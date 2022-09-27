Европейские водители используют радар-детекторы. Но за это рискуют получить срок

Бельгийский Институт дорожного движения VIAS исследовал ситуацию и заявил, что наиболее активно подобные средства в чести у мужчин в возрасте от 45 до 65 лет. У 9% бельгийских водителей т.н. радар-детекторы установлены в машинах и эксплуатируются в повседневном режим. Что это за прибор, сколько это стоит, и каковы правила применения устройств в странах ЕС?

По словам Стефа Виллемса из VIAS, радар-детектор — это, на самом деле, обобщающий термин. Вообще же, существуют 3 разных типа.

Радар-детектор

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Первый тип – это, собственно говоря, и есть радар-детектор. Под данным понятием подразумевается отдельное устройство, которое можно прикрепить, например, к приборной панели.

Он обнаруживает сигналы, которые излучает радар скорости, и сообщает о них водителю. «Некоторые модели могут даже вносить в работу полицейского радара такие коррективы, которые делают невозможным измерение скорости транспортного средства», - утверждает Стеф Виллемс.

Радарный индикатор

Радарные индикаторы, в свою очередь, собирают информацию о местоположении различных измерителей скорости. «Данные системы указывают только на известные точки контроля скоростного режима – те, что были включены в базу данных в конкретный момент времени. Таким образом, они не принимают во внимание ни недавно установленные радары, ни мобильные полицейские посты», - заявляет бельгийский эксперт.

Фото: freeimages.com

Таким образом, использование радарных индикаторов в какой-то степени аналогично информации на экране о проверке скорости, что устанавливается на придорожных дорожных знаках. Такой радар часто интегрируется во встроенное GPS-устройство в вашем автомобиле.

Системы предупреждения

«Эта разновидность радар-детекторов использует данные, которые пользователи передают друг другу, - отмечает Стеф Виллемс. - Это может касаться как фиксированных местоположений полицейских радаров, так и неизвестных элементов управления».

По его словам, системы бывают разных видов: «Например, у вас есть бесплатные приложения, такие как Waze и Flitsmeister, и реальные устройства (вроде Coyote). За самую скромную версию устройства Coyote вы платите порядка 179 евро. Более совершенные и эффективные модели стоят 359 евро».

В дополнение к проверке скорости большинство подобных систем оповещения способны предоставлять информацию о дорожном движении в режиме реального времени, такую, как предупреждение тех или иных объектах на дороге и дорожно-транспортных происшествиях», - отмечает специалист в области дорожного движения.

Законно ли это в Бельгии?

Бельгийское законодательство, среди прочего, говорит о том, что водителям запрещается иметь в салоне автомобиля устройство, которое затрудняет или предотвращает выявление нарушений силами полицейских радаров.

Фото: freeimages.com

«В случае с радар-детектором это действительно так, - поясняет Стеф Виллемс. - Если полиция поймает вас, то она вправе конфисковать у вас устройство и его утилизировать. Помимо этого, на нарушителя может быть наложен штраф в размере от 800 до 8000 евро, а в некоторых случаях закон позволяет применить к водителю тюремное заключение на срок от 15 дней до 3 месяцев».

Кроме того, нарушителю грозит изъятие водительских прав на срок от 8 дней до 5 лет. Радарные индикаторы и системы предупреждения не могут активно обнаруживать радары или выводить их из строя. Поэтому они разрешены бельгийским законодательством.

За границей

А как насчет других стран Евросоюза? «Нидерланды придерживаются тех же правил, что и бельгийцы, - говорит Стеф Виллемс. – В частности, действует запрет на использование радар-детекторов.

Во Франции с законом немного строже - радар-детекторы там запрещены, правда, если они имеют функцию указания точного месторасположения полицейских радаров. Приложения должны указывать только на опасные зоны, а не на реальные камеры контроля скорости». В Германии законодательство очень четкое и наиболее строгое - там использование подобных систем строго-настрого запрещено.

Что касается штрафов за использование радар-детекторов, то они варьируются в зависимости от страны. В Германии, например, это около 75 евро, во Франции потолок более серьезный - до 1500 евро. В Швейцарии, Ирландии и Словакии штрафные санкции не менее строгие. «Вам даже не разрешается иметь или перевозить в машине радар-детектор, - уточняет Стеф Виллемс. - Поэтому очень важно, чтобы водитель удалил со своего смартфона соответствующее флэш-приложение или отключил функцию «сообщить о радаре» на вашем GPS».

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