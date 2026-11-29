29 ноября 2026, 08:11
Что изменит «Евро-7» с 29 ноября 2026 года: причины и новые нормы
Что изменит «Евро-7» с 29 ноября 2026 года: причины и новые нормы
С 29 ноября 2026 года новые автомобили в ЕС должны соответствовать «Евро-7». При превышении норм бортовой мониторинг сначала даст водителю время на решение проблемы, а после 2400 км может ограничить работу двигателя. Способ ограничения выберет производитель.
С 29 ноября 2026 года для новых типов автомобилей начел действовать регламент «Евро-7» (ЕС) 2024/1257, принятый Европарламентом и Советом ЕС 24 апреля 2024 года. Документ, как отмечают в Еврокомиссии, вводит обязательный бортовой мониторинг выхлопа OBM и меняет подход к контролю — от метода подсчета частиц до требований к тяговым батареям. Технические детали закреплены отдельным актом Комиссии (ЕС) 2025/1707.
Как работает OBM
Система следит за работой очистки выхлопа и фиксирует превышение порогов. Первые 400 километров после нарушения бортовая система может не сообщать водителю о проблеме. Затем на панели появляется предупреждение. На отрезке от 400 до 1400 километров после запуска двигателя сообщение должно отобразиться, а после 1400 километров — гореть постоянно. Если счетчик перешагнет отметку 2400 километров, включается обязательный механизм побуждения к ремонту: строгий алгоритм активируется в начале следующей поездки после превышения порога. Автомобиль не останавливается сразу на дороге — но приведет к ограничению.
Какие ограничения предусмотрены
Производитель выбирает один из вариантов: не более 20 запусков двигателя, оценка оставшегося пробега, запрет запуска после заправки или блокировка возможности заправить автомобиль. При ограничении пробега до блокировки нельзя полностью перекрывать средний запас хода после активации ограничений. Алгоритм также должен учитывать работу системы старт-стоп и повторный запуск заглохшего двигателя в начале новой поездки. Порог на 2400 километрах запускает обязательный ограничительный алгоритм, но не задает единый для всех машин пробег до полной блокировки.
Что еще меняется
Часть норм теперь касается компонентов, которые ранее не попадали под экологические требования, — деталей тормозов и износа шин. Для тяговых батарей электромобилей и гибридов установлены требования по сохранению мощности: не менее 80% от исходной через пять лет или 100 000 километров и не менее 72% через восемь лет или 160 000 километров. Изменился и метод подсчета частиц: «Евро-6» наблюдал частицы от 23 нанометров, «Евро-7» — от 10 нанометров. Остальные нормы остались прежними, поэтому там изменения ограничены.
Как снять ограничение
Вернуть автомобиль к правилам эксплуатации можно после ремонта, который нормализует выбросы. Для снятия ограничения потребуется специализированное диагностическое устройство. Однако нештатная разблокировка, вероятно, будет доступна не на всех машинах: диагностика требует подключения к облачным серверам производителя, из-за чего обойти ограничения может оказаться практически невозможным.
Что это значит для России
Для России «Евро-7» не является обязательным стандартом — страна работает в рамках собственного технического регламента ТР ТС 018/2011, где максимальный экологический класс пока остается шестым. Однако практические последствия все же возникнут, и главным образом они связаны с параллельным импортом и ценообразованием.
По оценке экспертов, ужесточение норм сделает разработку и производство дешевых автомобилей с бензиновыми двигателями экономически бессмысленным, что неизбежно приведет к общему удорожанию машин. Для российского рынка это означает, что европейские модели, ввозимые по параллельному импорту, будут дорожать, а их ассортимент может сокращаться. Кроме того, эксперт отмечает: если вслед за Европой собственные седьмые нормы введет Китай, который уже сейчас фактически копирует европейские экологические требования, то значительная часть импортируемых в Россию автомобилей из КНР также перейдет на более дорогие и сложные в обслуживании стандарты.
