17 марта 2020, 08:29
Европейские автозаводы закрывают из-за коронавируса
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Фото: eurotopics.net
По мере ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе вводится запрет на проведение массовых мероприятий, устанавливается карантин в образовательных учреждениях и на предприятиях. Автозаводы не стали исключением.
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Затем концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявила о приостановке на две недели работы большинства заводов в Европе. Закроются 6 предприятий в Италии, на которых собирают автомобили Fiat, Jeep, Maserati и Alfa Romeo, а также заводы в Сербии и Польше. Офисные сотрудники отправятся на удаленную работу. Есть ли заболевшие среди персонала, пока не сообщается. Главными причинами остановки конвейеров стало желание снизить вероятность распространения коронавируса и необходимость приспособиться к снижению спроса на автомобили.
Альянс PSA Group, в который входят Peugeot, Citroen, DS Automobiles и Opel, закрывает свои европейские предприятия до 27 марта. Причиной стало ускорение распространения коронавируса вблизи некоторых производственных площадок. В результате, принято решение остановить заводы во Франции, Испании, Португалии и Словакии, Германии и Польше, а также в Великобритании. Российского подразделения приостановка производства не касается. Завод в Калуге продолжает работать в штатном режиме.
Компания Renault остановит свои заводы в Испании и Франции. Как говорится в официальном сообщении, на такой шаг пошли для защиты сотрудников в условиях пандемии COVID-19 и в соответствии с мерами, принятыми французским правительством. Только во Франции закроются 12 предприятий, на которых работают 18 тысяч человек. Решение о приостановке производства в других европейских странах будет приниматься в зависимости от ситуации.
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