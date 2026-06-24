Exeed снял с продажи кроссоверы в России - что будет с ценами и выбором

24 июня 2026, 14:41
Exeed убрал LX и TXL с рынка: какие модели остались и что это значит для покупателей
Exeed убрал LX и TXL с рынка: какие модели остались и что это значит для покупателей
На российском рынке исчезли сразу две популярные модели Exeed - LX и TXL. Теперь в продаже остались только RX и VX, причем цены на них заметно выше прежних. Почему это важно для автолюбителей, какие перемены ждут покупателей и как это связано с новыми брендами - разбираемся в деталях.
Российские автолюбители столкнулись с неожиданным сокращением модельного ряда Exeed: с официального сайта марки исчезли кроссоверы LX и TXL. Это решение сразу же отразилось на доступности и ценах - теперь в продаже остались только RX и VX, причем стоимость этих моделей начинается от 3 990 000 и 4 930 000 рублей соответственно. Для многих покупателей это означает, что выбор стал заметно уже, а доступные варианты - дороже.
Как сообщает «Российская Газета», LX и TXL ранее предлагались по более привлекательным ценам - от 2 790 000 и 3 600 000 рублей. Теперь же, с их уходом, сегмент относительно доступных кроссоверов Exeed фактически исчез. Это может повлиять на интерес к марке среди тех, кто рассчитывал приобрести автомобиль в среднем ценовом диапазоне. В условиях, когда конкуренция среди китайских брендов на российском рынке только усиливается, подобные перемены способны изменить расстановку сил.
Параллельно с этим на рынке появляются новые игроки. Недавно холдинг «АГР» совместно с Defetoo вывел на рынок бренд Esteo, который объединяет бензиновые и гибридные модели. Первая новинка - Esteo MX - уже готовится к старту продаж, а под Санкт-Петербургом скоро начнется производство гибридных автомобилей Exlantix, ранее известных как Exeed. Кроме того, «АГР» активно развивает марки Tenet и Tenet Plus, а также недавно начал продажи Jeland. В этом контексте стоит вспомнить, что похожие изменения происходят и у других китайских производителей: например, сокращение поставок кроссоверов обсуждается и у Geely, о чем недавно писали в материале о ситуации с Monjaro.
Судя по всему, уход LX и TXL - не случайность, а часть более широкой стратегии по обновлению модельного ряда и перераспределению акцентов между брендами. Для покупателей это может означать не только рост цен, но и появление новых альтернатив, в том числе гибридных и электрических моделей. Важно отметить, что на фоне этих изменений российский рынок становится все более зависимым от решений китайских автопроизводителей, а ассортимент доступных моделей может меняться очень быстро. Для тех, кто планирует покупку, стоит внимательно следить за новостями и акциями, чтобы не упустить выгодные предложения.
В целом, ситуация с Exeed показывает, как быстро меняется автомобильный рынок в России. Уход сразу двух моделей - LX и TXL - может стать сигналом для других брендов, что стратегия постоянного обновления и сокращения ассортимента становится новой нормой. Это создает как риски, так и новые возможности для покупателей, которые готовы рассматривать альтернативные варианты и следить за тенденциями.
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