В результате российский покупатель столкнется с опосредованным эффектом: прямых требований к выхлопу по «Евро-7» в стране не появится, но стоимость и выбор доступных новых автомобилей на рынке изменятся под влиянием глобальных производственных цепочек.
Похожие материалы
-
29.11.2026, 07:29
Почему Honda CR-V остается практичным выбором для российских семей
Honda CR-V 2026 модельного года идет в Россию через Китай после приостановки прямых поставок из Японии. Ожидание может занять до полутора-двух месяцев, а цена - вырасти на 15-20%. Разбираем сильные стороны и ограничения кроссовера.Читать далее
-
28.11.2026, 23:48
Dacia Sandero стал лидером продаж в Европе благодаря доступной цене
В 2025 году Dacia Sandero стал самым продаваемым автомобилем Европы, хотя занял лишь 1,8% рынка. В Германии базовая версия стоит 13 790 евро - менее половины цены Volkswagen Golf, но предлагается без кондиционера.Читать далее
-
28.11.2026, 19:52
Какой кроссовер с автоматом и полным приводом выбрать за 1,5 млн рублей?
Пока свежие «китайцы» предлагают робот и вариатор, на вторичке ещё остались кроссоверы с вечным автоматом. Смотрим, какие три модели можно взять за 1,5 млн рублей.Читать далее
-
28.11.2026, 08:33
Необычный проект на базе Buell S1: как стандартный мотоцикл превратился в уникальный кастом
Buell S1 White Lightning давно привлекает внимание энтузиастов нестандартными решениями. Сегодня этот мотоцикл вновь оказался в центре внимания благодаря необычной доработке, которая изменила его до неузнаваемости. Разбираемся, что делает такие проекты актуальными именно сейчас.Читать далее
-
27.11.2026, 19:32
Юбилей Honda SH125i: скутер в мраморе и концепт Marmo с уникальным дизайном
Honda отметила 25-летие SH125i необычно: итальянский скульптор создал мраморную копию скутера, а инженеры разработали концепт Marmo с корпусом из переработанного акрила. Почему эти проекты важны для рынка и что они могут означать для будущего модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 17:48
В России обновили правила техосмотра и убрали пробег из диагностической карты
С осени 2026 года оператор техосмотра не вносит в диагностическую карту показания одометра. Вместо бумажного СТС или ПТС он получает официальную выписку из реестра. Госавтоинспекция получила новые полномочия по отключению недобросовестных пунктов.Читать далее
-
27.11.2026, 16:37
Sitrak обошел MAN и КАМАЗ: как китайские тягачи ворвались в топ-10 на М-7
На М-7 насчитали 1477 седельных тягачей. Китайские марки заняли 26% потока, европейские сохранили 62,5%. Доля американских составила лишь 0,5%. С 2021 года в первой четверке поменялись местами DAF и Mercedes-Benz.Читать далее
-
27.11.2026, 14:52
Что скрывают автопроизводители за красивыми цифрами гарантии и ресурса?
Гарантия и срок службы автомобиля показывают разные вещи. Chery указывает семь лет службы или 200 000 километров. У Geely Emgrand гарантия действует пять лет и 150 000 километров. Для Haval заявлены шесть лет службы и два года поддержки.Читать далее
-
27.11.2026, 14:18
Какие машины штампуют в Казахстане быстрее всего, пока рынок бьет рекорды?
