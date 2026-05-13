Почему выбор EXEED TXL меняет отношение к китайским авто сегодня

13 мая 2026, 16:54
EXEED TXL 2024: опыт покупки, тест-драйва и доработок от владельца из Екатеринбурга
Владелец EXEED TXL 2024 из Екатеринбурга делится подробностями покупки, рассказывает о сложностях выбора, нюансах тест-драйва и неожиданных моментах при эксплуатации. Какие доработки оказались необходимы, что удивило в сервисе и почему этот опыт важен для всех, кто задумывается о покупке нового кроссовера - в материале.
Российские автолюбители все чаще обращают внимание на китайские автомобили, и EXEED TXL 2024 стал одним из самых обсуждаемых кроссоверов последних лет. В условиях роста цен и ограниченного выбора на рынке, опыт реального владельца из Екатеринбурга может стать полезным ориентиром для тех, кто задумывается о смене машины. Особенно актуально это сейчас, когда многие ищут оптимальное сочетание цены, оснащения и надежности.
Путь к покупке EXEED TXL 2024 начался для героя материала еще в 2021 году, когда он выбирал между разными марками, включая Haval F7 и Geely Coolray. Однако семейный совет тогда склонил чашу весов в пользу Toyota Camry. Спустя время, когда пришло время менять старый Hyundai Tucson, снова встал вопрос о выборе нового автомобиля. Владелец отмечает, что изначально рассматривал варианты до 2,5 млн рублей, но после тест-драйвов Geely Coolray, Belgee X55, X70 и Haval Jolion понял, что ни один из них не вызывает желания потратить деньги. Главным критерием стал полный привод и двухлитровый мотор - предыдущий опыт с базовыми двигателями оказался неудачным.
С ростом цен и изменениями в утилизационном сборе, бюджет пришлось увеличить до 3 млн рублей и выше. Среди альтернатив были Geely Starray и новый Haval F7, но и они не впечатлили после тест-драйва. В итоге внимание привлек Hongqi HS3, где удалось договориться о зимних шинах в подарок, но окончательный выбор пал на EXEED TXL 2024. Важную роль сыграли дополнительные услуги от дилера: антикоррозийная обработка, шумоизоляция арок и полировка панорамной крыши - все это было обещано в подарок при покупке.
Сервис и доработки: что важно знать
Владелец отмечает, что не стал ждать первого ТО, а сразу после покупки договорился с менеджером о выполнении всех обещанных работ. Для удобства предоставили подменный автомобиль, ведь дорога до дилера занимала 200 км. После завершения процедур машину вернули с выполненными доработками, что стало приятным бонусом и редкостью для российского рынка.
Особое внимание уделено деталям эксплуатации: владелец столкнулся с необходимостью установки приложений на главный экран мультимедийной системы, подключением Wi-Fi и дополнительной тонировкой. Для семей с детьми актуальными оказались накладки на арки - мелочь, которая защищает кузов от случайных царапин при посадке школьников.
Оклейка и антихром: индивидуальный подход
Пока автомобиль был новым и лакокрасочное покрытие не пострадало, владелец решил полностью оклеить кузов полиуретановой пленкой, кроме крыши, где сделали декоративную полоску. Процесс занял почти неделю и потребовал частичной разборки машины. Параллельно занялись антихромом: серебристые элементы заменили на черные, что придало кроссоверу более строгий и современный вид. Работы коснулись бамперов, дверных накладок, рейлингов и рамок вокруг окон.
Владелец отмечает, что такие доработки не только улучшают внешний вид, но и защищают автомобиль от сколов и царапин, что особенно важно в условиях российских дорог и климата.
Первое ТО и впечатления от эксплуатации
Через два месяца после покупки и трех тысяч километров пробега пришло время для нулевого ТО. Несмотря на то, что производитель указывает его как рекомендованное, владелец решил не пропускать процедуру, учитывая, что заводское масло находилось в двигателе уже больше года. Поездка к дилеру в Тюмень прошла без проблем: даже при морозе -26 градусов в салоне было тепло, а подвеска не «дубела» на холоде.
В целом, опыт эксплуатации EXEED TXL 2024 оказался положительным: автомобиль радует комфортом, современными опциями и качеством сборки. Однако владелец подчеркивает, что без доработок и внимательного отношения к деталям получить максимальное удовольствие от машины сложно. Такой подход становится все более популярным среди российских автолюбителей, которые ценят индивидуальность и практичность.
