Европейский автопром теряет позиции: технологический разрыв и давление конкурентов

Европейские автоконцерны сталкиваются с растущей конкуренцией из Китая и США. Эксперты отмечают, что технологическое лидерство Европы под угрозой, а новые подходы к производству и развитию софта меняют правила игры. Какие риски и возможности ждут отрасль - объяснил специалист. Почему это важно именно сейчас и что может изменить ситуацию - в материале.

Европейские автоконцерны сталкиваются с растущей конкуренцией из Китая и США. Эксперты отмечают, что технологическое лидерство Европы под угрозой, а новые подходы к производству и развитию софта меняют правила игры. Какие риски и возможности ждут отрасль - объяснил специалист. Почему это важно именно сейчас и что может изменить ситуацию - в материале.

Европейская автомобильная индустрия оказалась в непростой ситуации: на фоне стремительного роста китайских производителей и активного продвижения американских технологий, традиционные автогиганты сталкиваются с серьезными вызовами. Как пишет ADAC, Китай не только наращивает объемы производства, но и внедряет полностью автоматизированные заводы, что позволяет существенно снижать себестоимость автомобилей. При этом китайские бренды уже догоняют, а иногда и опережают европейцев по уровню технологий, особенно в сферах электромобилей, искусственного интеллекта и цифровых сервисов.

Профессор Андреас Херрманн, возглавляющий Институт мобильности Университета Санкт-Галлена, отмечает: если раньше Европа могла компенсировать ценовые различия за счет силы бренда, то сейчас этот аргумент теряет вес. Когда на рынке появляются автомобили, сопоставимые по характеристикам, но вдвое дешевле, многие покупатели делают выбор не в пользу привычных марок. Особенно остро это ощущает Volkswagen, который теряет долю на ключевых рынках Китая и США, в то время как конкуренты из Поднебесной активно осваивают именно массовый сегмент.

В то же время, по мнению эксперта, европейские производители пока сохраняют позиции в премиум-классе, но и здесь давление усиливается. Китайские компании быстро реагируют на замечания, оперативно дорабатывают программное обеспечение и улучшают пользовательский опыт. Такая гибкость и скорость внедрения изменений становятся новым стандартом, к которому европейцам пока сложно адаптироваться из-за сложных управленческих структур и высоких издержек.

Еще одна проблема - отставание в разработке программного обеспечения и систем автономного вождения. В этой области лидируют американские и китайские компании, обладающие доступом к огромным массивам данных и возможностями для масштабных испытаний. В Европе же, по словам Херрманна, множество разрозненных инициатив и отсутствие единой стратегии мешают создать конкурентоспособные решения. Даже при наличии современных законов, позволяющих тестировать автономные автомобили, неясно, как сделать такие проекты экономически выгодными.

Справка 110km.ru. Профессор Андреас Херрманн - один из ведущих специалистов в области автомобильного бизнеса и инноваций. Он руководит Институтом мобильности в Университете Санкт-Галлена, сотрудничает с крупнейшими автоконцернами и является автором ряда книг по теме автономного транспорта. Его мнение часто учитывают при формировании стратегий развития отрасли. Университет Санкт-Галлена считается одним из ведущих европейских центров по изучению экономики и управления в транспортной сфере.

В последние годы китайские автопроизводители не только увеличили экспорт, но и начали активно инвестировать в развитие собственных технологий, включая батареи и электродвигатели. По данным отраслевых аналитиков, доля китайских электромобилей на мировом рынке продолжает расти, а европейские компании вынуждены искать новые пути для сохранения конкурентоспособности. В условиях, когда программное обеспечение и цифровые сервисы становятся ключевыми факторами успеха, эксперты подчеркивают необходимость объединения усилий и создания альянсов внутри Европы. В противном случае, как отмечают специалисты, регион рискует окончательно уступить лидерство в автомобильной индустрии.