Казахстанские заводы выпустили 166 590 единиц автотехники за январь-октябрь. Chevrolet Cobalt занял первое место среди моделей. Его результат составил 31 629 машин. Выпуск легковых автомобилей вырос на 38,7%.Читать далее
-
27.11.2026, 13:53
Kenworth W900 завершает производство в 2026 году: что известно о культовом тягаче
Для американских дальнобойщиков Kenworth давно означает больше, чем узнаваемый длинный капот: владельцы ценят тишину и ресурс, а при перепродаже учитывают цену. Компания объявила, что выпуск W900, T800W и C500 должен завершиться в 2026 году.Читать далее
Похожие материалы
-
29.11.2026, 07:29
Почему Honda CR-V остается практичным выбором для российских семей
Honda CR-V 2026 модельного года идет в Россию через Китай после приостановки прямых поставок из Японии. Ожидание может занять до полутора-двух месяцев, а цена - вырасти на 15-20%. Разбираем сильные стороны и ограничения кроссовера.Читать далее
-
28.11.2026, 23:48
Dacia Sandero стал лидером продаж в Европе благодаря доступной цене
В 2025 году Dacia Sandero стал самым продаваемым автомобилем Европы, хотя занял лишь 1,8% рынка. В Германии базовая версия стоит 13 790 евро - менее половины цены Volkswagen Golf, но предлагается без кондиционера.Читать далее
-
28.11.2026, 19:52
Какой кроссовер с автоматом и полным приводом выбрать за 1,5 млн рублей?
Пока свежие «китайцы» предлагают робот и вариатор, на вторичке ещё остались кроссоверы с вечным автоматом. Смотрим, какие три модели можно взять за 1,5 млн рублей.Читать далее
-
28.11.2026, 08:33
Необычный проект на базе Buell S1: как стандартный мотоцикл превратился в уникальный кастом
Buell S1 White Lightning давно привлекает внимание энтузиастов нестандартными решениями. Сегодня этот мотоцикл вновь оказался в центре внимания благодаря необычной доработке, которая изменила его до неузнаваемости. Разбираемся, что делает такие проекты актуальными именно сейчас.Читать далее
-
27.11.2026, 19:32
Юбилей Honda SH125i: скутер в мраморе и концепт Marmo с уникальным дизайном
Honda отметила 25-летие SH125i необычно: итальянский скульптор создал мраморную копию скутера, а инженеры разработали концепт Marmo с корпусом из переработанного акрила. Почему эти проекты важны для рынка и что они могут означать для будущего модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 17:48
В России обновили правила техосмотра и убрали пробег из диагностической карты
С осени 2026 года оператор техосмотра не вносит в диагностическую карту показания одометра. Вместо бумажного СТС или ПТС он получает официальную выписку из реестра. Госавтоинспекция получила новые полномочия по отключению недобросовестных пунктов.Читать далее
-
27.11.2026, 16:37
Sitrak обошел MAN и КАМАЗ: как китайские тягачи ворвались в топ-10 на М-7
На М-7 насчитали 1477 седельных тягачей. Китайские марки заняли 26% потока, европейские сохранили 62,5%. Доля американских составила лишь 0,5%. С 2021 года в первой четверке поменялись местами DAF и Mercedes-Benz.Читать далее
-
27.11.2026, 14:52
Что скрывают автопроизводители за красивыми цифрами гарантии и ресурса?
Гарантия и срок службы автомобиля показывают разные вещи. Chery указывает семь лет службы или 200 000 километров. У Geely Emgrand гарантия действует пять лет и 150 000 километров. Для Haval заявлены шесть лет службы и два года поддержки.Читать далее
-
27.11.2026, 14:18
Какие машины штампуют в Казахстане быстрее всего, пока рынок бьет рекорды?
Казахстанские заводы выпустили 166 590 единиц автотехники за январь-октябрь. Chevrolet Cobalt занял первое место среди моделей. Его результат составил 31 629 машин. Выпуск легковых автомобилей вырос на 38,7%.Читать далее
-
27.11.2026, 13:53
Kenworth W900 завершает производство в 2026 году: что известно о культовом тягаче
Для американских дальнобойщиков Kenworth давно означает больше, чем узнаваемый длинный капот: владельцы ценят тишину и ресурс, а при перепродаже учитывают цену. Компания объявила, что выпуск W900, T800W и C500 должен завершиться в 2026 году.Читать далее