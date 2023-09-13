Evolute раскрыл подробности о пятой модели (а дилер досрочно назвал цену)

Липецкая компания «Моторинвест» готовится вывести на российский рынок свою пятую модель под маркой Evolute. Электрический минивэн Evolute i-Van , по всей видимости, представляет собой перелицованный вариант китайской модели Dongfeng LingZhi EV. Автомобиль длиной 5 135 мм и с колесной базой равной 3 000 мм идеально подойдет как для корпоративных парков, так и для больших семей или компании друзей. Салон с компоновкой по формуле 2+2+3 отделан эко-кожей.

В списке оснащения значатся кондиционер, 10-дюймовый экран медисистемы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, три разъема USB, камера заднего вида и задний парктроник, а также набор электронных систем безопасности. В движение минивэн приводит электромотор (122 л.с., 300 Нм), установленный на задней оси. Емкости тяговой батареи (67,5 кВт-ч) должно хватать на 400 километров без подзарядки. От мощной станции можно восполнить заряд аккумулятора с 30 до 80 процентов за 37 минут.

Фото: avilon.ru

Цены пообещали назвать ближе к началу продаж. Однако на сайте одного из московских дилеров уже появилась онлайн-витрина с новенькими минивэнами Evolute i-Van по цене чуть более 4 млн рублей.

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