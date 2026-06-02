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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

2 июня 2026, 17:42

Exeed показал первый снимок нового кроссовера: свежий дизайн и технологии

Exeed показал первый снимок нового кроссовера: свежий дизайн и технологии

Спортивный силуэт и голубые светодиоды: раскрываем детали нового кроссовера Exeed

Exeed показал первый снимок нового кроссовера: свежий дизайн и технологии

Компания Exeed раскрыла первое фото своей новой модели, которая обещает задать тренд в сегменте семейных кроссоверов. Мало кто знает, какие технологии и решения скрыты в деталях экстерьера. Почему этот дебют важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся подробно.

Компания Exeed раскрыла первое фото своей новой модели, которая обещает задать тренд в сегменте семейных кроссоверов. Мало кто знает, какие технологии и решения скрыты в деталях экстерьера. Почему этот дебют важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о появлении нового кроссовера Exeed - не просто очередная премьера. Это сигнал о том, как быстро меняются стандарты в сегменте семейных автомобилей и какие решения становятся нормой даже для массовых моделей. В условиях, когда рынок ищет свежие идеи и технологические прорывы, каждый шаг крупных брендов вызывает интерес и обсуждение.

На опубликованном Exeed фототизере отчетливо виден кроссовер с динамичным силуэтом и спортивными чертами. Экстерьер выполнен в приземистом стиле, с плавными линиями и выразительными деталями. Фронтальная часть выделяется узкой светотехникой, С-образными ходовыми огнями и диодной полосой под капотом. По бокам переднего бампера и на корпусах зеркал заметны голубые светодиоды - этот элемент может намекать на внедрение современных систем автономного вождения и расширенного комплекса ADAS, что подтверждает стремление марки идти в ногу с мировыми трендами.

Задняя часть автомобиля оформлена лаконично, но не теряет индивидуальности: покатая крыша, крупный спойлер и минималистичные линии создают ощущение динамики даже в статике. По информации китайского издания AutoHome, новинка получит настройки шасси и силовой установки, ориентированные на активную езду, что может заинтересовать тех, кто ценит управляемость и комфорт одновременно.

Ожидается, что новый кроссовер Exeed дебютирует до конца года и дополнит линейку рядом с уже известным большим кроссовером Exeed EX7. Последний стал первой моделью бренда в рамках новой стратегии Exeed 3.0 и уже представлен на китайском рынке с гибридной и электрической версиями. Среди особенностей EX7 - электромеханические тормоза, частичный автопилот и пневмоподвеска с активными амортизаторами. Такой подход к оснащению подчеркивает, что Exeed делает ставку на инновации и комфорт, не забывая о безопасности.

Интересно, что в России недавно стартовало производство кроссовера Esteo MX на базе Exeed TXL, что говорит о растущем влиянии китайских брендов на отечественный рынок. В этом контексте стоит обратить внимание и на другие тенденции: например, как сертификация кроссоверов Xpeng G6 и G9 открывает новые возможности для покупателей и меняет расстановку сил среди электромобилей.

В целом, появление нового кроссовера Exeed может стать заметным событием для тех, кто следит за развитием технологий и дизайна в сегменте SUV. Важно отметить, что современные семейные автомобили уже не ограничиваются базовыми функциями: производители активно внедряют системы помощи водителю, новые типы подвески и расширенные возможности мультимедиа. Для российского рынка это означает не только рост конкуренции, но и повышение стандартов оснащения даже в среднем ценовом сегменте.

Упомянутые марки: EXEED
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