Чем удивит новый Exeed RX - изучаем фишки купе‑кроссовера

16 июня 2026, 15:44
Exeed RX: обновленный купе-кроссовер с гибридом и LiDAR для рынка России и Китая
Exeed RX: обновленный купе-кроссовер с гибридом и LiDAR для рынка России и Китая
На официальных фото показали обновленный Exeed RX - купе-кроссовер с гибридной установкой и современными технологиями. Модель уже вызвала интерес у экспертов: что изменилось, когда ждать в продаже и почему именно сейчас стоит обратить внимание на новинку - разбираемся, что ждет покупателей в России и Китае.
Российских автолюбителей ждет важное событие: на рынке появится обновленный Exeed RX, который уже вызвал оживленное обсуждение среди экспертов и потенциальных покупателей. Эта модель интересна не только свежим дизайном, но и технологическими решениями, которые редко встречаются в сегменте купе-кроссоверов. Для России это может стать одним из заметных событий года, ведь производитель делает ставку на сочетание стиля, практичности и современных технологий.
Exeed RX, известный на китайском рынке как EX6, получил ряд отличительных черт. На крыше установлен датчик LiDAR, что намекает на продвинутые системы помощи водителю. Дверные ручки теперь утоплены в кузов, а решетка радиатора выполнена без привычной рамки, что придает автомобилю более современный и лаконичный вид. Головная оптика выполнена в двухъярусном стиле, что выделяет RX на фоне конкурентов. Габариты автомобиля составляют 4830 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1680 мм в высоту - это делает его одним из самых крупных представителей класса.
Техническая часть тоже не осталась без изменений. Exeed RX оснащен параллельной гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый турбированный двигатель. Максимальная скорость заявлена на уровне 180 км/ч, что вполне достаточно для городских и загородных поездок. По информации «Китайских автомобилей», модель появится в продаже в Китае в третьем квартале 2026 года, а планы по выводу RX на российский рынок уже подтверждены.
Интересно, что на фоне выхода Exeed RX, другие китайские бренды также активно обновляют свои линейки. Например, недавно был представлен новый гибридный универсал, который уже доступен в Китае и может изменить расстановку сил на рынке - подробнее о нем можно узнать в материале о свежем гибриде BYD Seal 06 DM-i Touring.
Стоит отметить, что ранее в России уже стартовал выпуск кроссовера MX под брендом Esteo, построенного на базе Exeed TXL. Это говорит о том, что китайские производители продолжают укреплять свои позиции на российском рынке, предлагая автомобили с современными технологиями и привлекательным дизайном. Для покупателей это означает расширение выбора и появление новых опций в сегменте гибридных кроссоверов. Если судить по представленным данным, Exeed RX может стать одним из самых заметных игроков в своем классе в ближайшие годы.
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