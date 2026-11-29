Что изменит «Евро-7» с 29 ноября 2026 года: причины и новые нормы

С 29 ноября 2026 года новые автомобили в ЕС должны соответствовать «Евро-7». При превышении норм бортовой мониторинг сначала даст водителю время на решение проблемы, а после 2400 км может ограничить работу двигателя. Способ ограничения выберет производитель.

С 29 ноября 2026 года новые автомобили в ЕС должны соответствовать «Евро-7». При превышении норм бортовой мониторинг сначала даст водителю время на решение проблемы, а после 2400 км может ограничить работу двигателя. Способ ограничения выберет производитель.

С 29 ноября 2026 года для новых типов автомобилей начел действовать регламент «Евро-7» (ЕС) 2024/1257, принятый Европарламентом и Советом ЕС 24 апреля 2024 года. Документ, как отмечают в Еврокомиссии, вводит обязательный бортовой мониторинг выхлопа OBM и меняет подход к контролю — от метода подсчета частиц до требований к тяговым батареям. Технические детали закреплены отдельным актом Комиссии (ЕС) 2025/1707.

Как работает OBM

Система следит за работой очистки выхлопа и фиксирует превышение порогов. Первые 400 километров после нарушения бортовая система может не сообщать водителю о проблеме. Затем на панели появляется предупреждение. На отрезке от 400 до 1400 километров после запуска двигателя сообщение должно отобразиться, а после 1400 километров — гореть постоянно. Если счетчик перешагнет отметку 2400 километров, включается обязательный механизм побуждения к ремонту: строгий алгоритм активируется в начале следующей поездки после превышения порога. Автомобиль не останавливается сразу на дороге — но приведет к ограничению.

Какие ограничения предусмотрены

Производитель выбирает один из вариантов: не более 20 запусков двигателя, оценка оставшегося пробега, запрет запуска после заправки или блокировка возможности заправить автомобиль. При ограничении пробега до блокировки нельзя полностью перекрывать средний запас хода после активации ограничений. Алгоритм также должен учитывать работу системы старт-стоп и повторный запуск заглохшего двигателя в начале новой поездки. Порог на 2400 километрах запускает обязательный ограничительный алгоритм, но не задает единый для всех машин пробег до полной блокировки.

Что еще меняется

Часть норм теперь касается компонентов, которые ранее не попадали под экологические требования, — деталей тормозов и износа шин. Для тяговых батарей электромобилей и гибридов установлены требования по сохранению мощности: не менее 80% от исходной через пять лет или 100 000 километров и не менее 72% через восемь лет или 160 000 километров. Изменился и метод подсчета частиц: «Евро-6» наблюдал частицы от 23 нанометров, «Евро-7» — от 10 нанометров. Остальные нормы остались прежними, поэтому там изменения ограничены.

Как снять ограничение

Вернуть автомобиль к правилам эксплуатации можно после ремонта, который нормализует выбросы. Для снятия ограничения потребуется специализированное диагностическое устройство. Однако нештатная разблокировка, вероятно, будет доступна не на всех машинах: диагностика требует подключения к облачным серверам производителя, из-за чего обойти ограничения может оказаться практически невозможным.

Что это значит для России

Для России «Евро-7» не является обязательным стандартом — страна работает в рамках собственного технического регламента ТР ТС 018/2011, где максимальный экологический класс пока остается шестым. Однако практические последствия все же возникнут, и главным образом они связаны с параллельным импортом и ценообразованием.

По оценке экспертов, ужесточение норм сделает разработку и производство дешевых автомобилей с бензиновыми двигателями экономически бессмысленным, что неизбежно приведет к общему удорожанию машин. Для российского рынка это означает, что европейские модели, ввозимые по параллельному импорту, будут дорожать, а их ассортимент может сокращаться. Кроме того, эксперт отмечает: если вслед за Европой собственные седьмые нормы введет Китай, который уже сейчас фактически копирует европейские экологические требования, то значительная часть импортируемых в Россию автомобилей из КНР также перейдет на более дорогие и сложные в обслуживании стандарты.

В результате российский покупатель столкнется с опосредованным эффектом: прямых требований к выхлопу по «Евро-7» в стране не появится, но стоимость и выбор доступных новых автомобилей на рынке изменятся под влиянием глобальных производственных цепочек.