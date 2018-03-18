«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
Пришла информация о том, что сборку Karoq организовали на известном предприятии «Еврокар», что на западе страны. В 2018-м ужгородские сборщики намерены изготовить… 628 экземпляров Karoq. Не больше не меньше. В 2019-м завод освоит производство ещё одного кроссовера Skoda, имя которого держится в секрете.
В настоящее время заводчане изучают возможность выживания. Одним из шагов могло бы стать производство на малозагруженных площадях электромобилей. Менеджеры предприятия уверены: Украина имеет все технические возможности для производства электромобилей, аккумуляторов и комплектующих к ним.
Речь, правда, идет преимущественно об экспортных поставках «электриков», ибо местный рынок подобных машин еще слабоват. По информации все той же Ассоциации, за 2 месяца 2018 года в Украине было зарегистрировано 482 электромобиля. Спрос на новые электромобили снизился на 19 %.
Лидер первичного рынка электрокаров все тот же - Nissan Leaf. С января по февраль украинскую прописку получили 346 экз. 96% из этого количества – бэушные модификации. Выбор в пользу BMW i3 сделали 30 жителей «самостийной». В структуре продаж баварского компакта доля новых версий составила 40 %.
Справедливости ради надо отметить, что за 2 минувших месяца на рынке появились совершенно свежие модели электрокаров. К их числу относятся Hyundai Ioniq (7 ед.), Tesla Model Х (4 ед.) и Chevrolet Volt (2 ед.).
Два слова о Tesla. Как стало известно, компания увеличила стоимость пользования услугой для электромобилей сторонних производителей, а также собственной Model 3. Бесплатно заряжаться по-прежнему могут лишь Model S и Model X.
Tesla верна своей тенденции, когда стоимость зарядки разнится от штата к штату. В зависимости от региона также разнится динамика цен. Так, например, в сытой Калифорнии стоимость одного кВт/час выросла с 20 до 26 центов, а в Орегоне с 12 до 24 центов.
Представители компании говорят, что торговля электроэнергией не является основным источником дохода Tesla, а вырученные с продажи средства будут направлены на дальнейшее развитие сети Supercharger.
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