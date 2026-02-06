В Exeed ответили, что на самом деле происходит в мороз с ABS и другой электроникой

Exeed выступил с опровержением слухов о сбоях систем безопасности в морозы

В России обсуждают сообщения о массовых сбоях систем безопасности в автомобилях Exeed при сильных морозах. Представительство бренда дало официальный комментарий, но вопросы у автовладельцев остались. Что на самом деле происходит и стоит ли волноваться - разбираемся подробно.

В последние недели российские автолюбители активно обсуждают сообщения о возможных сбоях в работе систем безопасности автомобилей Exeed в условиях сильных морозов. Эта тема вызвала широкий резонанс, ведь речь идет о премиальном бренде, который за короткое время стал одним из лидеров рынка. Для многих владельцев вопрос надежности электронных ассистентов - не просто формальность, а вопрос личной безопасности на зимних дорогах.

Поводом для обсуждения послужила публикация в одном из популярных телеграм-каналов, где утверждалось, что в ряде случаев у автомобилей Exeed при понижении температуры до минусовых значений отключаются такие важные системы, как ABS, антизанос, а также ассистент спуска с горы HDC и другие электронные помощники. По словам авторов сообщения, сбои происходят прямо во время движения, что может привести к опасным ситуациям на дороге.

Exeed - марка, которая в последние годы уверенно занимает верхние строчки по продажам среди премиальных автомобилей в России. В ноябре 2025 года, по данным аналитиков, бренд обогнал по популярности даже такие известные марки, как BMW, Li Auto и Mercedes-Benz. Поэтому любые слухи о проблемах с безопасностью моментально становятся предметом пристального внимания как со стороны экспертов, так и простых водителей.

На фоне растущей тревоги среди владельцев и потенциальных покупателей, представительство Exeed в России выступило с официальным заявлением. В компании подчеркнули, что за все время присутствия бренда на российском рынке не было зафиксировано ни одного случая массовых неисправностей, связанных с эксплуатацией автомобилей при низких температурах. Более того, по их словам, ни статистика обращений клиентов, ни результаты диагностики не подтверждают информацию о массовых отключениях систем безопасности.

В пресс-службе Exeed отметили, что все автомобили бренда проходят обязательную сертификацию на соответствие российским климатическим условиям и требованиям к эксплуатации. Это означает, что машины изначально адаптированы к суровым зимам и должны сохранять работоспособность всех электронных систем даже при экстремальных температурах.

«Приоритетом бренда EXEED является надежность и безопасность автомобилей. Все модели бренда EXEED прошли необходимую сертификацию на соответствие российским условиям и требованиям к их эксплуатации. Согласно официальной статистике клиентских обращений бренда EXEED, за всю историю развития в нашей стране нет выявленных фактов массовых неисправностей, связанных с эксплуатацией автомобилей при отрицательных температурах. Факт неисправностей, проявившихся на фоне морозов, в виде отключения систем безопасности прямо во время движения, не подтверждается ни статистикой обращений клиентов, ни результатами диагностики автомобилей» - сообщили 110km.ru в пресс-службе Exeed.

Для российских водителей эта история - напоминание о том, насколько важно следить за состоянием электронных систем автомобиля, особенно зимой. Даже если производитель гарантирует надежность, не стоит игнорировать сигналы приборной панели и при первых признаках неисправности обращаться в сервис. В условиях, когда на дорогах часто встречаются гололед и снежные заносы, исправная работа ABS и других ассистентов может стать решающей для безопасности.

Как сообщает Autonews, ситуация вокруг Exeed показывает, насколько быстро слухи могут повлиять на репутацию даже самых успешных брендов. Важно, чтобы производители оперативно реагировали на подобные сообщения и предоставляли прозрачную информацию своим клиентам. Только так можно сохранить доверие и уверенность в безопасности современных автомобилей.