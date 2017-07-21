21 июля 2017, 18:44
Европейские парламентарии крутят педали по Ленобласти
В Ленинградской области проходит исследовательский тур: член комитета Европейского парламента по транспорту и туризму Михаэль Крамер и председатель Видземской ассоциации туризма Райтис Сийятс путешествуют на велосипедах по области, составляют актуальную карту удобных и интересных для европейских велотуристов дорог.
По пути эксперты знакомятся с достопримечательностями, объектами туристского интереса и инфраструктурой. Наиболее удобны и привлекательны для велотуристов маршруты по живописным местам или вдоль побережья. Поэтому, по оценкам экспертов, территория 47-го региона является перспективной для такого рода туризма.
Исследователи уже проехали по маршруту Выборг — Приморск — Рощино — Санкт-Петербург, а теперь они направятся через Петергоф и Большую Ижору в Ивангород.
Справка: «ЕвроВело» — европейская сеть велосипедных трасс по 14 маршрутам, пересекающим всю Европу. Сегодня маршрут «ЕвроВело 11», проходящий по территории Финляндии и Эстонии, минует Ленинградскую область.
Читайте по теме
В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid
21.07.2017, 00:49
Надежда на молодых: какие программы спасут рынок?
19.07.2017, 09:52
Как экономить топливо, не отказываясь от ежедневных передвижений?
17.07.2017, 18:20
Права для иностранцев: только ли формальность?
12.07.2017, 09:22
Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
10.07.2017, 15:01
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
Читайте по теме
В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid
21.07.2017, 00:49
Надежда на молодых: какие программы спасут рынок?
19.07.2017, 09:52
Как экономить топливо, не отказываясь от ежедневных передвижений?
17.07.2017, 18:20
Права для иностранцев: только ли формальность?
12.07.2017, 09:22
Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
10.07.2017, 15:01
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
эта мера была придумана как антикоррупционная, сколько в те годы оборотней было... каждый день сообщалось об этом в сми, решили снова вернуться к этому?
Доброе время суток автолюбители. Делюсь опытом приобретения Лифан х60, который был на тесте. Кузов новый, третий – красотка!! Брал за 800000, выгода получилось около 160000. Обкатку прошла, пробег что-то около 6000, ТО пройдено. Допами «нашпигована», есть всё по максимуму, с половиной еще сам не разобрался) ...
Машина хорошая. Полностью согласен на счет цены, сейчас очень даже приемлема для нового Лифана. Кстати двигатель прекрасный для авто бизнес-класса за 900к
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное