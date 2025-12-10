Британский проект Valo меняет имя и дизайн — что ждет европейский рынок воздушного такси

Европейский электрический VTOL Valo готовится к первым коммерческим полетам в 2028 году

Британская компания представила новое имя для своего VTOL. Проект получил обновленный дизайн и свежие технические решения. Ожидается, что первые коммерческие рейсы стартуют в 2028 году. Подробности о будущем европейского воздушного транспорта пока держатся в секрете.

В последние годы британская компания «Vertical Aerospace» активно работает над созданием первого в Европе летательного устройства вертикального взлета и посадки. До недавнего времени этот проект был известен под названием VX4, однако теперь разработчики объявили о новом коммерческом имени — Вало. Вместе с этими изменениями были раскрыты и некоторые детали обновленного дизайна, которые отличают окончательную версию от прототипа.

Valo позиционируется как инновационное решение для традиционных перевозок будущего. По информации autoevolution, инженеры компании внесли ряд доработок в оснащение, чтобы повысить безопасность, комфорт и эффективность устройства. В частности, были доработаны аэродинамические элементы и система управления, что должно обеспечить более плавный и надежный полет.

Фото: Vertical

Ожидается, что Valo сможет провезти четырех пассажиров на расстояние до 160 километров без подзарядки. Разработчики делают ставки с учетом экологичности и низкого уровня шума, что особенно важно для эксплуатации в мегаполисах. В компании отмечают, что устройство будет соответствовать самым строгим стандартам безопасности и сертификации.

Планы по запуску коммерческих рейсов намечены на 2028 год. К этому времени компания «Vertical Aerospace» рассчитывает провести все необходимые испытания и получить разрешения от авиационных властей. В перспективе Valo может стать частью городской транспортной системы, обеспечивающей быстрые и удобные перелеты между деловыми центрами, аэропортами и жилыми районами.

Пока подробности о стоимости билетов и маршрутов держатся в секрете, однако эксперты уверены, что появление Valo станет предпосылкой для развития рынка воздушного такси в Европе. Если проект будет реализован успешно, он может установить новый стандарт для любых разработок и привлечь внимание к перспективам электрических аппаратов вертикального взлета и посадки.