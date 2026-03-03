Цена бензина в Европе бьёт двухлетние рекорды на фоне войны на Ближнем Востоке. А что в России?

Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?

Ближний Восток в огне, нефть дорожает, а европейские автомобилисты в шоке от цен на АЗС. В плюсе окажутся российские нефтяные компании, но простым водителям легче не станет. Что на самом деле разгоняет цены на бензин в РФ? Читайте, откуда придёт удар по кошельку.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вновь взвинтила цены на энергоресурсы, заставив автомобилистов по всему миру нервничать. Баррель нефти марки Brent подорожал с 72 до 80 долларов за считанные дни. Причина — блокировка Ираном Ормузского пролива, критически важного маршрута, через который транспортируется около одной пятой мировой нефти. Европейские судоходные компании и трейдеры вынуждены искать обходные пути, что неизбежно ведет к удорожанию логистики.

В Европе и Америке паника нарастает. Эксперты предупреждают о дальнейшем повышении цен на заправках. Как выяснил 110km.ru, бензин уже достиг двухлетнего максимума. Только за выходные цена на литр топлива выросла на 5 центов и продолжает расти. Ситуация усугубляется неопределенностью: никто не знает, сколько продлится конфликт. Хотя ОПЕК+ объявила об увеличении добычи, быстрого улучшения не предвидится, так как падение цен на заправках всегда запаздывает.

фото: freepik.com

Однако российским водителям не стоит ждать аналогичного резкого скачка. Наша страна живет по иным экономическим правилам. Ключевой фактор защиты — механизм демпфера. Он сглаживает колебания мировых котировок, предотвращая прямой перенос стоимости сырой нефти на внутренние АЗС. Поэтому рост цен на нефть увеличит стоимость бензина в Европе и Америке, но не в России. Более того, для российских нефтяных компаний текущая ситуация скорее выгодна: сырая нефть будет стоить дороже и окажется в дефиците на мировом рынке, что повышает их экспортную маржинальность.

Означает ли это, что бензин в России подешевеет? К сожалению, нет. Простые российские автомобилисты мировых колебаний не ощутят. Цены на АЗС продолжат расти в прежнем режиме. На это влияет ряд внутренних факторов. Во-первых, разгонять цены на АЗС продолжает общая инфляция, закладываясь в конечную стоимость литра. Во-вторых, атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и хранилища создают локальные перебои и дефицит, что неизбежно требует дополнительных затрат на защиту и ремонт.

фото: freepik.com

Третий, сезонный фактор — предстоящая весенняя сельхозкампания. Аграрии традиционно получают приоритет в поставках топлива, что увеличивает нагрузку на логистику и может спровоцировать временный дефицит на гражданских заправках в ряде регионов, толкая цены вверх.

Таким образом, картина для РФ выглядит иначе, чем в ЕС или США. Если западные водители уже столкнулись с резким подорожанием из-за геополитики, то в России цены будут расти плавно, обусловленные инфляцией и внутренними рисками, а не внезапным скачком из-за закрытия пролива. Нефтяники получат шанс заработать на высокой цене барреля, а водители заплатят за стабильность поставок и сезонный спрос. Стабильность гарантирована механизмами регулирования, но дешевым бензин от этого не станет.