Электромобили или бензиновые авто — кто победит в битве за будущее Европы?

22 декабря 2025, 22:13
Европа смягчает курс: гибриды и ДВС останутся на рынке после 2035 года
Европейский автопром меняет стратегию. Новые правила выбросов удивили производителей. Гибриды и ДВС получили шанс остаться. Как изменится рынок - эксперты не спешат с выводами.
В 2025 году Еврокомиссия неожиданно пересмотрела свои планы по радикальному отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Теперь вместо полного запрета на новые машины с ДВС с 2035 года вводятся более гибкие нормы. Согласно новым требованиям, автопроизводители должны будут сократить выбросы на 90%, а оставшиеся 10% разрешается компенсировать с помощью низкоуглеродистой стали и альтернативных видов топлива. Это решение открывает дорогу для гибридных моделей, а также автомобилей с удлиненным запасом хода и даже классических бензиновых и дизельных машин, если они соответствуют обновленным стандартам.
Такой подход, как отмечают в отрасли, стал компромиссом между необходимостью двигаться к климатической нейтральности и желанием сохранить конкурентоспособность европейских компаний. Власти подчеркивают, что стратегическая цель - достичь нулевых выбросов к 2050 году - остается в силе, но теперь производителям предоставляется больше свободы в выборе технологий. Это решение стало результатом длительных переговоров между чиновниками и представителями автопрома, которые настаивали на необходимости учитывать реальные рыночные условия и не форсировать переход к электромобилям.
Ведущие европейские бренды, такие как Volkswagen, считают, что отказ от жестких ограничений позволит избежать резких потрясений на рынке и даст время для адаптации. Однако не все довольны новым курсом. Экологические организации уверены, что смягчение требований может затормозить развитие электромобилей и сыграть на руку традиционным производителям. По их мнению, это решение идет вразрез с интересами компаний, уже вложивших огромные средства в развитие электрических технологий.
В то же время в Германии и других странах ЕС звучат опасения, что новые правила не обеспечивают достаточной гибкости для отрасли. Представители автопрома отмечают, что обещанные корректировки оказались не столь значительными, как ожидалось. Некоторые эксперты считают, что переход от цели в 100% нулевых выбросов к 90% - это не просто формальность, а серьезное изменение, способное повлиять на расстановку сил на рынке.
Британский подход к вопросу оказался еще более жестким. Власти Соединенного Королевства намерены полностью запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей уже с 2030 года, а гибриды останутся на рынке лишь до 2035-го. Кроме того, в стране действует система квот, обязывающая производителей ежегодно увеличивать долю электромобилей в продажах. За невыполнение этих требований предусмотрены штрафы. Несмотря на активные инвестиции в развитие зарядной инфраструктуры, спрос на электрокары пока отстает от целевых показателей.
Европейские автоконцерны признают, что спрос на электромобили пока не оправдывает ожиданий. Высокая стоимость и недостаточно развитая сеть зарядных станций сдерживают покупателей. Даже введение дополнительных пошлин на китайские электрокары не смогло полностью защитить местных производителей от конкуренции. По мнению руководителей отрасли, цели по сокращению выбросов и реальные потребности рынка пока не совпадают.
В марте Евросоюз уже предоставил автопроизводителям отсрочку по выполнению экологических нормативов, разрешив переносить выполнение целевых показателей на три года. Однако компании продолжают настаивать на необходимости сохранить возможность продажи автомобилей с ДВС, особенно если они работают на биотопливе или других углеродно-нейтральных источниках энергии. Власти ЕС, в свою очередь, заявляют о готовности рассматривать различные технологические решения, включая синтетическое топливо и передовые виды биотоплива.
В Германии активно обсуждается вопрос учета низкоуглеродистой стали при расчете выбросов. Кроме того, Еврокомиссия планирует стимулировать рост доли электромобилей в корпоративных автопарках, особенно среди служебных машин, которые составляют значительную часть новых продаж. В качестве одной из мер рассматривается введение налоговых льгот для компактных электрокаров, что должно помочь производителям выполнять новые требования.
Экологические организации продолжают настаивать на необходимости придерживаться изначальных целей по отказу от ДВС к 2035 году. Они считают, что биотопливо не способно полностью заменить традиционные виды топлива и не является абсолютно нейтральным для климата. По их мнению, только массовый переход на электромобили позволит Европе сохранить лидерство в автомобильной отрасли и выполнить обязательства по защите окружающей среды.
Как сообщает Autonews, ситуация на европейском рынке остается напряженной. Решения Еврокомиссии вызвали бурные споры среди производителей, экологов и политиков. Одни видят в новых правилах шанс для традиционного автопрома, другие опасаются, что Европа рискует отстать от Китая и США в гонке за электрификацию транспорта. Ясно одно: ближайшие годы станут определяющими для будущего европейской автомобильной индустрии.
