Самый необычный дом на колесах в истории – что скрывал Executive Flagship 1952 года?

11 декабря 2025, 16:16
Executive Flagship 1952 года: роскошный автодом, опередивший свое время и конкурентов
В 1952 году появился автодом, который удивил даже самых искушенных. Его создали для тех, кто мечтал о максимальном комфорте в пути. Внутри было все, что только можно представить. Цена поражала, но и возможности были уникальны. О таком доме мечтали многие, но позволить могли единицы.
В начале 1950-х годов американская компания Mid-States Corporation решила удивить рынок и создать нечто по-настоящему уникальное. Так появился Executive Flagship – передвижной дом, который стал символом роскоши и технического прогресса своего времени. Этот автодом был не просто средством передвижения, а настоящим произведением инженерного искусства, сочетающим в себе функции офиса, дома и площадки для отдыха.
Проект возглавил президент компании Уильям Б. Макдональд. Он поставил перед инженерами задачу: создать самый совершенный мобильный дом, который бы не только впечатлял внешне, но и был максимально функциональным. В результате появился 20-метровый гигант весом 18 тонн, оснащенный автономным приводом и десятью колесами. Такой автодом не мог остаться незамеченным на дорогах Америки.
Передняя часть Executive Flagship представляла собой полноценный автодом с восьмиметровой колесной базой. Здесь разместились кухня, ванная комната и все необходимое для комфортного путешествия. Но настоящие сюрпризы ждали в задней секции. Она была выполнена по принципу сочлененного прицепа и напоминала роскошные апартаменты на колесах.
В задней части находилась смотровая площадка, солнечная палуба, рассчитанная даже на посадку небольшого вертолета, а также портативный бассейн глубиной два метра с трамплином для прыжков. Для любителей вечеринок и отдыха на свежем воздухе была предусмотрена раздвижная терраса, обеденная зона с кондиционером и баром. Такой набор опций поражал воображение даже самых требовательных клиентов.
Стоимость Executive Flagship составляла 75 000 долларов – по тем временам это была сумма, доступная лишь очень состоятельным людям. Однако за эти деньги покупатель получал не просто автодом, а настоящий символ статуса и комфорта. Внутри было все, что только можно пожелать: от современных бытовых приборов до эксклюзивных дизайнерских решений. Executive Flagship стал не только визитной карточкой компании, но и мечтой для многих автолюбителей.
