Вперед к Луне: Mona Luna от Venturi Space — шанс Европы на реванш после крушения

16 декабря 2025, 19:31
Европейский луноход Mona Luna готовится к новому старту после неудачи с Resilience
Европейский проект по отправке собственного лунохода потерпел неудачу в 2025 году. Однако Venturi Space не сдается и готовит новую попытку. Mona Luna может стать ключевым игроком в будущих миссиях. Запуск намечен на 2030 год. Что ждет европейский автопром в космосе — интрига сохраняется.
В июне 2025 года европейские инженеры испытали горькое разочарование: японский посадочный модуль Resilience, на борту которого находился луноход Tenacious, не смог мягко приземлиться на поверхность Луны. Вместе с этим крушением, казалось, рухнули и амбиции Европы по созданию собственного лунного транспорта. Но, вопреки неудаче, европейцы не собираются сдаваться и уже строят планы на новый старт.
В центре этих планов - проект Mona Luna, который разрабатывает компания Venturi Space. Эта фирма тесно связана с Venturi Astrolab, известной своими инновациями в области мобильности для внеземных условий. Mona Luna - не просто очередной луноход, а потенциальный кандидат на роль транспортного средства для миссий Artemis, которые NASA планирует реализовать в ближайшие годы.
По информации autoevolution, Mona Luna уже прошла первые испытания на специальном полигоне, имитирующем лунную поверхность. Испытания показали, что машина способна преодолевать сложные участки, маневрировать на рыхлом грунте и выдерживать экстремальные перепады температур. Инженеры Venturi Space уверены, что их детище сможет не только работать в суровых условиях Луны, но и стать частью международных космических программ.
Особое внимание разработчики уделяют автономности и энергоэффективности. Mona Luna оснащается современными аккумуляторами и солнечными панелями, что позволяет ей работать без подзарядки длительное время. Кроме того, система управления предусматривает как дистанционное, так и полностью автономное передвижение, что критически важно для работы на Луне, где задержки сигнала могут достигать нескольких секунд.
Запуск Mona Luna запланирован на 2030 год. Если миссия пройдет успешно, Европа сможет не только вернуть себе статус одного из лидеров в освоении Луны, но и предложить свои технологии для международных экспедиций. В Venturi Space подчеркивают, что их проект - это не просто демонстрация инженерных возможностей, а реальный вклад в будущее освоение космоса.
Пока же инженеры продолжают дорабатывать конструкцию, тестируя новые решения и готовясь к следующему большому шагу. Впереди еще много испытаний, но европейский луноход уже сегодня становится символом настойчивости и технологического прогресса. Остается только ждать, когда Mona Luna отправится в свой первый настоящий полет и покажет, на что способна европейская инженерная мысль на поверхности другого мира.
