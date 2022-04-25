Европа в шоке: украинцы начали скупать премиальные автомобили
По данным замминистра, за первые восемь дней после отмены пошлин в страну было ввезено 14,3 тыс. легковых автомобилей. Среди них десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже внедорожник Cadillac Escalade стоимостью 3,1 млн гривен (8,2 млн рублей), пишет «Интерфакс Украина».
В связи с этим, начиная с 25 апреля, власти ограничили до семи число пунктов пропуска, через которые можно будет ввезти машины для личных нужд. Оформлением автомобилей будут заниматься таможенники на следующих пунктах: на участке польской границы – «Угринов», «Грушев», «Смольница» и «Устилуг»; на участке словацкой границы – «Малый Березный»; на участке венгерской границы – «Довинково» и «Косино».
- 1 660 000 РBMW X5 2010 в Москве
- 1 880 000 РBMW X5 2009 в Москве
- 2 799 000 РAudi Q7 2009 в Москве
- 9 800 000 РBMW X5 2020 в Москве
- 2 590 000 РAudi Q7 2009 в Москве
- 2 200 000 РBMW X5 2011 в Москве
- 6 999 999 РBMW X5 2018 в Москве
- 5 999 000 РCadillac Escalade 2016 в Москве
- 14 450 000 РBMW X5 2022 в Москве
- 15 840 000 РBMW X5 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий