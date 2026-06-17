Почему привычные европейские марки теперь приезжают из Поднебесной - неожиданные детали

17 июня 2026, 16:41
Европейские автомобили в России: китайская сборка и параллельный импорт меняют рынок
Европейские автомобили в России: китайская сборка и параллельный импорт меняют рынок
Европейские автомобили снова начинают появляться на российских дорогах. Но их происхождение удивит многих. Как изменился рынок и что ждет водителей? Все подробности - в нашем материале.
В последние месяцы российский рынок новых автомобилей переживает заметные перемены. Европейские бренды, которые еще недавно казались недоступными, вновь появляются в автосалонах страны. Однако за знакомыми эмблемами скрывается новая реальность: большинство этих машин теперь собираются на заводах в Китае и попадают в Россию по сложным логистическим схемам.
Согласно данным за первые пять месяцев года, продажи автомобилей европейских марок выросли более чем вдвое. На первый взгляд, это может показаться возвращением привычных моделей, но на деле речь идет о поставках через параллельный импорт. Доля европейских марок среди новых легковых машин остается скромной - чуть выше 5%. Основной поток автомобилей поступает из Китая, где мировые концерны наладили производство для разных рынков.
Покупатели по-прежнему выбирают известные бренды, несмотря на то, что их обслуживание стало сложнее. Владельцам приходится искать подходящие расходники и детали, ведь поставки оригинальных запчастей занимают недели, а иногда и месяцы. При этом многие автомобилисты готовы мириться с этими трудностями ради привычного комфорта и статуса.
Лидерами по объему продаж стали BMW, Volkswagen и Audi. Особенно заметен рост у Volkswagen, который увеличил поставки почти втрое, подсчитал генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. За ними следуют Mercedes-Benz и Skoda. Такой успех объясняется не только спросом, но и умением компаний выстраивать новые логистические цепочки через Азию. Как отмечают эксперты, именно грамотная организация доставки и оформление документов позволяют избежать проблем при регистрации автомобилей в России.
Тем не менее, не все готовы рисковать с современными европейскими технологиями. Некоторые водители предпочитают проверенные отечественные внедорожники, которые проще в обслуживании и не требуют сложных электронных систем. Для тех, кто все же выбирает европейские новинки, важно помнить о нюансах эксплуатации: современные моторы не прощают ошибок, а неправильный уход может привести к серьезным поломкам.
Параллельный импорт стал ключевым инструментом для возвращения европейских марок на российский рынок. Китайские заводы выпускают автомобили, которые по качеству и характеристикам не уступают европейским аналогам. Однако покупателям стоит учитывать возможные риски: от ограниченного доступа к гарантийному обслуживанию до особенностей мультимедийных систем, которые могут работать не так, как ожидается.
В ближайшие месяцы водителей ждут новые модели и обновления правил дорожного движения. Камеры с искусственным интеллектом фиксируют все больше нарушений, поэтому стоит быть особенно внимательными на дорогах. Рынок продолжает адаптироваться к новым условиям, а спрос на европейские бренды остается стабильно высоким.
В итоге, несмотря на все сложности, европейские автомобили вновь становятся частью российского автопейзажа. Но теперь за их успехом стоит китайское производство и новые схемы поставок, которые меняют привычные правила игры для всех участников рынка.
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