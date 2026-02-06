В Exeed ответили, что на самом деле происходит в мороз с ABS и другой электроникой

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

6 февраля 2026, 10:59

Exeed выступил с опровержением слухов о сбоях систем безопасности в морозы

Exeed выступил с опровержением слухов о сбоях систем безопасности в морозы

В Exeed ответили, что на самом деле происходит в мороз с ABS и другой электроникой

Exeed выступил с опровержением слухов о сбоях систем безопасности в морозы

В России обсуждают сообщения о массовых сбоях систем безопасности в автомобилях Exeed при сильных морозах. Представительство бренда дало официальный комментарий, но вопросы у автовладельцев остались. Что на самом деле происходит и стоит ли волноваться - разбираемся подробно.

В России обсуждают сообщения о массовых сбоях систем безопасности в автомобилях Exeed при сильных морозах. Представительство бренда дало официальный комментарий, но вопросы у автовладельцев остались. Что на самом деле происходит и стоит ли волноваться - разбираемся подробно.

В последние недели российские автолюбители активно обсуждают сообщения о возможных сбоях в работе систем безопасности автомобилей Exeed в условиях сильных морозов. Эта тема вызвала широкий резонанс, ведь речь идет о премиальном бренде, который за короткое время стал одним из лидеров рынка. Для многих владельцев вопрос надежности электронных ассистентов - не просто формальность, а вопрос личной безопасности на зимних дорогах.

Поводом для обсуждения послужила публикация в одном из популярных телеграм-каналов, где утверждалось, что в ряде случаев у автомобилей Exeed при понижении температуры до минусовых значений отключаются такие важные системы, как ABS, антизанос, а также ассистент спуска с горы HDC и другие электронные помощники. По словам авторов сообщения, сбои происходят прямо во время движения, что может привести к опасным ситуациям на дороге.

Exeed - марка, которая в последние годы уверенно занимает верхние строчки по продажам среди премиальных автомобилей в России. В ноябре 2025 года, по данным аналитиков, бренд обогнал по популярности даже такие известные марки, как BMW, Li Auto и Mercedes-Benz. Поэтому любые слухи о проблемах с безопасностью моментально становятся предметом пристального внимания как со стороны экспертов, так и простых водителей.

На фоне растущей тревоги среди владельцев и потенциальных покупателей, представительство Exeed в России выступило с официальным заявлением. В компании подчеркнули, что за все время присутствия бренда на российском рынке не было зафиксировано ни одного случая массовых неисправностей, связанных с эксплуатацией автомобилей при низких температурах. Более того, по их словам, ни статистика обращений клиентов, ни результаты диагностики не подтверждают информацию о массовых отключениях систем безопасности.

В пресс-службе Exeed отметили, что все автомобили бренда проходят обязательную сертификацию на соответствие российским климатическим условиям и требованиям к эксплуатации. Это означает, что машины изначально адаптированы к суровым зимам и должны сохранять работоспособность всех электронных систем даже при экстремальных температурах.

«Приоритетом бренда EXEED является надежность и безопасность автомобилей. Все модели бренда EXEED прошли необходимую сертификацию на соответствие российским условиям и требованиям к их эксплуатации. Согласно официальной статистике клиентских обращений бренда EXEED, за всю историю развития в нашей стране нет выявленных фактов массовых неисправностей, связанных с эксплуатацией автомобилей при отрицательных температурах. Факт неисправностей, проявившихся на фоне морозов, в виде отключения систем безопасности прямо во время движения, не подтверждается ни статистикой обращений клиентов, ни результатами диагностики автомобилей» - сообщили 110km.ru в пресс-службе Exeed.

Для российских водителей эта история - напоминание о том, насколько важно следить за состоянием электронных систем автомобиля, особенно зимой. Даже если производитель гарантирует надежность, не стоит игнорировать сигналы приборной панели и при первых признаках неисправности обращаться в сервис. В условиях, когда на дорогах часто встречаются гололед и снежные заносы, исправная работа ABS и других ассистентов может стать решающей для безопасности.

Как сообщает Autonews, ситуация вокруг Exeed показывает, насколько быстро слухи могут повлиять на репутацию даже самых успешных брендов. Важно, чтобы производители оперативно реагировали на подобные сообщения и предоставляли прозрачную информацию своим клиентам. Только так можно сохранить доверие и уверенность в безопасности современных автомобилей.

Упомянутые марки: EXEED
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Эксид

Похожие материалы Эксид

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Ставрополь Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться