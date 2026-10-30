Настоящий V6 и никаких сенсоров? Чем Европа планирует отбивать авторынок у «цифрового» Китая

Назад в будущее: как европейские автогиганты объявили войну китайским планшетам на Парижском автосалоне

Парижский автосалон показал, как европейские марки обращаются к собственному наследию. Одних эффектных премьер для выхода из кризиса недостаточно. Чтобы конкурировать с китайскими производителями, концепты необходимо быстрее переводить в серию.

Парижский автосалон показал, как европейские марки обращаются к собственному наследию. Одних эффектных премьер для выхода из кризиса недостаточно. Чтобы конкурировать с китайскими производителями, концепты необходимо быстрее переводить в серию.

Alfa Romeo превратила купе в родстер с настоящим V6 под капотом, отказавшись от азиатских планшетов и сенсоров. На Парижском автосалоне этот проект стал одним из примеров того, как марки Старого Света переосмысливают знакомые решения.

У Citroën показали новую версию 2CV. Концепт длиной около 3,76 м стал мировой премьерой Парижского автосалона 2026 года и предваряет компактный серийный электромобиль, выход которого в Европе намечен на 2028 год. Для серийной модели марка ставит цель удержать массу ниже одной тонны. В дизайне шоу-кара есть отсылки к оригиналу, в том числе 18-дюймовые стальные колеса. В салоне установлены 8-дюймовый экран с графикой в комиксной стилистике и физические органы управления под ним. Alpine показала спорткар A310 Vision, отсылающий к оригинальному «триста десятому», созданному в 1970-1980-х годах. Концепт имеет длину 4,55 м, высоту 1,18 м, колесную базу 2,45 м и ширину до 2,03 м в задней части.

Оба экспоната обращаются к автомобильному прошлому. Оригинальный Citroën 2CV дебютировал на Парижском автосалоне 7 октября 1948 года. В машине помещались четыре человека. Она получила оппозитный двухцилиндровый двигатель объемом 375 см³ и складывающуюся тканевую крышу. Широко используемый концепт переносит узнаваемое имя из бензиновой эпохи в электрическую, сохраняя акцент на компактности и простоте. Рядом показали и 2CV Fourgonnette Concept, стилистический образ коммерческого фургона. Такой же ход может привлечь поклонников марки, но сам по себе не гарантирует длительного интереса покупателей. Концепты помогают создать ажиотаж вокруг бренда.

В исходной оценке европейский подход противопоставлен китайскому тренду на «интеллектуальную роскошь». Эксперты «Автовзгляда» отмечают, что Китай уже достиг высокого уровня в автомобилестроении. По их оценке, европейские марки умеют работать с престижем и драйвом, а ностальгия становится еще одним способом привлечь внимание.

Интерес к характеру Alfa Romeo перекликается с разбором Stelvio Q4, где речь шла об опыте владельца серийного автомобиля. Парижский проект показывает другую сторону марки: работу с историей и образом будущей модели.

Европейским производителям необходимо быстрее выводить концепты в серию. Для Citroën ориентиром стал 2028 год: тогда в Европе ожидается серийный электромобиль, созданный на основе идеи 2CV Concept. MotorTrend приводит предварительную оценку стартовой цены примерно в 15 000 евро. Autocar India сообщает, что Citroën рассматривает Индию как возможную глобальную производственную площадку. Сейчас финансовый результат важнее ажиотажа вокруг демонстрационных образцов, поэтому новые модели должны быстрее доходить до конвейера.