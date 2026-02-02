Как новые разработки в области скафандров могут изменить подход к освоению орбиты и других планет

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 18:10

Европейцы испытали собственный скафандр для выхода в открытый космос и на планеты

Европейцы испытали собственный скафандр для выхода в открытый космос и на планеты

Как новые разработки в области скафандров могут изменить подход к освоению орбиты и других планет

Европейцы испытали собственный скафандр для выхода в открытый космос и на планеты

Появление частных космических компаний ускорило прогресс в запуске ракет и кораблей, но не все игроки рынка делают ставку на технику. Европейские инженеры сосредоточились на создании скафандров нового поколения, которые могут стать ключом к безопасному освоению орбиты и планетарных поверхностей. Почему это направление сейчас в центре внимания - в нашем материале.

Появление частных космических компаний ускорило прогресс в запуске ракет и кораблей, но не все игроки рынка делают ставку на технику. Европейские инженеры сосредоточились на создании скафандров нового поколения, которые могут стать ключом к безопасному освоению орбиты и планетарных поверхностей. Почему это направление сейчас в центре внимания - в нашем материале.

В последние годы космическая сфера переживает настоящий бум. Частные компании во всем мире активно разрабатывают новые ракеты и корабли, делая выход на орбиту и даже за ее пределы все более доступным. Однако не все участники рынка фокусируются на создании современной техники. Некоторые полагают, что истинный успех человека в космосе определяет нечто иное — скафандры.

Инженеры решили не отставать от американских и западных коллег и запустили собственную программу по созданию скафандров для выхода в открытый космос и работы на поверхности других планет. Их цель — не просто повторить уже имеющиеся решения, а предложить принципиально новый подход к защите и комфорту космонавтов. В условиях, когда миссии становятся все более продолжительными и сложными, требования к снаряжению выходят на первый план.

Современные скафандры — это не просто защитная оболочка, а сложная система обеспечения жизни, мобильности и безопасности. Специалисты делают акцент на эргономике, легкости и универсальности конструкции. В новых моделях использованы инновационные материалы, которые одновременно обеспечивают прочность и гибкость, а также позволяют снизить вес снаряжения без ущерба для защиты от радиации и микрометеоритов.

Особое внимание уделяется адаптации скафандра к разным условиям: от невесомости на орбите до суровых температур и пылевых бурь на поверхности других планет. Инженеры тестируют прототипы в экстремальных условиях, моделируя реальные сценарии работы космонавтов. Это позволяет выявить слабые места и доработать оборудование до идеала.

Еще один важный аспект — интеграция новых технологий. В перспективных скафандрах появятся интеллектуальные системы диагностики состояния здоровья, автоматическая регулировка температуры и даже элементы дополненной реальности для навигации и связи. Все это должно повысить автономность и безопасность экипажа, особенно в условиях, когда помощь с Земли может быть недоступна.

По мнению экспертов, этот проект позволяет установить новые стандарты в отрасли. Если испытания завершатся успешно, такие скафандры могут стать востребованными не только в государственных, но и в частных миссиях, где требования к эффективности и надежности особенно высоки. В условиях растущей конкуренции на космическом рынке именно такие технологические решения могут стать решающим преимуществом.

Сейчас инженеры продолжают испытания, совершенствуя каждую деталь. Их работа — это не просто очередной шаг в развитии космической индустрии, а попытка сделать пребывание человека в космосе максимально безопасным и эффективным. В ближайшие годы мы сможем увидеть, как эти разработки повлияют на будущее освоение орбиты и других планет.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Ленинградская область Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться