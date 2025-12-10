Британский проект Valo меняет имя и дизайн — что ждет европейский рынок воздушного такси

10 декабря 2025, 13:15
Европейский электрический VTOL Valo готовится к первым коммерческим полетам в 2028 году
Европейский электрический VTOL Valo готовится к первым коммерческим полетам в 2028 году
Британская компания представила новое имя для своего VTOL. Проект получил обновленный дизайн и свежие технические решения. Ожидается, что первые коммерческие рейсы стартуют в 2028 году. Подробности о будущем европейского воздушного транспорта пока держатся в секрете.
В последние годы британская компания «Vertical Aerospace» активно работает над созданием первого в Европе летательного устройства вертикального взлета и посадки. До недавнего времени этот проект был известен под названием VX4, однако теперь разработчики объявили о новом коммерческом имени — Вало. Вместе с этими изменениями были раскрыты и некоторые детали обновленного дизайна, которые отличают окончательную версию от прототипа.
Valo позиционируется как инновационное решение для традиционных перевозок будущего. По информации autoevolution, инженеры компании внесли ряд доработок в оснащение, чтобы повысить безопасность, комфорт и эффективность устройства. В частности, были доработаны аэродинамические элементы и система управления, что должно обеспечить более плавный и надежный полет.
Ожидается, что Valo сможет провезти четырех пассажиров на расстояние до 160 километров без подзарядки. Разработчики делают ставки с учетом экологичности и низкого уровня шума, что особенно важно для эксплуатации в мегаполисах. В компании отмечают, что устройство будет соответствовать самым строгим стандартам безопасности и сертификации.
Планы по запуску коммерческих рейсов намечены на 2028 год. К этому времени компания «Vertical Aerospace» рассчитывает провести все необходимые испытания и получить разрешения от авиационных властей. В перспективе Valo может стать частью городской транспортной системы, обеспечивающей быстрые и удобные перелеты между деловыми центрами, аэропортами и жилыми районами.
Пока подробности о стоимости билетов и маршрутов держатся в секрете, однако эксперты уверены, что появление Valo станет предпосылкой для развития рынка воздушного такси в Европе. Если проект будет реализован успешно, он может установить новый стандарт для любых разработок и привлечь внимание к перспективам электрических аппаратов вертикального взлета и посадки.
Похожие материалы
-
10.12.2025, 13:28
Kia представила второе поколение Seltos с тремя моторами и новыми технологиями
Kia запускает новое поколение Seltos с тремя вариантами двигателей и инновационными системами помощи водителю. Модель получила смелый дизайн и расширенную географию продаж. Впервые Seltos появится и в Европе. Ожидается гибрид и множество технологических новинок.Читать далее
-
10.12.2025, 13:18
Sollers выпустит новый рамный внедорожник S9 на базе китайского пикапа
Компания Sollers готовит новую модель. Это будет большой рамный внедорожник. Автомобиль получит дизельный мотор. Его оснастят автоматической коробкой. Продажи стартуют уже скоро. Известны первые подробности о новинке.Читать далее
-
10.12.2025, 12:57
Россия выбыла из десятки крупнейших автомобильных рынков мира
Российский авторынок показал спад. Страна покинула список лидеров. Продажи автомобилей заметно снизились. Кто теперь занимает верхние строчки? Какие страны обошли Россию в рейтинге? Узнайте подробности ноябрьской статистики.Читать далее
-
10.12.2025, 12:49
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Новая Lada Vesta Sportline вышла на рынок. Машина привлекает своим дерзким стилем. У нее спортивный характер и азартная управляемость. Но есть и серьезные недостатки. Стоит ли она своих денег?Читать далее
-
10.12.2025, 12:34
Новая Lada Iskra завоевала главную награду на премии «Новинка года»
Новая модель АвтоВАЗа получила признание. Lada Iskra стала лучшей новинкой. Эксперты высоко оценили этот автомобиль. Узнайте подробности громкой победы. Модель ждет большое будущее.Читать далее
-
10.12.2025, 12:24
Почему ГАЗ-14 Чайка стал последним советским лимузином для элиты
ГАЗ-14 Чайка был вершиной советского автопрома. Его создавали для избранных, но судьба оказалась непростой. Какие тайны скрывает последний лимузин эпохи застоя? Почему проект свернули, а автомобили исчезли? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 12:23
