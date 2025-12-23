Chery запускает обновленный Exeed с гибридными новинками – что ждет российский рынок

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

23 декабря 2025, 13:58

Exeed представил четыре новые модели: одна из них появится в России в 2026 году

Chery готовит масштабное обновление премиального бренда Exeed. В линейке появятся четыре новые модели. Одна из них уже заявлена для России. Подробности о характеристиках и сроках выхода держатся в секрете. Интрига вокруг новинок сохраняется.

Chery объявил о масштабной трансформации своего премиального бренда Exeed. В ближайшие два года компания планирует вывести на рынок сразу четыре новых автомобиля, среди которых два универсала и два крупных кроссовера. Как сообщает Российская Газета, все новинки будут оснащены гибридными силовыми установками и ориентированы на современные требования к экологичности и дальности хода.

Особое внимание привлек первый в истории марки шутинг-брейк Exeed ES7 GT. Эта модель обещает не только спортивный внешний вид, но и впечатляющие технические характеристики. Четыре электромотора обеспечивают разгон до сотни всего за три секунды, а запас хода достигает 1700 километров без необходимости подзарядки или дозаправки. Такой показатель ставит ES7 GT в один ряд с самыми дальнобойными гибридами на рынке.

Фото: ithome.com

Второй универсал, Exeed ES8, отличается внедрением передовых технологий. По предварительным данным, он получит твердотельные аккумуляторы Rhino, которые позволят увеличить безопасность и ускорить процесс зарядки. Запас хода у этой модели составит около 1000 километров. Кроме того, ES8 оснастят полноуправляемым шасси и мощными шестипоршневыми тормозами, что должно положительно сказаться на управляемости и безопасности.

Кроссовер Exeed ET8 уже был представлен ранее, но теперь его дизайн полностью переработан в соответствии с новой фирменной стилистикой бренда. Эта модель рассчитана на тех, кто ценит простор и современные технологии. Самый крупный из новинок, ET9, выделяется необычным решением: задние двери открываются против хода движения, как у автомобилей класса люкс. Помимо этого, ET9 получит управляемые задние колеса, функцию «танкового разворота» и встроенный генератор кислорода для повышения комфорта в салоне.

Пока точные сроки начала серийного производства новых моделей не раскрываются. Однако уже известно, что кроссовер Exeed ET8 официально появится на российском рынке во второй половине 2026 года. Остальные новинки, по всей видимости, будут ориентированы в первую очередь на внутренний рынок Китая, но не исключено, что в будущем они также доберутся до России.

Таким образом, Chery делает ставку на расширение присутствия Exeed в премиальном сегменте и внедрение передовых технологий. Ожидается, что новые модели смогут заинтересовать не только поклонников марки, но и тех, кто ищет современные гибридные автомобили с большим запасом хода и оригинальными решениями.

Упомянутые марки: Chery, EXEED
