В 50 раз больше серы: чем опасен бензин Евро-2 для вашего автомобиля и почему правительство все равно его разрешает

Евро-2 возвращается: в России могут разрешить бензин, который запретили еще в 2013 году

Правительство РФ рассматривает возврат к бензину Евро-2, который не продавался в России с 2013 года. Содержание серы в таком топливе в 50 раз выше, чем в Евро-5. Эксперты предупреждают о рисках для современных авто, но отмечают, что для старых машин это может стать спасением в условиях топливного кризиса.

Правительство РФ рассматривает возврат к бензину Евро-2, который не продавался в России с 2013 года. Содержание серы в таком топливе в 50 раз выше, чем в Евро-5. Эксперты предупреждают о рисках для современных авто, но отмечают, что для старых машин это может стать спасением в условиях топливного кризиса.

Правительство России продолжает искать способы выхода из топливного кризиса, охватившего страну после серии ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Как сообщает издание «Коммерсантъ», кабмин рассматривает возможность еще большего понижения экологического класса топлива, допущенного к реализации на внутреннем рынке. Если недавно правительство разрешило нефтеперерабатывающим заводам производить и продавать бензин и дизельное топливо стандарта Евро-3, то теперь обсуждается допуск к продажам горючего класса Евро-2.

Эта мера может стать очередным шагом в серии беспрецедентных решений, направленных на стабилизацию ситуации с топливоснабжением. Для справки, в бензине класса Евро-5 допустимое содержание серы составляет не более 10 миллиграммов на килограмм массы, тогда как для Евро-2 этот показатель достигает 500 миллиграммов на килограмм. То есть разница в экологических требованиях колоссальная. Продажа бензина Евро-2 в России была полностью прекращена еще в 2013 году, когда страна перешла на более высокие стандарты качества топлива. Теперь же власти вынуждены возвращаться к стандартам тринадцатилетней давности, чтобы обеспечить внутренний рынок необходимым объемом горючего.

Вместе с понижением экостандарта обсуждается и допуск содержания метанола в бензине на уровне не более трех процентов. Это еще одно нетипичное решение, которое может повлиять на качество топлива и его воздействие на двигатели автомобилей. По словам Дмитрия Прокофьева, представителя консалтинговой компании NEFT Research, переход на стандарт Евро-2 позволяет использовать нафту в качестве основы без необходимости глубокой переработки. Нафта представляет собой легковоспламеняющуюся смесь углеводородов, получаемую при первичной переработке нефти, и ее использование в качестве базы для производства бензина значительно упрощает технологический процесс.

Эксперт подчеркивает, что такое решение позволит нарастить выпуск топлива на сотни тысяч тонн ежемесячно, что критически важно в условиях дефицита, вызванного повреждением значительной части нефтеперерабатывающих мощностей. Однако использование бензина Евро-2 несет в себе серьезные риски для современных автомобилей. Высокое содержание серы и других примесей может привести к ускоренному износу топливной системы, повреждению катализаторов и сажевых фильтров, а также к образованию нагара на клапанах и поршнях двигателей.

Тем не менее, в России до сих пор сохраняется значительная доля автомобилей с низким экологическим классом Евро-2 и Евро-3, которые были выпущены в 2000-х и начале 2010-х годов. Для таких машин бензин стандарта Евро-2 может оказаться вполне подходящим, поскольку их двигатели изначально проектировались под топливо с более высоким содержанием серы. Владельцы современных автомобилей, соответствующих стандартам Евро-5 и Евро-6, столкнутся с серьезными проблемами при использовании низкокачественного горючего, особенно если речь идет о длительной эксплуатации.

Эксперты автомобильной отрасли предупреждают, что массовый переход на топливо Евро-2 может привести к росту обращений в сервисные центры и увеличению стоимости обслуживания автомобилей. При этом производители современных машин прямо указывают в инструкциях, что использование топлива с высоким содержанием серы может привести к потере гарантии. В условиях топливного кризиса водителям придется делать непростой выбор между доступностью горючего и сохранностью двигателя, а правительству — искать баланс между необходимостью обеспечить рынок топливом и рисками для автомобильного парка страны.