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Автор: Дарья Климова

30 октября 2026, 13:59

Назад в будущее: как европейские автогиганты объявили войну китайским планшетам на Парижском автосалоне

Назад в будущее: как европейские автогиганты объявили войну китайским планшетам на Парижском автосалоне

Настоящий V6 и никаких сенсоров? Чем Европа планирует отбивать авторынок у «цифрового» Китая

Назад в будущее: как европейские автогиганты объявили войну китайским планшетам на Парижском автосалоне

Парижский автосалон показал, как европейские марки обращаются к собственному наследию. Одних эффектных премьер для выхода из кризиса недостаточно. Чтобы конкурировать с китайскими производителями, концепты необходимо быстрее переводить в серию.

Парижский автосалон показал, как европейские марки обращаются к собственному наследию. Одних эффектных премьер для выхода из кризиса недостаточно. Чтобы конкурировать с китайскими производителями, концепты необходимо быстрее переводить в серию.

Alfa Romeo превратила купе в родстер с настоящим V6 под капотом, отказавшись от азиатских планшетов и сенсоров. На Парижском автосалоне этот проект стал одним из примеров того, как марки Старого Света переосмысливают знакомые решения.

У Citroën показали новую версию 2CV. Концепт длиной около 3,76 м стал мировой премьерой Парижского автосалона 2026 года и предваряет компактный серийный электромобиль, выход которого в Европе намечен на 2028 год. Для серийной модели марка ставит цель удержать массу ниже одной тонны. В дизайне шоу-кара есть отсылки к оригиналу, в том числе 18-дюймовые стальные колеса. В салоне установлены 8-дюймовый экран с графикой в комиксной стилистике и физические органы управления под ним. Alpine показала спорткар A310 Vision, отсылающий к оригинальному «триста десятому», созданному в 1970-1980-х годах. Концепт имеет длину 4,55 м, высоту 1,18 м, колесную базу 2,45 м и ширину до 2,03 м в задней части.

Оба экспоната обращаются к автомобильному прошлому. Оригинальный Citroën 2CV дебютировал на Парижском автосалоне 7 октября 1948 года. В машине помещались четыре человека. Она получила оппозитный двухцилиндровый двигатель объемом 375 см³ и складывающуюся тканевую крышу. Широко используемый концепт переносит узнаваемое имя из бензиновой эпохи в электрическую, сохраняя акцент на компактности и простоте. Рядом показали и 2CV Fourgonnette Concept, стилистический образ коммерческого фургона. Такой же ход может привлечь поклонников марки, но сам по себе не гарантирует длительного интереса покупателей. Концепты помогают создать ажиотаж вокруг бренда.

В исходной оценке европейский подход противопоставлен китайскому тренду на «интеллектуальную роскошь». Эксперты «Автовзгляда» отмечают, что Китай уже достиг высокого уровня в автомобилестроении. По их оценке, европейские марки умеют работать с престижем и драйвом, а ностальгия становится еще одним способом привлечь внимание.

Интерес к характеру Alfa Romeo перекликается с разбором Stelvio Q4, где речь шла об опыте владельца серийного автомобиля. Парижский проект показывает другую сторону марки: работу с историей и образом будущей модели.

Европейским производителям необходимо быстрее выводить концепты в серию. Для Citroën ориентиром стал 2028 год: тогда в Европе ожидается серийный электромобиль, созданный на основе идеи 2CV Concept. MotorTrend приводит предварительную оценку стартовой цены примерно в 15 000 евро. Autocar India сообщает, что Citroën рассматривает Индию как возможную глобальную производственную площадку. Сейчас финансовый результат важнее ажиотажа вокруг демонстрационных образцов, поэтому новые модели должны быстрее доходить до конвейера.

Упомянутые марки: Citroen, Alfa Romeo
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