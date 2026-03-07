Европа готовит ответ SpaceX: новый многоразовый корабль сможет садиться по-самолетному типу

Независимость от SpaceX: в Германии разработали концепт многоразовой ракеты RLV C5

Немецкие специалисты провели независимый анализ Starship и выдвинули собственную концепцию тяжелой ракеты для Европы. Исследование выявило неожиданные детали о грузоподъемности и эффективности обеих систем. Почему это важно для будущего европейских космических программ - в нашем материале.

Исследователи из Немецкого центра авиации и космонавтики (DLR) впервые представили углубленный анализ возможностей транспортной системы Starship компании SpaceX. В рамках той же работы был также рассмотрен концепт европейской сверхтяжелой ракеты. Данное событие может стать поворотным моментом для космической отрасли, поскольку речь идет не только о технических характеристиках, но и о стратегической независимости Европы в вопросе самостоятельного доступа на орбиту.

В ходе работы специалисты DLR опирались на телеметрию и данные общедоступных трансляций четырех тестовых запусков Starship. Такой подход позволил им создать собственную модель ракеты и получить более точные оценки ее возможностей. Согласно их расчетам, в текущей конфигурации полностью многоразовый Starship способен выводить на низкую околоземную орбиту (НОО) до 59 тонн полезной нагрузки. Это примерно соответствует возможностям ракеты Falcon Heavy в режиме без возврата боковых ускорителей. Однако потенциал Starship этим не ограничивается: с появлением двигателей Raptor 3 грузоподъемность может вырасти до 115 тонн в многоразовом режиме и до 188 тонн — в одноразовом варианте.

Главное же заключается в том, что ученые не ограничились анализом американской системы. Они предложили собственный европейский концепт — RLV C5. В отличие от Starship, этот проект предполагает использование крылатого орбитального корабля. Аппарат способен самостоятельно выходить на орбиту, выполнять миссию и возвращаться на Землю, совершая посадку на взлетно-посадочную полосу (по самолетной схеме), без использования вертикальной посадки.

Теоретически RLV C5 сможет выводить на орбиту более 70 тонн полезной нагрузки. Примечательна эффективность использования массы: до 74% от стартовой массы, выведенной на орбиту, будет приходиться на полезный груз. Для сравнения, у Starship этот показатель составляет около 40%. Такая разница объясняется тем, что Starship тратит значительную часть массы на системы, необходимые для обеспечения полной многоразовости (посадочное топливо, теплозащита и т.д.).

Важное замечание: исследователи не рассматривают эти проекты как конкурирующие. Starship создается для решения масштабных задач — доставки грузов на Луну, Марс и развертывания спутниковых группировок. Европейский RLV C5 — это попытка обеспечить независимый доступ Европы к космосу, не полагаясь на внешние технологии. Однако если Starship уже совершает испытательные полеты (пусть и с трудностями), то европейский концепт пока существует только на бумаге.

По мнению экспертов, появление альтернативных проектов в Европе может изменить баланс сил на рынке пусковых услуг. Если RLV C5 удастся реализовать, это откроет новые возможности для европейских компаний и научных программ. Но до практической реализации еще далеко: предстоит решить множество технических и организационных задач, а также найти финансирование для столь амбициозного проекта.