Стала известна ориентировочная цена нового внедорожника Chery iCaur V27 в России
В России появится новый внедорожник. Его привезут уже будущим летом. Цена может удивить многих. Это брутальный гибрид с полным приводом. Узнайте первые подробности о новинке.Читать далее
-
10.12.2025, 11:59
Цены на сайтах авто и в салонах - почему реальность так сильно отличается
Цены на авто снова удивляют. Дилеры показывают одно, а продают другое. На вторичном рынке новые риски. Премиум-машины могут просто отключить. Разбираемся в главных проблемах автомобилистов.Читать далее
-
10.12.2025, 11:32
В этой ГАЗели можно жить: кухня, спальня и полноценный санузел
Российский автопром снова удивляет. Представлен новый автодом на базе ГАЗели. Внутри есть абсолютно все. Это компактное и удобное жилье. Узнайте, сколько стоит такой дом.Читать далее
-
10.12.2025, 11:04
Sollers назвал сроки выхода внедорожника ST9 который будут собирать на УАЗе
Sollers готовит к выходу новый внедорожник. Модель ST9 получит рамную конструкцию. Его будут собирать на мощностях УАЗа. Стали известны сроки начала продаж. Автомобиль предложат с двумя моторами. Цена пока не объявлена.Читать далее
Похожие материалы
-
10.12.2025, 13:28
Kia представила второе поколение Seltos с тремя моторами и новыми технологиями
Kia запускает новое поколение Seltos с тремя вариантами двигателей и инновационными системами помощи водителю. Модель получила смелый дизайн и расширенную географию продаж. Впервые Seltos появится и в Европе. Ожидается гибрид и множество технологических новинок.Читать далее
-
10.12.2025, 13:18
Sollers выпустит новый рамный внедорожник S9 на базе китайского пикапа
Компания Sollers готовит новую модель. Это будет большой рамный внедорожник. Автомобиль получит дизельный мотор. Его оснастят автоматической коробкой. Продажи стартуют уже скоро. Известны первые подробности о новинке.Читать далее
-
10.12.2025, 12:57
Россия выбыла из десятки крупнейших автомобильных рынков мира
Российский авторынок показал спад. Страна покинула список лидеров. Продажи автомобилей заметно снизились. Кто теперь занимает верхние строчки? Какие страны обошли Россию в рейтинге? Узнайте подробности ноябрьской статистики.Читать далее
-
10.12.2025, 12:49
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Новая Lada Vesta Sportline вышла на рынок. Машина привлекает своим дерзким стилем. У нее спортивный характер и азартная управляемость. Но есть и серьезные недостатки. Стоит ли она своих денег?Читать далее
-
10.12.2025, 12:34
Новая Lada Iskra завоевала главную награду на премии «Новинка года»
Новая модель АвтоВАЗа получила признание. Lada Iskra стала лучшей новинкой. Эксперты высоко оценили этот автомобиль. Узнайте подробности громкой победы. Модель ждет большое будущее.Читать далее
-
10.12.2025, 12:24
Почему ГАЗ-14 Чайка стал последним советским лимузином для элиты
ГАЗ-14 Чайка был вершиной советского автопрома. Его создавали для избранных, но судьба оказалась непростой. Какие тайны скрывает последний лимузин эпохи застоя? Почему проект свернули, а автомобили исчезли? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 12:23
Стала известна ориентировочная цена нового внедорожника Chery iCaur V27 в России
В России появится новый внедорожник. Его привезут уже будущим летом. Цена может удивить многих. Это брутальный гибрид с полным приводом. Узнайте первые подробности о новинке.Читать далее
-
10.12.2025, 11:59
Цены на сайтах авто и в салонах - почему реальность так сильно отличается
Цены на авто снова удивляют. Дилеры показывают одно, а продают другое. На вторичном рынке новые риски. Премиум-машины могут просто отключить. Разбираемся в главных проблемах автомобилистов.Читать далее
-
10.12.2025, 11:32
В этой ГАЗели можно жить: кухня, спальня и полноценный санузел
Российский автопром снова удивляет. Представлен новый автодом на базе ГАЗели. Внутри есть абсолютно все. Это компактное и удобное жилье. Узнайте, сколько стоит такой дом.Читать далее
-
10.12.2025, 11:04
Sollers назвал сроки выхода внедорожника ST9 который будут собирать на УАЗе
Sollers готовит к выходу новый внедорожник. Модель ST9 получит рамную конструкцию. Его будут собирать на мощностях УАЗа. Стали известны сроки начала продаж. Автомобиль предложат с двумя моторами. Цена пока не объявлена.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве