21 июля 2017, 18:44

Европейские парламентарии крутят педали по Ленобласти

В Ленинградской области проходит исследовательский тур: член комитета Европейского парламента по транспорту и туризму Михаэль Крамер и председатель Видземской ассоциации туризма Райтис Сийятс путешествуют на велосипедах по области, составляют актуальную карту удобных и интересных для европейских велотуристов дорог.
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По пути эксперты знакомятся с достопримечательностями, объектами туристского интереса и инфраструктурой. Наиболее удобны и привлекательны для велотуристов маршруты по живописным местам или вдоль побережья. Поэтому, по оценкам экспертов, территория 47-го региона является перспективной для такого рода туризма.

Исследователи уже проехали по маршруту Выборг — Приморск — Рощино — Санкт-Петербург, а теперь они направятся через Петергоф и Большую Ижору в Ивангород.

Справка: «ЕвроВело» — европейская сеть велосипедных трасс по 14 маршрутам, пересекающим всю Европу. Сегодня маршрут «ЕвроВело 11», проходящий по территории Финляндии и Эстонии, минует Ленинградскую область.

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эта мера была придумана как антикоррупционная, сколько в те годы оборотней было... каждый день сообщалось об этом в сми, решили снова вернуться к этому?
василий
Покупка тестовой машины
Доброе время суток автолюбители. Делюсь опытом приобретения Лифан х60, который был на тесте. Кузов новый, третий – красотка!! Брал за 800000, выгода получилось около 160000. Обкатку прошла, пробег что-то около 6000, ТО пройдено. Допами «нашпигована», есть всё по максимуму, с половиной еще сам не разобрался) ...
Алексей Мазов
Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш
Машина хорошая. Полностью согласен на счет цены, сейчас очень даже приемлема для нового Лифана. Кстати двигатель прекрасный для авто бизнес-класса за 900к
Стас85
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Европейские парламентарии крутят педали по Ленобласти
По пути эксперты знакомятся с достопримечательностями, объектами туристского интереса и инфраструктурой. Наиболее удобны и привлекательны для велотуристов маршруты по живописным местам или вдоль побережья. Поэтому, по оценкам экспертов, территория 47-го региона является перспективной для такого рода туризма. Исследователи уже проехали по маршруту Выборг — Приморск — Рощино — Санкт-Петербург, а теперь они направятся через Петергоф и Большую Ижору в Ивангород. Справка: «ЕвроВело» — европейская сеть велосипедных трасс по 14 маршрутам, пересекающим всю Европу. Сегодня маршрут «ЕвроВело 11», проходящий по территории Финляндии и Эстонии, минует Ленинградскую область.
2017-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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