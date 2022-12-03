Европейцам предложили компактный Jeep Avenger по серьезной цене (ждать его долго)
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Помимо ФРГ, дилеры Jeep также принимают заказы в Италии, Франции, Испании, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Австрии, Португалии и Польше. Электромобиль также можно приобрести онлайн – эта опция действует в Германии, Италии, Франции, Испании и Бельгии.
В Avenger используется электродвигатель мощностью 115 кВт, который сочетается с аккумулятором 54 кВт/ч. Точно такие же параметры у Peugeot e-308, e-208 и DS 3 E-Tense. Представители Jeep приводят показатели расхода энергии на уровне 15,8 кВт/ч на 100 км пути. Автономность хода, по информации производителя, составляет 392 км (по циклу WLTP).
В Stellantis говорят, что 4-метровый Avenger разработан «специально для европейских клиентов». По своим габаритам новичок позиционируется как модель начального уровня, поскольку этот электро-кроссовер на 16 см короче родственного Renegade. Но здесь ничего удивительного - марка Jeep умышленно ориентируется на быстрорастущий сегмент B-SUV.
Напомним, что Группа Stellantis представила Jeep Avenger в середине октября 2022 года. Если сегодня заказать автомобиль, конфигуратор автоматически озвучит «размывчатую» дату ожидаемой доставки, начиная с 7 июля 2023 года по 6 августа 2023 года.
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02.12.2022, 16:36
Энергоатомщики начинают строить «зарядки» для электрокаров. Начнут с Соснового Бора
До конца 2022 года компания «Росэнергоатом» приступит к развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Пилотной площадкой станет Сосновый Бор - город расположения Ленинградской АЭС.Читать далее
-
02.12.2022, 16:11
В декабре пройдет главное автомобильное событие года: для самых сильных, для тех, кто остался
9 декабря офлайн и онлайн состоится одна из самых главных автомобильных конференций года DealerUp 2.2, организатором которой выступает «Автомаркетолог». Лучшие эксперты автобизнеса и смежных областей поделятся своими уникальными знаниями, инсайтами и успешными кейсами.Читать далее
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02.12.2022, 15:49
Обновленный Volkswagen ID.3 появится весной 2023 года
Volkswagen подтвердил премьеру обновленного ID.3, запланированную на весну 2023 года. В течение следующего года модель будет производиться не только на заводах компании в Цвиккау и Дрездене, но также на главном предприятии в Нижней Саксонии.Читать далее
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С наступлением зимы самое время вспомнить азы эксплуатации автомобилей в мороз. Основное внимание обычно уделяют состоянию аккумулятора и прогреву мотора. У тормозной системы тоже особенности, о которых важно помнить в холодное время года.Читать далее
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