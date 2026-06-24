Exeed снял с продажи кроссоверы в России - что будет с ценами и выбором

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

24 июня 2026, 14:41

Exeed убрал LX и TXL с рынка: какие модели остались и что это значит для покупателей

Exeed убрал LX и TXL с рынка: какие модели остались и что это значит для покупателей

Exeed снял с продажи кроссоверы в России - что будет с ценами и выбором

Exeed убрал LX и TXL с рынка: какие модели остались и что это значит для покупателей

На российском рынке исчезли сразу две популярные модели Exeed - LX и TXL. Теперь в продаже остались только RX и VX, причем цены на них заметно выше прежних. Почему это важно для автолюбителей, какие перемены ждут покупателей и как это связано с новыми брендами - разбираемся в деталях.

На российском рынке исчезли сразу две популярные модели Exeed - LX и TXL. Теперь в продаже остались только RX и VX, причем цены на них заметно выше прежних. Почему это важно для автолюбителей, какие перемены ждут покупателей и как это связано с новыми брендами - разбираемся в деталях.

Российские автолюбители столкнулись с неожиданным сокращением модельного ряда Exeed: с официального сайта марки исчезли кроссоверы LX и TXL. Это решение сразу же отразилось на доступности и ценах - теперь в продаже остались только RX и VX, причем стоимость этих моделей начинается от 3 990 000 и 4 930 000 рублей соответственно. Для многих покупателей это означает, что выбор стал заметно уже, а доступные варианты - дороже.

Как сообщает «Российская Газета», LX и TXL ранее предлагались по более привлекательным ценам - от 2 790 000 и 3 600 000 рублей. Теперь же, с их уходом, сегмент относительно доступных кроссоверов Exeed фактически исчез. Это может повлиять на интерес к марке среди тех, кто рассчитывал приобрести автомобиль в среднем ценовом диапазоне. В условиях, когда конкуренция среди китайских брендов на российском рынке только усиливается, подобные перемены способны изменить расстановку сил.

Параллельно с этим на рынке появляются новые игроки. Недавно холдинг «АГР» совместно с Defetoo вывел на рынок бренд Esteo, который объединяет бензиновые и гибридные модели. Первая новинка - Esteo MX - уже готовится к старту продаж, а под Санкт-Петербургом скоро начнется производство гибридных автомобилей Exlantix, ранее известных как Exeed. Кроме того, «АГР» активно развивает марки Tenet и Tenet Plus, а также недавно начал продажи Jeland. В этом контексте стоит вспомнить, что похожие изменения происходят и у других китайских производителей: например, сокращение поставок кроссоверов обсуждается и у Geely, о чем недавно писали в материале о ситуации с Monjaro.

Судя по всему, уход LX и TXL - не случайность, а часть более широкой стратегии по обновлению модельного ряда и перераспределению акцентов между брендами. Для покупателей это может означать не только рост цен, но и появление новых альтернатив, в том числе гибридных и электрических моделей. Важно отметить, что на фоне этих изменений российский рынок становится все более зависимым от решений китайских автопроизводителей, а ассортимент доступных моделей может меняться очень быстро. Для тех, кто планирует покупку, стоит внимательно следить за новостями и акциями, чтобы не упустить выгодные предложения.

В целом, ситуация с Exeed показывает, как быстро меняется автомобильный рынок в России. Уход сразу двух моделей - LX и TXL - может стать сигналом для других брендов, что стратегия постоянного обновления и сокращения ассортимента становится новой нормой. Это создает как риски, так и новые возможности для покупателей, которые готовы рассматривать альтернативные варианты и следить за тенденциями.

Упомянутые модели: EXEED LX, EXEED TXL (от 3 199 900 Р)
Упомянутые марки: EXEED
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Эксид

Похожие материалы Эксид

Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Смоленск Воронеж Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться