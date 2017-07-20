Европротокол станет обязательным для изучения в автошколах
С января по май текущего года в России европротоколом воспользовались 208 тыс. автомобилистов, а это лишь 32% от общего количества водителей, попавших в аварии. Тем не менее, результат вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чтобы закрепить позитивную тенденцию, российские власти обсудили возможность увеличения страховых выплат при ДТП, если водители будут самостоятельно оформлять документы. В настоящий момент по европротоколу платят не более 50 тыс. рублей. Согласно предложению, лимит возмещения ущерба при ДТП по европротоколу должен составлять до 100 000 рублей. Новые поправки должны существенно облегчить жизнь российским автомобилистам и простимулировать их обходиться без помощи сотрудников ГИБДД при мелких авариях.
|каждый водитель должен уметь самостоятельно оформлять ДТП.
|Надеемся, это не скажется отрицательно на стоимости обучения.
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