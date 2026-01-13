Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

13 января 2026, 18:34

Evolute снял с продажи i-Pro: электроседан исчез с российского рынка

Почему i-Pro больше не найти у дилеров — подробности о судьбе модели

Марка убрала седан i-Pro с сайта. Покупатели не найдут его в салонах. Причины исчезновения не раскрыты. Подробности о судьбе модели читайте в нашем материале.

На российском рынке завершилась история одного из самых доступных электромобилей - i-Pro больше не представлен на официальном сайте Evolute. Как сообщает Quto, производитель полностью распродал остатки этой модели, а ее жизненный цикл в России подошел к концу.

i-Pro был известен как адаптированная для России версия китайского Dongfeng Aeolus E70. Сборка седана осуществлялась на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области, где с 2022 года выпускали автомобили методом крупноузловой сборки. Модель отличалась электромотором мощностью 150 л.с. и аккумулятором на 53 кВт-ч, что позволяло проезжать до 433 км по циклу NEDC.

Седан пользовался спросом благодаря привлекательной цене: стартовая стоимость составляла 2,49 млн рублей, но с учетом государственных программ поддержки и специальных акций реальная цена могла опускаться до 1,5 млн рублей. Это делало i-Pro одним из самых доступных электрокаров на российском рынке.

В октябре 2025 года производство модели было остановлено, а спустя несколько месяцев дилеры полностью реализовали все оставшиеся автомобили. Теперь на сайте бренда отсутствует информация о седане, что подтверждает завершение его продаж.

Эксперты связывают уход i-Pro с изменениями в стратегии компании и обновлением модельного ряда. На смену ушедшему электрокару, по информации Quto, производитель готовит новые предложения, которые должны появиться в ближайшее время.

Таким образом, российские покупатели лишились еще одного бюджетного электромобиля, а рынок продолжает меняться под влиянием новых тенденций и решений автопроизводителей.

Упомянутые модели: Evolute I-Pro
Упомянутые марки: Evolute, DongFeng
