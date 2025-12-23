Chery запускает обновленный Exeed с гибридными новинками – что ждет российский рынок

23 декабря 2025, 13:58
Exeed представил четыре новые модели: одна из них появится в России в 2026 году
Exeed представил четыре новые модели: одна из них появится в России в 2026 году
Chery готовит масштабное обновление премиального бренда Exeed. В линейке появятся четыре новые модели. Одна из них уже заявлена для России. Подробности о характеристиках и сроках выхода держатся в секрете. Интрига вокруг новинок сохраняется.
Chery объявил о масштабной трансформации своего премиального бренда Exeed. В ближайшие два года компания планирует вывести на рынок сразу четыре новых автомобиля, среди которых два универсала и два крупных кроссовера. Как сообщает Российская Газета, все новинки будут оснащены гибридными силовыми установками и ориентированы на современные требования к экологичности и дальности хода.
Особое внимание привлек первый в истории марки шутинг-брейк Exeed ES7 GT. Эта модель обещает не только спортивный внешний вид, но и впечатляющие технические характеристики. Четыре электромотора обеспечивают разгон до сотни всего за три секунды, а запас хода достигает 1700 километров без необходимости подзарядки или дозаправки. Такой показатель ставит ES7 GT в один ряд с самыми дальнобойными гибридами на рынке.
Второй универсал, Exeed ES8, отличается внедрением передовых технологий. По предварительным данным, он получит твердотельные аккумуляторы Rhino, которые позволят увеличить безопасность и ускорить процесс зарядки. Запас хода у этой модели составит около 1000 километров. Кроме того, ES8 оснастят полноуправляемым шасси и мощными шестипоршневыми тормозами, что должно положительно сказаться на управляемости и безопасности.
Кроссовер Exeed ET8 уже был представлен ранее, но теперь его дизайн полностью переработан в соответствии с новой фирменной стилистикой бренда. Эта модель рассчитана на тех, кто ценит простор и современные технологии. Самый крупный из новинок, ET9, выделяется необычным решением: задние двери открываются против хода движения, как у автомобилей класса люкс. Помимо этого, ET9 получит управляемые задние колеса, функцию «танкового разворота» и встроенный генератор кислорода для повышения комфорта в салоне.
Пока точные сроки начала серийного производства новых моделей не раскрываются. Однако уже известно, что кроссовер Exeed ET8 официально появится на российском рынке во второй половине 2026 года. Остальные новинки, по всей видимости, будут ориентированы в первую очередь на внутренний рынок Китая, но не исключено, что в будущем они также доберутся до России.
Таким образом, Chery делает ставку на расширение присутствия Exeed в премиальном сегменте и внедрение передовых технологий. Ожидается, что новые модели смогут заинтересовать не только поклонников марки, но и тех, кто ищет современные гибридные автомобили с большим запасом хода и оригинальными решениями.
Похожие материалы Чери, Эксид
-
23.12.2025, 22:46
KGM Musso впервые показали до официальной премьеры - раскрыты детали и фото
Первые изображения нового пикапа KGM Musso появились в сети. Ожидается две версии моторов и разные комплектации. Внутри - классический стиль и минимум электроники. Когда ждать старт продаж и чем удивит новинка - подробности в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:23
Эксперты определили самые надежные автомобили 2025 года для российского рынка
В 2025 году аналитики выявили новые тенденции в надежности авто. Некоторые бренды удивили результатами. В списке есть как привычные, так и неожиданные имена. Подробности рейтингов - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:45
Пять причин выбрать Volkswagen Corrado как идеальный современный классик для повседневной езды
Volkswagen Corrado - один из самых ярких автомобилей конца прошлого века. Его дизайн и управляемость до сих пор вызывают восхищение. Эта модель легко поддается тюнингу и не требует больших вложений. Узнайте, почему Corrado может стать отличным выбором для ежедневной эксплуатации.Читать далее
-
23.12.2025, 20:25
В России продают новый кроссовер Chevrolet Trax по цене ниже китайских конкурентов
В России появился новый кроссовер Chevrolet Trax. Его цена заметно ниже аналогов из Китая. Оснащение приятно удивляет. Поставки идут по параллельному импорту. Подробности о комплектациях и ценах - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:18
XBUS Camper: мини-дом на колесах для двоих с кухней и кроватью
XBUS Camper - это не просто электромобиль, а настоящий мини-дом на колесах. Внутри есть все для комфортного отдыха вдвоем. Кухня, кровать и даже солнечные панели. Узнайте, чем еще удивляет этот необычный кемпер.Читать далее
-
23.12.2025, 20:09
Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч
Renault удивил публику на Rétromobile Motor Show 2025 в Париже. Новый концепт Filante Record 2025 сочетает ретро-стиль и современные технологии. Электрокар вдохновлен авиацией и Формулой-1. Его испытания уже принесли сенсационный результат. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:32
