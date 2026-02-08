Сравниваем китайский Exeed LX и японскую Mazda CX-5: эргономика, комфорт, динамика и реальные расходы топлива

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 февраля 2026, 08:53

Exeed LX против Mazda CX-5: сравнение эргономики, подвески и расхода топлива

Exeed LX против Mazda CX-5: сравнение эргономики, подвески и расхода топлива

Сравниваем китайский Exeed LX и японскую Mazda CX-5: эргономика, комфорт, динамика и реальные расходы топлива

Exeed LX против Mazda CX-5: сравнение эргономики, подвески и расхода топлива

В этом материале разбираются ключевые отличия Exeed LX и Mazda CX-5: от удобства салона до поведения на дороге и затрат на топливо. Почему китайский кроссовер вызывает вопросы у экспертов, и чем Mazda удерживает лидерство в классе - подробности в нашем обзоре.

В этом материале разбираются ключевые отличия Exeed LX и Mazda CX-5: от удобства салона до поведения на дороге и затрат на топливо. Почему китайский кроссовер вызывает вопросы у экспертов, и чем Mazda удерживает лидерство в классе - подробности в нашем обзоре.

Сравнение Exeed LX и Mazda CX-5 сегодня особенно актуально: китайские бренды активно выходят на позиции японских и европейских производителей, уделяя внимание новым моделям с заманчивым оснащением и ценой. Но соответствуют ли китайские автомобили ожиданиям российских водителей? При сравнении двух кроссоверов становится ясно, что за внешним видом автомобилей могут скрываться детали, которые важны в повседневной эксплуатации.

Фото: Exeed 

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с Exeed LX - это попытка создать современный и технологичный интерьер. Действительно, салон выглядит свежо, мультимедийная система и цифровая приборная панель сразу привлекают внимание. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживаются детали, которые могут раздражать: подстаканники с пересекающимися отверстиями не соответствуют большинству стандартных стаканов, а графические приборы и мультимедиа пока не дотягиваются до уровня контраста. В Mazda CX-5 все иначе: интерьер более классический, эргономика продумана до мелочей, а материалы и качество сборки вызывают доверие.

Подвеска – еще один важный аспект, который часто становится решающим при выборе кроссовера. Exeed LX оснащен независимой подвеской, но, на пример, он не обеспечивает требуемого комфорта: на неровностях кузов ощутимо подтряхивает, а при активном маневрировании появляется неуверенность. Mazda CX-5, напротив, имеет сбалансированную работу шасси: подвеска глотает ямы, управляемость остается на высоком уровне даже при быстрой езде. Это особенно заметно на российских дорогах, где качество покрытия оставляет желать лучшего.

Динамика и расход топлива – еще два показателя, по которым китайский кроссовер пока уступает японскому. Exeed LX комплектуется турбомотором 1.5 и вариатором, но в обычных условиях разгон не впечатляет, расход топлива в городе достигает 13 литров на 100 км. Для сравнения, Mazda CX-5 с атмосферным двухлитровым двигателем и классическим автоматом показывает более скромные аппетиты — 10-11 литров в городском цикле. 

В технических характеристиках Mazda CX-5 также выигрывает по клиренсу и массе, что важно для эксплуатации в российских условиях. Exeed LX дешевле, но экономия при покупке может обернуться дополнительными расходами в процессе эксплуатации.

В целом, Exeed LX - это попытка предложить современный продукт с богатым оснащением и дополнительным ценовым предложением, но ряд недочетов в эргономике, подвеске и расходе топлива пока не позволяют ему стать полноценной альтернативой проверенной Mazda CX-5. Китайский кроссовер может заинтересовать тех, кто ищет свежий дизайн и новые технологии, но для тех, кто ценит комфорт, надежность и сбалансированные характеристики, японская модель остается более надежным выбором.

Упомянутые модели: EXEED LX, Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р)
Упомянутые марки: EXEED, Mazda, Chery
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Эксид, Мазда, Чери

Похожие материалы Эксид, Мазда, Чери

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Воронеж Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться