Европейцам предложили компактный Jeep Avenger по серьезной цене (ждать его долго)

Помимо ФРГ, дилеры Jeep также принимают заказы в Италии, Франции, Испании, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Австрии, Португалии и Польше. Электромобиль также можно приобрести онлайн – эта опция действует в Германии, Италии, Франции, Испании и Бельгии.

В Avenger используется электродвигатель мощностью 115 кВт, который сочетается с аккумулятором 54 кВт/ч. Точно такие же параметры у Peugeot e-308, e-208 и DS 3 E-Tense. Представители Jeep приводят показатели расхода энергии на уровне 15,8 кВт/ч на 100 км пути. Автономность хода, по информации производителя, составляет 392 км (по циклу WLTP).

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Время зарядки аккумулятора постоянным током от 20 до 80% составляет 24 минуты. Для сравнения: у других моделей Stellantis стандартный процесс зарядки от 10 до 80% занимает 30 минут. Мощность зарядки Avenger переменным током - 11 кВт.

В Stellantis говорят, что 4-метровый Avenger разработан «специально для европейских клиентов». По своим габаритам новичок позиционируется как модель начального уровня, поскольку этот электро-кроссовер на 16 см короче родственного Renegade. Но здесь ничего удивительного - марка Jeep умышленно ориентируется на быстрорастущий сегмент B-SUV.

Напомним, что Группа Stellantis представила Jeep Avenger в середине октября 2022 года. Если сегодня заказать автомобиль, конфигуратор автоматически озвучит «размывчатую» дату ожидаемой доставки, начиная с 7 июля 2023 года по 6 августа 2023 года.

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