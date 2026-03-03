Цена бензина в Европе бьёт двухлетние рекорды на фоне войны на Ближнем Востоке. А что в России?

3 марта 2026, 08:12
Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Ближний Восток в огне, нефть дорожает, а европейские автомобилисты в шоке от цен на АЗС. В плюсе окажутся российские нефтяные компании, но простым водителям легче не станет. Что на самом деле разгоняет цены на бензин в РФ? Читайте, откуда придёт удар по кошельку.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вновь взвинтила цены на энергоресурсы, заставив автомобилистов по всему миру нервничать. Баррель нефти марки Brent подорожал с 72 до 80 долларов за считанные дни. Причина — блокировка Ираном Ормузского пролива, критически важного маршрута, через который транспортируется около одной пятой мировой нефти. Европейские судоходные компании и трейдеры вынуждены искать обходные пути, что неизбежно ведет к удорожанию логистики.
В Европе и Америке паника нарастает. Эксперты предупреждают о дальнейшем повышении цен на заправках. Как выяснил 110km.ru, бензин уже достиг двухлетнего максимума. Только за выходные цена на литр топлива выросла на 5 центов и продолжает расти. Ситуация усугубляется неопределенностью: никто не знает, сколько продлится конфликт. Хотя ОПЕК+ объявила об увеличении добычи, быстрого улучшения не предвидится, так как падение цен на заправках всегда запаздывает.
Однако российским водителям не стоит ждать аналогичного резкого скачка. Наша страна живет по иным экономическим правилам. Ключевой фактор защиты — механизм демпфера. Он сглаживает колебания мировых котировок, предотвращая прямой перенос стоимости сырой нефти на внутренние АЗС. Поэтому рост цен на нефть увеличит стоимость бензина в Европе и Америке, но не в России. Более того, для российских нефтяных компаний текущая ситуация скорее выгодна: сырая нефть будет стоить дороже и окажется в дефиците на мировом рынке, что повышает их экспортную маржинальность.
Означает ли это, что бензин в России подешевеет? К сожалению, нет. Простые российские автомобилисты мировых колебаний не ощутят. Цены на АЗС продолжат расти в прежнем режиме. На это влияет ряд внутренних факторов. Во-первых, разгонять цены на АЗС продолжает общая инфляция, закладываясь в конечную стоимость литра. Во-вторых, атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и хранилища создают локальные перебои и дефицит, что неизбежно требует дополнительных затрат на защиту и ремонт.
Третий, сезонный фактор — предстоящая весенняя сельхозкампания. Аграрии традиционно получают приоритет в поставках топлива, что увеличивает нагрузку на логистику и может спровоцировать временный дефицит на гражданских заправках в ряде регионов, толкая цены вверх.
Таким образом, картина для РФ выглядит иначе, чем в ЕС или США. Если западные водители уже столкнулись с резким подорожанием из-за геополитики, то в России цены будут расти плавно, обусловленные инфляцией и внутренними рисками, а не внезапным скачком из-за закрытия пролива. Нефтяники получат шанс заработать на высокой цене барреля, а водители заплатят за стабильность поставок и сезонный спрос. Стабильность гарантирована механизмами регулирования, но дешевым бензин от этого не станет.
