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19 ноября 2019, 15:14

Европейский рынок достиг максимума, а продажи Lada в Европе упали

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В октябре 2019 года в странах Евросоюза было продано 1,2 млн новых легковых автомобилей или на 8,6% больше, чем год назад. Это лучший результат октябрьских продаж за последние 10 лет. Одновременно продажи в Европе автомобилей российский марки Lada снизились на 20,8%.
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Всего с января по октябрь 2019 года в Европе было продано 13 330 918 автомобилей или на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но в минувшем октябре наблюдался всплеск (+8,6%) – европейские дилеры реализовали 1 214 989 новых легковых автомобилей. Отчасти такой внушительный для местного авторынка рост связан с низкими показателями октября 2018 года. В прошлом сентябре в Европе вступили в силу новые правила сертификации, поэтому накануне дилеры распродавали автомобили со значительными скидками. Все, кто хотел приобрести автомобиль, сделали это летом 2018-го, и осенью на рынке закономерно наблюдалось небольшое затишье. 

Вместе с тем, в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА) отметили, что в нынешнем году зафиксирован лучший результат продаж за октябрь с 2009 года. Лучшие результаты продемонстрировали: Volkswagen (147 тыс. экз., +29%), Renault (79,9 тыс. экз., +15,8%) и Peugeot (79,8 тыс. экз., +0,8%).

Продажи отечественной Lada идут неважно. За месяц дилеры марки во всем Евросоюзе реализовали 298 автомобилей или на 20,7% меньше, чем в октябре 2018-го. Как сообщили в аналитическом агентстве «Автостат», продажи Lada на европейском рынке падают второй месяц подряд. За первые десять месяцев 2019 года в Европе было продано 4 150 автомобилей Lada (-8%).


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Европейский рынок достиг максимума, а продажи Lada в Европе упали
{{material_128144}}Всего с января по октябрь 2019 года в Европе было продано 13 330 918 автомобилей или на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но в минувшем октябре наблюдался всплеск (+8,6%) – европейские дилеры реализовали 1 214 989 новых легковых автомобилей. Отчасти такой внушительный для местного авторынка рост связан с низкими показателями октября 2018 года. В прошлом сентябре в Европе вступили в силу новые правила сертификации, поэтому накануне дилеры распродавали автомобили со значительными скидками. Все, кто хотел приобрести автомобиль, сделали это летом 2018-го, и осенью на рынке закономерно наблюдалось небольшое затишье. Вместе с тем, в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА) отметили, что в нынешнем году зафиксирован лучший результат продаж за октябрь с 2009 года. Лучшие результаты продемонстрировали: Volkswagen (147 тыс. экз., +29%), Renault (79,9 тыс. экз., +15,8%) и Peugeot (79,8 тыс. экз., +0,8%).Продажи отечественной Lada идут неважно. За месяц дилеры марки во всем Евросоюзе реализовали 298 автомобилей или на 20,7% меньше, чем в октябре 2018-го. Как сообщили в аналитическом агентстве «Автостат», продажи Lada на европейском рынке падают второй месяц подряд. За первые десять месяцев 2019 года в Европе было продано 4 150 автомобилей Lada (-8%).
2019-11-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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