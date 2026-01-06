Как голландцы превращают фургоны в настоящие дома на колесах – секреты комфорта

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

6 января 2026, 14:46

Европейский автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter удивляет простором и уютом

Жизнь в автодоме давно стала трендом в США, но теперь и Европа не отстает. Голландская компания Off-Grid Campers создала уникальный дом на колесах на базе Mercedes-Benz Sprinter. В нем нет компромиссов между комфортом и мобильностью. Чем удивляет этот проект? Читайте далее.

Путешествия на автодомах уже давно перестали быть исключительно американской мечтой. В последние годы Европа уверенно догоняет заокеанских соседей по популярности жизни на колесах. Особенно заметно это стало в Нидерландах, где местные мастера не просто копируют зарубежные решения, а создают собственные, порой весьма смелые проекты.

Фото: YouTube / OFF-GRID Campers

Свежий пример - новый автодом, построенный на базе фургона Mercedes-Benz Sprinter в исполнении L2H2. За дело взялась команда Off-Grid Campers, которая специализируется на превращении обычных коммерческих автомобилей в настоящие мобильные квартиры. И, надо признать, результат получился впечатляющим.

Внутри этого автодома нет ощущения тесноты, которое часто сопровождает подобные проекты. Здесь удалось грамотно использовать каждый сантиметр пространства. Планировка продумана так, чтобы и спать, и готовить, и отдыхать было одинаково удобно. Кухонная зона оснащена всем необходимым: есть плита, раковина, вместительный холодильник и даже небольшая духовка. Для хранения вещей предусмотрены многочисленные шкафчики и ниши, а обеденная зона легко трансформируется в дополнительное спальное место.

Фото: YouTube / OFF-GRID Campers

Особое внимание уделено автономности. В доме на колесах установлены солнечные панели, мощная батарея и система фильтрации воды. Это позволяет владельцам не зависеть от кемпингов и стоянок с инфраструктурой, а отправляться в путешествия туда, где нет ни души. Впрочем, и для городских условий этот автодом подходит не хуже: его размеры позволяют парковаться даже в центре европейских столиц.

Интерьер выполнен в светлых тонах, что визуально расширяет пространство. Много естественного света проникает через большие окна, а вечером уют создают продуманная подсветка и теплые материалы отделки. В отделке использованы экологичные материалы, что особенно ценят современные путешественники.

Как отмечают сами создатели, их цель - не просто сделать удобный транспорт для поездок, а создать атмосферу настоящего дома, где хочется задержаться подольше. И, судя по отзывам первых владельцев, им это удалось. Такой автодом - не только способ увидеть мир, но и возможность почувствовать себя свободным, не жертвуя привычным комфортом.

Упомянутые марки: Mercedes
