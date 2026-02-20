Приоритет — люди: заявление Evolute о трагедии и планах на будущее

20 февраля 2026, 13:49
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
Частичное обрушение кровли цеха сварки на заводе Evolute. Один сотрудник находится в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы. Оборудование и авто целы, график не нарушен. Проверка причин начата, поддержку пострадавшим гарантируют.
Российский автопроизводитель Evolute опубликовал официальное заявление по поводу инцидента на своем заводе в Липецкой области. Вчера, 19 февраля, произошло частичное обрушение кровли в зоне комплектации цеха сварки, введенного в эксплуатацию в 2014 году. Этот цех планировался к перезапуску в апреле 2026 года. На месте сразу же развернулись экстренные службы, спасательные работы завершились в тот же вечер.
По данным оперативного штаба, под завалами людей больше нет. Однако трагедия не обошлась без пострадавших: один сотрудник находится в тяжелом, но стабильном состоянии, остальные получили травмы средней и легкой степени тяжести. Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь и госпитализировали. "Ситуация находится под личным контролем руководства завода и местных органов власти. Мы окажем всю необходимую материальную и социальную поддержку пострадавшим сотрудникам и их семьям. Жизнь и здоровье людей — наш главный приоритет", — сообщили редакции 110km.ru в пресс-службе компании.
Руководство Evolute уже начало проверку причин обрушения. "Обязательно сообщим все детали после получения официальных заключений", — пообещали представители производителя. Эксперты проведут всестороннее обследование конструкций, после чего определят сроки восстановления кровли. Ориентировочные даты компания сообщит дополнительно.
Хорошие новости для автолюбителей: технологическое оборудование для производства автомобилей не пострадало. Цех сварки не задействован в текущем цикле сборки, поэтому график производства не нарушен. Автомобили на складе готовой продукции, на конвейере, включая тестовые и предсерийные образцы, остались целыми. Evolute подтвердил, что все обязательства перед партнерами и клиентами будут выполнены в полном объеме.
Как мы писал ранее, инцидент произошел в нерабочее время, что минимизировало риски. Завод Evolute, специализирующийся на электромобилях, продолжает работу в штатном режиме. Компания благодарит за понимание и поддержку, обещая держать общественность в курсе развития событий.
