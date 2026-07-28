Почему не все комплектации Exeed RX 2025 стали дешевле - детали новой акции

28 июля 2026, 12:27
Exeed RX 2025: скидки до миллиона рублей только для избранных версий
Exeed RX 2025: скидки до миллиона рублей только для избранных версий
В России изменились условия покупки кроссоверов Exeed RX 2025. Новая ценовая политика удивила многих. Скидки доступны не для всех комплектаций. Подробности - в нашем материале.
В 2026 году российский рынок премиальных кроссоверов вновь оказался в центре внимания благодаря обновленной ценовой политике на Exeed RX 2025. Производитель решил отказаться от прежней системы субсидий и предложил прямые скидки, которые достигают одного миллиона рублей. Однако воспользоваться этим предложением смогут не все покупатели.
Существенное снижение стоимости коснулось только тех версий Exeed RX, которые оснащены 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Для комплектации Premium скидка составила рекордные 1 001 000 рублей, а топовая версия Flagship стала дешевле на 961 000 рублей. При этом базовая комплектация Urban, где установлен менее мощный двигатель (197 л. с.) и семиступенчатый роботизированный автомат, осталась без изменений в цене.
Ранее действовавшая субсидия в размере 250 000 рублей была отменена, и теперь покупатели получают выгоду напрямую при оформлении сделки. В результате реальное снижение стоимости для Premium и Flagship составляет от 711 000 до 751 000 рублей, если учитывать отмену прежней поддержки.
Такой подход, по мнению экспертов, связан с необходимостью ускорить продажи более дорогих и технически сложных версий, которые дольше задерживаются на складах дилеров. Это позволяет бренду быстрее обновлять модельный ряд и поддерживать интерес к флагманским модификациям.
Параллельно с изменением ценовой политики Exeed корректирует и производственную стратегию. В 2025 году появилась информация о возможном переносе сборки автомобилей из подмосковного Есипово в Шушары, где ранее располагался завод General Motors. Уже в мае на новой площадке стартовала серийная сборка внедорожника Esteo MX - китайского аналога Exeed, который вышел на российский рынок с ценой от 3 990 000 рублей.
Таким образом, изменения в ценообразовании и производстве свидетельствуют о стремлении Exeed укрепить позиции на российском рынке премиальных кроссоверов. Покупателям стоит внимательно изучить условия акций, чтобы выбрать наиболее выгодную комплектацию.
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