Российский авторынок в 2026 году столкнется с новыми вызовами и ростом цен
В 2026 году рынок автомобилей в России может измениться. Эксперты ожидают непростое начало года. Возможен рост цен и снижение спроса. Причины связаны с налогами и утилизационным сбором. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:21
Виртуальный Ford Econoline 2027: смелый внедорожник на базе F-Series нового поколения
Ford снова в центре внимания: компания удивляет не только новостями о приостановке производства электропикапа F-150 Lightning, но и виртуальными концептами. В сети обсуждают смелую версию Econoline, которая может стать внедорожником на платформе F-Series. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.Читать далее
-
23.12.2025, 18:59
Kia готовит шестое поколение K5: стиль Vision Meta Turismo и новые рекорды продаж
Kia America в 2025 году демонстрирует рекордные продажи и не сбавляет темп. Компания готовит обновленный K5 с ярким дизайном и инновационными решениями. Подробности о будущем седана держатся в секрете. Узнайте, почему к новинке приковано столько внимания.Читать далее
-
23.12.2025, 18:42
Geely открыла самый масштабный центр тестирования безопасности автомобилей в мире
Geely запускает уникальный центр тестирования безопасности. Китайцы снова удивили автопром. Какие рекорды поставлены? Почему это важно для всей отрасли? Подробности - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Чери, Эксид
-
23.12.2025, 22:46
KGM Musso впервые показали до официальной премьеры - раскрыты детали и фото
Первые изображения нового пикапа KGM Musso появились в сети. Ожидается две версии моторов и разные комплектации. Внутри - классический стиль и минимум электроники. Когда ждать старт продаж и чем удивит новинка - подробности в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:23
Эксперты определили самые надежные автомобили 2025 года для российского рынка
В 2025 году аналитики выявили новые тенденции в надежности авто. Некоторые бренды удивили результатами. В списке есть как привычные, так и неожиданные имена. Подробности рейтингов - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:45
Пять причин выбрать Volkswagen Corrado как идеальный современный классик для повседневной езды
Volkswagen Corrado - один из самых ярких автомобилей конца прошлого века. Его дизайн и управляемость до сих пор вызывают восхищение. Эта модель легко поддается тюнингу и не требует больших вложений. Узнайте, почему Corrado может стать отличным выбором для ежедневной эксплуатации.Читать далее
-
23.12.2025, 20:25
В России продают новый кроссовер Chevrolet Trax по цене ниже китайских конкурентов
В России появился новый кроссовер Chevrolet Trax. Его цена заметно ниже аналогов из Китая. Оснащение приятно удивляет. Поставки идут по параллельному импорту. Подробности о комплектациях и ценах - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:18
XBUS Camper: мини-дом на колесах для двоих с кухней и кроватью
XBUS Camper - это не просто электромобиль, а настоящий мини-дом на колесах. Внутри есть все для комфортного отдыха вдвоем. Кухня, кровать и даже солнечные панели. Узнайте, чем еще удивляет этот необычный кемпер.Читать далее
-
23.12.2025, 20:09
Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч
Renault удивил публику на Rétromobile Motor Show 2025 в Париже. Новый концепт Filante Record 2025 сочетает ретро-стиль и современные технологии. Электрокар вдохновлен авиацией и Формулой-1. Его испытания уже принесли сенсационный результат. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:32
Российский авторынок в 2026 году столкнется с новыми вызовами и ростом цен
В 2026 году рынок автомобилей в России может измениться. Эксперты ожидают непростое начало года. Возможен рост цен и снижение спроса. Причины связаны с налогами и утилизационным сбором. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:21
Виртуальный Ford Econoline 2027: смелый внедорожник на базе F-Series нового поколения
Ford снова в центре внимания: компания удивляет не только новостями о приостановке производства электропикапа F-150 Lightning, но и виртуальными концептами. В сети обсуждают смелую версию Econoline, которая может стать внедорожником на платформе F-Series. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.Читать далее
-
23.12.2025, 18:59
Kia готовит шестое поколение K5: стиль Vision Meta Turismo и новые рекорды продаж
Kia America в 2025 году демонстрирует рекордные продажи и не сбавляет темп. Компания готовит обновленный K5 с ярким дизайном и инновационными решениями. Подробности о будущем седана держатся в секрете. Узнайте, почему к новинке приковано столько внимания.Читать далее
-
23.12.2025, 18:42
Geely открыла самый масштабный центр тестирования безопасности автомобилей в мире
Geely запускает уникальный центр тестирования безопасности. Китайцы снова удивили автопром. Какие рекорды поставлены? Почему это важно для всей отрасли? Подробности - в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве