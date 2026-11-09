Смягчают запрет на ДВС: почему Европа передумала полностью убивать бензиновые авто

Отдают клиентов без боя: почему европейцы массово пересаживаются на BYD

Европейский автопром меняет ориентиры быстрее прогнозов. За решением стоят экономика и покупательский спрос. Производственные ограничения уже меняют расстановку сил. Причины и последствия видны на примере рынка.

Европейский автопром меняет ориентиры быстрее прогнозов. За решением стоят экономика и покупательский спрос. Производственные ограничения уже меняют расстановку сил. Причины и последствия видны на примере рынка.

В анализе UBS примером риска для автопроизводителей стал Volkswagen ID Polo: высокий интерес к модели при ограниченных сроках поставок может подтолкнуть часть покупателей к BYD.

Для компаний скорость выпуска электромобилей становится практическим преимуществом. Аналитик UBS Патрик Хюммел полагает, что даже возможное смягчение требований к выбросам в Великобритании или ЕС не заставит автоконцерны свернуть переход на электрические модели. По его оценке, они скорее расширят такие линейки.

Причина перемен кроется в экономике покупки и эксплуатации. Разница в стоимости владения электрокаром и машиной с двигателем внутреннего сгорания сократилась, и это поддержало спрос. Запас хода вырос, цены приблизились к уровню бензиновых аналогов. Зарядная основа также улучшилась.

Регуляторные планы, связанные с запретом автомобилей с ДВС к 2035 году, уже не выглядят единственным двигателем рынка. В ноябре 2026 года комитет по окружающей среде Европарламента поддержал предложение снизить целевой показатель сокращения выбросов новых легковых автомобилей после 2035 года со 100% до 87,5% относительно уровня 2021-го. Предлагаемые механизмы предусматривают учет низкоуглеродной стали и повышающие коэффициенты для небольших и высокоэффективных электромобилей европейской сборки. Это позиция профильного комитета в законодательном процессе, а не автоматически вступившее в силу изменение законодательства ЕС. Reuters описало решение как поддержку предложений по смягчению автомобильных целей Евросоюза.

В Великобритании обсуждалось снижение промежуточной цели ZEV-мандата на 2030 год с 80% до диапазона 50-70%. Однако правительство заявляло о намерении прекратить к 2030 году продажи новых автомобилей, работающих исключительно на бензине и дизеле, и гарантировать к 2035 году стопроцентную долю автомобилей и фургонов с нулевыми выбросами среди новых продаж. У компаний появляются коммерческие основания развивать полностью электрические модели и без дополнительного давления властей.

О финансовой отдаче говорит пример Volvo. Компания заявила, что электрический EX60 приносит больше прибыли, чем бензиновый XC60. Коммерческий директор Эрик Сэверинсон пояснил инвесторам: этот результат показывает, что полностью электрические автомобили способны обеспечивать значительную маржу. При этом часть производителей пока идет на снижение прибыли ради увеличения продаж электрокаров. Сэверинсон также отмечал, что в США компаниям сложно добиваться прибыльности.

В случае с ID Polo UBS обращает внимание на возможную потерю клиентов: покупатели, которым придется долго ждать, могут выбрать предложение BYD. В анализе срок ожидания был обозначен как период до лета следующего года, однако без даты публикации это указание нельзя считать актуальным прогнозом.

Еще два года назад интерес к электромобилям снижался после первоначального подъема начала 2020-х. Теперь, по оценке Хюммела, спрос вновь растет, а способность быстро наращивать выпуск влияет на конкурентные позиции компаний независимо от будущих изменений экологических требований.