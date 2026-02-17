Новый китайский кроссовер Exeed Exlantix ET удивил экспертов уровнем безопасности на тестах EuroNCAP

Exeed Exlantix ET прошел жесткий краш-тест EuroNCAP: результаты и детали испытаний

Cвежий кроссовер Exeed Exlantix ET подвергли суровым испытаниям на безопасность. Модель не только выдержала удары, но и набрала максимальный рейтинг. Рассказываем подробнее о результатах европейского краш-теста.

Российских автолюбителей все чаще интересует, насколько безопасны новые китайские автомобили, которые активно выходят на наш рынок. Особенно это актуально на фоне роста числа ДТП и ужесточения требований к безопасности. На этот раз в центре внимания оказался кроссовер Exeed Exlantix ET, который прошел серию краш-тестов по стандартам EuroNCAP и получил высшую оценку - пять звезд. Это событие может изменить отношение к китайским моделям у скептиков и повлиять на выбор при покупке нового авто.

EuroNCAP - авторитетная европейская организация, которая с 1990-х годов проводит независимые испытания автомобилей на безопасность. Их методика считается одной из самых строгих в мире: оценивается не только защита водителя и пассажиров, но и безопасность пешеходов, а также эффективность электронных ассистентов. В этот раз эксперты подвергли Exeed Exlantix ET целому ряду испытаний, имитирующих реальные аварии - от лобовых столкновений до боковых ударов и наезда на пешехода.

Результаты оказались впечатляющими. За защиту водителя и взрослых пассажиров кроссовер получил 90%, за безопасность детей - 85%, а за защиту пешеходов - 76%. Системы помощи водителю, такие как автоматическое торможение и удержание в полосе, оценили на 79%. Итог - максимальный пятизвездочный рейтинг. Особенно важно, что при всех типах столкновений кузов автомобиля сохранил целостность, а манекены, имитирующие людей, получили минимальные повреждения.

Однако не обошлось без нюансов. Как отмечают эксперты, наибольшую опасность для пешеходов представляют боковые стойки, передняя часть капота и нижняя кромка лобового стекла. Именно эти зоны при наезде могут привести к серьезным травмам. Тем не менее, по совокупности показателей Exeed Exlantix ET уверенно вошел в число самых безопасных кроссоверов своего класса.

В пресс-службе бренда подчеркивают, что высокий уровень безопасности достигнут благодаря современной платформе E0X. Она построена по принципу энергопоглощающей капсулы с мощным силовым каркасом. Доля высокопрочной стали в конструкции достигает 88%, а прочность средних стоек на разрыв - 1500 МПа. Такие показатели редко встречаются даже у премиальных европейских моделей. По информации Autonews, аналогичные испытания в Китае также подтвердили надежность кузова и эффективность систем безопасности.

Для российского рынка это особенно актуально: многие покупатели до сих пор с опаской относятся к китайским автомобилям, считая их менее надежными. Однако результаты EuroNCAP показывают, что современные китайские кроссоверы способны конкурировать с европейскими и японскими аналогами не только по оснащению, но и по уровню защиты. Это может стать решающим аргументом для тех, кто выбирает семейный автомобиль или часто перевозит детей.

В целом, краш-тест Exeed Exlantix ET стал важным событием для всего сегмента новых автомобилей из Китая. Пять звезд EuroNCAP - это не просто формальность, а реальное подтверждение высокого уровня безопасности. Теперь у российских покупателей есть еще один повод задуматься о покупке современных китайских моделей, которые не уступают по надежности признанным лидерам рынка.