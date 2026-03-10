Вышло исследование: почему европейские автопроизводители снова делают ставку на дизель и что это значит для рынка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 09:32

Дизельные двигатели возвращаются — неожиданный тренд на фоне развития электромобилей

Дизельные двигатели возвращаются — неожиданный тренд на фоне развития электромобилей

Вышло исследование: почему европейские автопроизводители снова делают ставку на дизель и что это значит для рынка

Дизельные двигатели возвращаются — неожиданный тренд на фоне развития электромобилей

Дизельные моторы вновь становятся актуальными в Европе, несмотря на агрессивное продвижение электромобилей. Автоконцерны корректируют стратегии, а покупатели выбирают проверенные решения. Почему этот тренд важен именно сейчас - в нашем материале.

Дизельные моторы вновь становятся актуальными в Европе, несмотря на агрессивное продвижение электромобилей. Автоконцерны корректируют стратегии, а покупатели выбирают проверенные решения. Почему этот тренд важен именно сейчас - в нашем материале.

В последние месяцы европейский автомобильный рынок удивляет: на фоне бурного развития электромобилей и гибридов дизельные двигатели неожиданно возвращают себе позиции. Причины этой тенденции кроются не только в экономике, но и в потребности водителей и бизнеса. Для многих автолюбителей и экспертов это стало настоящим сюрпризом, ведь еще недавно казалось, что дизель уходит в прошлое.

Автопроизводители столкнулись с новыми вызовами: рост цен на электроэнергию, медленное развитие зарядной сети и высокая стоимость новых технологий заставили их пересмотреть планы. Дизельные моторы, несмотря на критику, остаются одними из самых эффективных по расходу топлива и дальности хода. Это особенно важно для коммерческих перевозок и дальних поездок, где электромобили пока не могут обеспечить аналогичную надежность и автономность.

Еще один фактор – привычка и доверие к дизельным автомобилям. В условиях нестабильной экономики и неопределенности на топливном рынке многие покупатели выбирают проверенные решения. Современные дизельные двигатели стали заметно тише и экологичнее, что позволяет им соблюдать строгие требования к выбросам. Это делает их привлекательными не только для бизнеса, но и для мировых владельцев.

Интересно, что даже при активной поддержке электромобилей со стороны государства и мощной рекламе, спрос на дизельные модели не падает. Более того, некоторые крупные автоконцерны объявили о запуске новых дизельных линеек, ориентированных именно на европейский рынок. Это говорит о том, что дизель еще не сдал свои позиции и способен конкурировать с электротягой, особенно в сегменте коммерческого транспорта и внедорожников.

Однако долгосрочные перспективы дизеля остаются под вопросом. Экологические организации продолжают настаивать на ужесточении стандартов, ряд правительств стран уже заявил о планах полного отказа от двигателей внутреннего сгорания. Тем не менее, пока инфраструктура электромобилей развивается медленно, а цены на новые технологии остаются стабильно высокими, дизельные автомобили сохраняют свои позиции на рынке.

Возвращение дизеля - это не просто временное явление, а отражение тенденции в отрасли. Производители эффективно балансируют между требованиями экологии, экономической эффективности и реальными запросами покупателей. В ближайшие годы можно ожидать дальнейшего развития дизельных технологий, особенно там, где электромобили пока не могут обеспечить необходимый уровень надежности и эффективности.

Упомянутые марки: Volkswagen, BMW, Mercedes, Peugeot, Renault
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген, БМВ, Мерседес, Пежо, Рено

Похожие материалы Фольксваген, БМВ, Мерседес, Пежо, Рено

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Тюмень Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться