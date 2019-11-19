19 ноября 2019, 15:14
Европейский рынок достиг максимума, а продажи Lada в Европе упали
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В октябре 2019 года в странах Евросоюза было продано 1,2 млн новых легковых автомобилей или на 8,6% больше, чем год назад. Это лучший результат октябрьских продаж за последние 10 лет. Одновременно продажи в Европе автомобилей российский марки Lada снизились на 20,8%.
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Вместе с тем, в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА) отметили, что в нынешнем году зафиксирован лучший результат продаж за октябрь с 2009 года. Лучшие результаты продемонстрировали: Volkswagen (147 тыс. экз., +29%), Renault (79,9 тыс. экз., +15,8%) и Peugeot (79,8 тыс. экз., +0,8%).
Продажи отечественной Lada идут неважно. За месяц дилеры марки во всем Евросоюзе реализовали 298 автомобилей или на 20,7% меньше, чем в октябре 2018-го. Как сообщили в аналитическом агентстве «Автостат», продажи Lada на европейском рынке падают второй месяц подряд. За первые десять месяцев 2019 года в Европе было продано 4 150 автомобилей Lada (-8%).
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Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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