22 июня 2018, 12:31
Европа отказывается от машин с ДВС
Вслед за гонениями на дизельные двигатели в немилость европейским властей попали и автомобили с бензиновыми моторами. Великобритания и Франция намерены запретить в 2040 году продажи всех автомобилей с классическими ДВС. В Ирландии не собираются ждать так долго и могут ввести аналогичный запрет уже в 2030 году.
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Ранее власти Великобритании официально подтвердили планы полностью прекратить продажи машин, которые бы не могли проехать исключительно на электрической тяге минимум 50 миль (около 80 километров). Таким образом, в стране делают небольшое послабление для гибридных автомобилей. Но большинство существующих сейчас гибридов не удовлетворяют этому требованию. Например, новая Toyota Prius в состоянии проехать на электротяге не более 30 миль (50 километров). Поэтому в течение ближайших лет автопроизводителям придется сосредоточиться на развитии электрических технологий.
Министр по охране окружающей среды Франции Николя Юло также заявил о намерении прекратить к 2040 году продажу дизельных и бензиновых автомобилей. Французский автоконцерн PSA Group сообщил, что обещание министра основывается на планах компании к 2023 году выпустить 80% электромобилей, работающих на альтернативном топливе.
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