и характеристиках - в нашем материале.Читать далее
-
01.10.2025, 11:00
Октябрьские новинки на дорогах России: восемь самых ожидаемых премьер этой осени
Осень принесла много интересных новинок. Российский авторынок пополнился новыми моделями. Среди них есть кроссоверы и пикапы. Также появились гибридные седаны. Журналисты изучили самые яркие премьеры. Узнайте о них первыми.Читать далее
-
29.09.2025, 10:57
Evolute i-Space 2025: как изменился самый доступный гибрид на российском рынке
В России обновился популярный кроссовер. Модель получила массу серьезных изменений. Изменился не только внешний вид. Салон и техника тоже стали другими. Журналисты изучили все доработки автомобиля и рассказали о первых впечатлениях.Читать далее
-
26.09.2025, 14:10
Обновленный гибрид Evolute i-Space: мощнее, дешевле и с низким налогом
Российский кроссовер серьезно обновился. Он получил новый салон и внешность. Силовая установка стала заметно мощнее. При этом цена на машину снизилась. Разбираемся во всех деталях новинки. Все подробности в нашем материале.Читать далее
-
11.09.2025, 14:59
Обновленный гибридный кроссовер Evolute I-Space появился в продаже в России
В России стартовали продажи новой модели. Автомобиль получил заметные улучшения. Изменился его внешний вид. Салон стал более технологичным. Производитель назвал официальные рублевые цены. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
28.07.2025, 08:59
Москвич 8 и еще 9 самых дешевых 7-местных кроссоверов в России
Семиместные кроссоверы — идеальный выбор для большой семьи или тех, кто часто путешествует с друзьями. В России сегодня можно найти немало таких моделей по цене от 1,9 до 3 миллионов рублей. В рейтинг самых доступных 7-местных паркетников вошли 10 моделей — в нём и китайские новинки, и отечественные бренды.Читать далее
-
25.07.2025, 11:25
Дилеры прогнозируют рост спроса на обновленный гибридный кроссовер Evolute i-SPACE в августе 2025 года
В августе 2025 года стартуют продажи обновленного кроссовера Evolute i-SPACE в двух версиях: пяти- и семиместной. Семиместный вариант остается фаворитом среди покупателей. Улучшенная гибридная система предлагает электродвигатель мощностью 218 л.с., а запас хода на электричестве вырос более чем на 35%. Дилера ожидают двукратный рост спроса, и вот почему.Читать далее
-
14.07.2025, 08:16
Evolute готовит доступный гибрид дешевле 2,5 млн рублей
Компания Evolute анонсировала выход новой модели с гибридной силовой установкой. Как сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников, автомобиль будет относиться к С-классу и станет более доступным по сравнению с уже известным российским покупателям кроссовером Evolute i-Space.Читать далее
-
07.07.2025, 14:58
Обновленный Evolute i-Space дебютировал на Урале
В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» прошла премьера обновленного российского кроссовера Evolute i-Space с последовательной гибридной установкой. Автомобиль отличается более ярким дизайном и усовершенствованной «техникой».Читать далее
-
09.06.2025, 00:18
Какую машину выбрать для путешествия по России. Список из 5 моделей
Путешествовать по нашей необъятной стране – это особое искусство. От Калининграда до Владивостока, от степей Калмыкии до Уральских гор и сибирских лесов – Россия удивляет разнообразием ландшафтов и дорог. Поэтому к выбору автомобиля для путешествия нужно подходить с умом. Мы собрали пять абсолютно разных моделей, каждая из которых может стать идеальным спутником в дороге.Читать далее
Похожие материалы Эволют
-
29.12.2025, 13:08
Полноприводный Evolute i-Space появится в России в 2026 году
В 2026 году на российском рынке дебютирует новая версия Evolute i-Space. Кроссовер получит полный привод и увеличенную мощность. Запас хода составит до 1000 км. Ожидается, что модель удивит экономичностью и динамикой. Подробности о старте продаж и характеристиках - в нашем материале.Читать далее
-
01.10.2025, 11:00
Октябрьские новинки на дорогах России: восемь самых ожидаемых премьер этой осени
Осень принесла много интересных новинок. Российский авторынок пополнился новыми моделями. Среди них есть кроссоверы и пикапы. Также появились гибридные седаны. Журналисты изучили самые яркие премьеры. Узнайте о них первыми.Читать далее
-
29.09.2025, 10:57
Evolute i-Space 2025: как изменился самый доступный гибрид на российском рынке
В России обновился популярный кроссовер. Модель получила массу серьезных изменений. Изменился не только внешний вид. Салон и техника тоже стали другими. Журналисты изучили все доработки автомобиля и рассказали о первых впечатлениях.Читать далее
-
26.09.2025, 14:10
Обновленный гибрид Evolute i-Space: мощнее, дешевле и с низким налогом
Российский кроссовер серьезно обновился. Он получил новый салон и внешность. Силовая установка стала заметно мощнее. При этом цена на машину снизилась. Разбираемся во всех деталях новинки. Все подробности в нашем материале.Читать далее
-
11.09.2025, 14:59
Обновленный гибридный кроссовер Evolute I-Space появился в продаже в России
В России стартовали продажи новой модели. Автомобиль получил заметные улучшения. Изменился его внешний вид. Салон стал более технологичным. Производитель назвал официальные рублевые цены. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
28.07.2025, 08:59
Москвич 8 и еще 9 самых дешевых 7-местных кроссоверов в России
Семиместные кроссоверы — идеальный выбор для большой семьи или тех, кто часто путешествует с друзьями. В России сегодня можно найти немало таких моделей по цене от 1,9 до 3 миллионов рублей. В рейтинг самых доступных 7-местных паркетников вошли 10 моделей — в нём и китайские новинки, и отечественные бренды.Читать далее
-
25.07.2025, 11:25
Дилеры прогнозируют рост спроса на обновленный гибридный кроссовер Evolute i-SPACE в августе 2025 года
В августе 2025 года стартуют продажи обновленного кроссовера Evolute i-SPACE в двух версиях: пяти- и семиместной. Семиместный вариант остается фаворитом среди покупателей. Улучшенная гибридная система предлагает электродвигатель мощностью 218 л.с., а запас хода на электричестве вырос более чем на 35%. Дилера ожидают двукратный рост спроса, и вот почему.Читать далее
-
14.07.2025, 08:16
Evolute готовит доступный гибрид дешевле 2,5 млн рублей
Компания Evolute анонсировала выход новой модели с гибридной силовой установкой. Как сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников, автомобиль будет относиться к С-классу и станет более доступным по сравнению с уже известным российским покупателям кроссовером Evolute i-Space.Читать далее
-
07.07.2025, 14:58
Обновленный Evolute i-Space дебютировал на Урале
В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» прошла премьера обновленного российского кроссовера Evolute i-Space с последовательной гибридной установкой. Автомобиль отличается более ярким дизайном и усовершенствованной «техникой».Читать далее
-
09.06.2025, 00:18
Какую машину выбрать для путешествия по России. Список из 5 моделей
Путешествовать по нашей необъятной стране – это особое искусство. От Калининграда до Владивостока, от степей Калмыкии до Уральских гор и сибирских лесов – Россия удивляет разнообразием ландшафтов и дорог. Поэтому к выбору автомобиля для путешествия нужно подходить с умом. Мы собрали пять абсолютно разных моделей, каждая из которых может стать идеальным спутником в дороге.Читать далее