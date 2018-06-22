22 июня 2018, 12:31

Европа отказывается от машин с ДВС

Вслед за гонениями на дизельные двигатели в немилость европейским властей попали и автомобили с бензиновыми моторами. Великобритания и Франция намерены запретить в 2040 году продажи всех автомобилей с классическими ДВС. В Ирландии не собираются ждать так долго и могут ввести аналогичный запрет уже в 2030 году.
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Молодой ирландский премьер-министр Лео Варадкар заявил, что собирается запретить в стране продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями через 12 лет, в 2030 году. Этот шаг, по его словам, позволит сделать ирландцев здоровой нацией, а Ирландию выведет на лидирующие позиции в области борьбы за экологию. При этом Вардакар не уточнил, коснется ли запрет всех автомобилей с ДВС или же для гибридов сделают исключение.

Ранее власти Великобритании официально подтвердили планы полностью прекратить продажи машин, которые бы не могли проехать исключительно на электрической тяге минимум 50 миль (около 80 километров). Таким образом, в стране делают небольшое послабление для гибридных автомобилей. Но большинство существующих сейчас гибридов не удовлетворяют этому требованию. Например, новая Toyota Prius в состоянии проехать на электротяге не более 30 миль (50 километров). Поэтому в течение ближайших лет автопроизводителям придется сосредоточиться на развитии электрических технологий.

Министр по охране окружающей среды Франции Николя Юло также заявил о намерении прекратить к 2040 году продажу дизельных и бензиновых автомобилей. Французский автоконцерн PSA Group сообщил, что обещание министра основывается на планах компании к 2023 году выпустить 80% электромобилей, работающих на альтернативном топливе.

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"посчастливилось" проехать проездом через Ульяновск (возможно область) короче на море ехали.так камеры (треноги эти) были установлены аж на огорождении полос движения.т.е сверху накинули и снимают нарушения.а не подалеку БДИТЕЛИ на машинках.Кошмаррр.о каком госте речь.
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Европа отказывается от машин с ДВС
{{material_123657}}Молодой ирландский премьер-министр Лео Варадкар заявил, что собирается запретить в стране продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями через 12 лет, в 2030 году. Этот шаг, по его словам, позволит сделать ирландцев здоровой нацией, а Ирландию выведет на лидирующие позиции в области борьбы за экологию. При этом Вардакар не уточнил, коснется ли запрет всех автомобилей с ДВС или же для гибридов сделают исключение.Ранее власти Великобритании официально подтвердили планы полностью прекратить продажи машин, которые бы не могли проехать исключительно на электрической тяге минимум 50 миль (около 80 километров). Таким образом, в стране делают небольшое послабление для гибридных автомобилей. Но большинство существующих сейчас гибридов не удовлетворяют этому требованию. Например, новая Toyota Prius в состоянии проехать на электротяге не более 30 миль (50 километров). Поэтому в течение ближайших лет автопроизводителям придется сосредоточиться на развитии электрических технологий.Министр по охране окружающей среды Франции Николя Юло также заявил о намерении прекратить к 2040 году продажу дизельных и бензиновых автомобилей. Французский автоконцерн PSA Group сообщил, что обещание министра основывается на планах компании к 2023 году выпустить 80% электромобилей, работающих на альтернативном топливе.
2018-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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