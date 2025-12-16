Вперед к Луне: Mona Luna от Venturi Space — шанс Европы на реванш после крушения

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 декабря 2025, 19:31

Европейский луноход Mona Luna готовится к новому старту после неудачи с Resilience

Европейский луноход Mona Luna готовится к новому старту после неудачи с Resilience

Вперед к Луне: Mona Luna от Venturi Space — шанс Европы на реванш после крушения

Европейский луноход Mona Luna готовится к новому старту после неудачи с Resilience

Европейский проект по отправке собственного лунохода потерпел неудачу в 2025 году. Однако Venturi Space не сдается и готовит новую попытку. Mona Luna может стать ключевым игроком в будущих миссиях. Запуск намечен на 2030 год. Что ждет европейский автопром в космосе — интрига сохраняется.

Европейский проект по отправке собственного лунохода потерпел неудачу в 2025 году. Однако Venturi Space не сдается и готовит новую попытку. Mona Luna может стать ключевым игроком в будущих миссиях. Запуск намечен на 2030 год. Что ждет европейский автопром в космосе — интрига сохраняется.

В июне 2025 года европейские инженеры испытали горькое разочарование: японский посадочный модуль Resilience, на борту которого находился луноход Tenacious, не смог мягко приземлиться на поверхность Луны. Вместе с этим крушением, казалось, рухнули и амбиции Европы по созданию собственного лунного транспорта. Но, вопреки неудаче, европейцы не собираются сдаваться и уже строят планы на новый старт.

В центре этих планов - проект Mona Luna, который разрабатывает компания Venturi Space. Эта фирма тесно связана с Venturi Astrolab, известной своими инновациями в области мобильности для внеземных условий. Mona Luna - не просто очередной луноход, а потенциальный кандидат на роль транспортного средства для миссий Artemis, которые NASA планирует реализовать в ближайшие годы.

По информации autoevolution, Mona Luna уже прошла первые испытания на специальном полигоне, имитирующем лунную поверхность. Испытания показали, что машина способна преодолевать сложные участки, маневрировать на рыхлом грунте и выдерживать экстремальные перепады температур. Инженеры Venturi Space уверены, что их детище сможет не только работать в суровых условиях Луны, но и стать частью международных космических программ.

Особое внимание разработчики уделяют автономности и энергоэффективности. Mona Luna оснащается современными аккумуляторами и солнечными панелями, что позволяет ей работать без подзарядки длительное время. Кроме того, система управления предусматривает как дистанционное, так и полностью автономное передвижение, что критически важно для работы на Луне, где задержки сигнала могут достигать нескольких секунд.

Запуск Mona Luna запланирован на 2030 год. Если миссия пройдет успешно, Европа сможет не только вернуть себе статус одного из лидеров в освоении Луны, но и предложить свои технологии для международных экспедиций. В Venturi Space подчеркивают, что их проект - это не просто демонстрация инженерных возможностей, а реальный вклад в будущее освоение космоса.

Пока же инженеры продолжают дорабатывать конструкцию, тестируя новые решения и готовясь к следующему большому шагу. Впереди еще много испытаний, но европейский луноход уже сегодня становится символом настойчивости и технологического прогресса. Остается только ждать, когда Mona Luna отправится в свой первый настоящий полет и покажет, на что способна европейская инженерная мысль на поверхности другого мира.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Li L6 официально: тест-драйв младшего кроссовера с большими возможностями
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Ростов-на-Дону Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться