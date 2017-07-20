20 июля 2017, 19:41

Европротокол станет обязательным для изучения в автошколах

Умение оформлять ДТП по европротоколу, то есть без участия ГИБДД, станет обязательным для выпускников российский автошкол. Предмет войдет в базовый курс обновленных программ обучения.
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Соответствующий приказ уже подготовлен Минобрнауки. Такие меры необходимы, чтобы водители чаще пользовались самостоятельным оформлением. Это уменьшит количество пробок из-за водителей, которые попали в мелкое ДТП.

С января по май текущего года в России европротоколом воспользовались 208 тыс. автомобилистов, а это лишь 32% от общего количества водителей, попавших в аварии. Тем не менее, результат вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чтобы закрепить позитивную тенденцию, российские власти обсудили возможность увеличения страховых выплат при ДТП, если водители будут самостоятельно оформлять документы. В настоящий момент по европротоколу платят не более 50 тыс. рублей. Согласно предложению, лимит возмещения ущерба при ДТП по европротоколу должен составлять до 100 000 рублей. Новые поправки должны существенно облегчить жизнь российским автомобилистам и простимулировать их обходиться без помощи сотрудников ГИБДД при мелких авариях.

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каждый водитель должен уметь самостоятельно оформлять ДТП.Надеемся, это не скажется отрицательно на стоимости обучения.
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Европротокол станет обязательным для изучения в автошколах
{{material_120070}}Соответствующий приказ уже подготовлен Минобрнауки. Такие меры необходимы, чтобы водители чаще пользовались самостоятельным оформлением. Это уменьшит количество пробок из-за водителей, которые попали в мелкое ДТП.С января по май текущего года в России европротоколом воспользовались 208 тыс. автомобилистов, а это лишь 32% от общего количества водителей, попавших в аварии. Тем не менее, результат вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Чтобы закрепить позитивную тенденцию, российские власти обсудили возможность увеличения страховых выплат при ДТП, если водители будут самостоятельно оформлять документы. В настоящий момент по европротоколу платят не более 50 тыс. рублей. Согласно предложению, лимит возмещения ущерба при ДТП по европротоколу должен составлять до 100 000 рублей. Новые поправки должны существенно облегчить жизнь российским автомобилистам и простимулировать их обходиться без помощи сотрудников ГИБДД при мелких авариях.
2017-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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