7 ноября 2019, 10:31
Европейские курорты с ранним снегом
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Длительная зима с ранним снегом – рай для любителей горнолыжного спорта. В Европе очень много мест, куда можно отправиться уже ноябре, чтобы взобраться на заснеженные вершины и вдохнуть по-настоящему чистый, горный воздух.
Одно из главных преимуществ территориального расположения континента – наличие сменных сезонов. Европа богата природными, культурными и историческими достопримечательностями. Отправляясь в путешествие, турист может рассчитывать на море незабываемых впечатлений.
Французские Валь-Торанс и Тинь
Валь-Торанс (Val Thorens) – один из самых известных европейских курортов горнолыжного направления. Впервые туристическая зона была открыта в 1971 году, с тех пор курорт значительно расширился, и сегодня входит в знаменитую область для зимнего отдыха Три Долины. Под горнолыжные трассы выделено более 600 километров, маршруты самые разнообразные, от узких и витиеватых, до серьезных, экстремальных спусков.
В 15 километров от зоны Валь-Торанс расположен курорт Тинь, между собой зоны связаны сетью подъемников. Ближайший крупный город Женева, который находится на расстоянии 80 километров. Под синие маршруты выделено 145 км, под красные – 90, под черные – 30. Поэтому каждый сможет найти развлечение по вкусу.
Шведский Оре
Швеция также располагает курортом, который открывается раньше других. Оре – сеть зон отдыха, в которую входят следующие поселки: Редкулле, Дувед, Ope-Бю, Тегефьелль и Оре-Бьорнен. Для области действует общий ски-пасс, поэтому поселившись в любом городе, кататься можно на всех трассах. Зимний сезон начинается в ноябре и заканчивается в мае.
Любителям лыжного вида спорта курорт может предложить равнинные зоны и потрясающие спуски. Территория располагает безопасной зоной для вне трассового катания. Общая продолжительность маршрутов – 100 км. Из них 80% обустроены для продвинутых лыжников, оставшиеся проценты в равной доле делят начинающие и экстремальные трассы.
Другие горнолыжные курорты
Возможность покататься на лыжах раньше, чем стартует сезон на других курортах – явное преимущество. Некоторые зоны отдыха могут похвастаться круглогодичным снегом и несколькими рабочими подъемниками. К ранним европейским горнолыжным курортам относят:
- Брей-Червиния, Италия;
- Церматт, Швейцария;
- Ливиньо, Италия;
- Саас-Фе, Швейцария;
- Зельден, Австрия.
Но первый снег – не единственная причина выбрать один из представленных курортов. Развитая инфраструктура и возможность легко добраться до зоны отдыха даже на съемном авто – вот, что делает такие курорты лакомыми для туристов в любой сезон.
Популярные способы добраться из аэропорта
Есть несколько способов добраться до пункта назначения, прилетая в международный аэропорт: автобусы, поезда, аренда авто или трансфер. В каждом случае есть плюсы и минусы. Поезда ограничены железнодорожными маршрутами, отправляются строго по расписанию и не всегда идут в нужные места. Это же касается автобусов, хотя их маршруты чуть более разнообразны. Личный трансфер – куда более комфортный вариант, снять машину можно в любое время и до необходимой точки. Однако стоить такая услуга будет очень дорого. Аренда авто – оптимальный вариант, но для этого хотя бы у одного человека из группы должно быть удостоверение водителя и опыт.
Выгоды аренды автомобиля
Аренда авто заграницей – больше не что-то из разряда невозможного. При наличии необходимых документов компании заключают сделки с жителями других стран, предоставляют машины и страховки.
Почему арендовать машину выгодно:
- необходимость разбираться в маршрутах общественного транспорта не только утомляет, но также отнимает много времени;
- пересадки и путешествия на автобусе или поезде только на первый взгляд кажутся дешевле, на самом деле бензин для поездки на машине обойдется дешевле;
- возможность посмотреть города, природу и достопримечательности без спешки;
- на частном автомобиле комфортно путешествовать всей семьей или в компании.
Если в планах посмотреть город и не выезжать за его пределы, конечно, общественного транспорта будет достаточно. Но в любой другой ситуации куда разумнее арендовать авто или, в крайнем случае, нанимать трансфер, но это обойдется намного дороже.
Как арендовать авто в Европе?
Для того, чтобы арендовать автомобиль во Франции, можно воспользоваться двумя способами: сделать это на месте, по прибытии в аэропорт или забронировать машину онлайн. Большинство компаний, предоставляющих услуги аренды, располагают офисы рядом с большим скоплением туристов. Однако могут возникнуть следующие проблемы: недостаток понимания из-за языкового барьера, отсутствие необходимых документов, проблемы с подписанием договора и выяснением деталей.
Поэтому хороший выбор – сделать бронь онлайн. Русскоязычный сайт EconomyBookings позволяет ознакомится с деталями в доступной форме, уточнить непонятные моменты у консультантов и выбрать машину без спешки. Для того, чтобы арендовать авто в Европе необходимо:
- Указать конечный пункт назначений, выбрать компанию или фирму.
- Выбрать даты приезда и отъезда.
- Отсортировать автомобили по типу и марке.
- Указать дополнительные услуги, если они необходимы.
- При бронировании следует заполнить личные данные, приложить сканы документов.
- По прибытии на место достаточно предъявить в компании ваучер, выданный на сайте.
Для оформления договора аренды понадобятся: загранпаспорт, виза, международное водительское удостоверение, кредитная карточка с наличием указанной в договоре суммы денег, которая будет заморожена до сдачи авто.
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