Сравниваем китайский Exeed LX и японскую Mazda CX-5: эргономика, комфорт, динамика и реальные расходы топлива

Exeed LX против Mazda CX-5: сравнение эргономики, подвески и расхода топлива

В этом материале разбираются ключевые отличия Exeed LX и Mazda CX-5: от удобства салона до поведения на дороге и затрат на топливо. Почему китайский кроссовер вызывает вопросы у экспертов, и чем Mazda удерживает лидерство в классе - подробности в нашем обзоре.

Сравнение Exeed LX и Mazda CX-5 сегодня особенно актуально: китайские бренды активно выходят на позиции японских и европейских производителей, уделяя внимание новым моделям с заманчивым оснащением и ценой. Но соответствуют ли китайские автомобили ожиданиям российских водителей? При сравнении двух кроссоверов становится ясно, что за внешним видом автомобилей могут скрываться детали, которые важны в повседневной эксплуатации.

Фото: Exeed

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с Exeed LX - это попытка создать современный и технологичный интерьер. Действительно, салон выглядит свежо, мультимедийная система и цифровая приборная панель сразу привлекают внимание. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживаются детали, которые могут раздражать: подстаканники с пересекающимися отверстиями не соответствуют большинству стандартных стаканов, а графические приборы и мультимедиа пока не дотягиваются до уровня контраста. В Mazda CX-5 все иначе: интерьер более классический, эргономика продумана до мелочей, а материалы и качество сборки вызывают доверие.

Подвеска – еще один важный аспект, который часто становится решающим при выборе кроссовера. Exeed LX оснащен независимой подвеской, но, на пример, он не обеспечивает требуемого комфорта: на неровностях кузов ощутимо подтряхивает, а при активном маневрировании появляется неуверенность. Mazda CX-5, напротив, имеет сбалансированную работу шасси: подвеска глотает ямы, управляемость остается на высоком уровне даже при быстрой езде. Это особенно заметно на российских дорогах, где качество покрытия оставляет желать лучшего.

Динамика и расход топлива – еще два показателя, по которым китайский кроссовер пока уступает японскому. Exeed LX комплектуется турбомотором 1.5 и вариатором, но в обычных условиях разгон не впечатляет, расход топлива в городе достигает 13 литров на 100 км. Для сравнения, Mazda CX-5 с атмосферным двухлитровым двигателем и классическим автоматом показывает более скромные аппетиты — 10-11 литров в городском цикле.

В технических характеристиках Mazda CX-5 также выигрывает по клиренсу и массе, что важно для эксплуатации в российских условиях. Exeed LX дешевле, но экономия при покупке может обернуться дополнительными расходами в процессе эксплуатации.

В целом, Exeed LX - это попытка предложить современный продукт с богатым оснащением и дополнительным ценовым предложением, но ряд недочетов в эргономике, подвеске и расходе топлива пока не позволяют ему стать полноценной альтернативой проверенной Mazda CX-5. Китайский кроссовер может заинтересовать тех, кто ищет свежий дизайн и новые технологии, но для тех, кто ценит комфорт, надежность и сбалансированные характеристики, японская модель остается более надежным выбором.